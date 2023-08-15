Красная армия не "захватывала" Курильские острова, а именно освобождала

00:46 17.08.2023 АНАТОЛИЙ КОШКИН



МИД РФ предупреждает: "Притязания на наши острова будут рассматриваться как вмешательство во внутренние дела России"



В российских справочниках о Курильской десантной операции (18 августа – 1 сентября 1945 г.) сообщается: "Десантная операция войск 2-го Дальневосточного фронта и Тихоокеанского флота СССР против японских войск во время Второй мировой войны для овладения Курильскими островами. Часть Советско-японской войны. Итогом операции стало занятие советскими войсками 56 островов Курильской гряды, общей площадью 10,5 тыс. км², которые позднее, в 1946 году, были включены в состав СССР".



В подготовленной Министерством обороны РФ современном 12-томном научном труде "Великая Отечественная война 1941 – 1945 годов" эта операция рассматривается в разделе 5-го тома "Освобождение Южного Сахалина и Курил". В нем подробно описываются боевые действия по овладению Курильскими островами, особенно самого северного из них Шумшу, в ожесточенных сражениях за который советские войска понесли тяжелые потери. Только непосредственно на поле боя погибли 516 советских воинов – 48 офицеров, 95 младших командиров и 273 красноармейца и краснофлотца, не считая умерших от ран в лазаретах и госпиталях, а общие потери убитыми и ранеными составили 1567 человек. 123 человека пропали без вести, видимо, утонув при десантировании в ледяную воду.



В Японии, с которой еще недавно российские власти стремились дружить и сотрудничать, никогда не соглашались с правомерностью боевых действий частей Красной армии на Курильских островах. Особенно японцы возмущаются, когда в нашей стране эти операции называют освобождением Курил. Автору этих строк памятны отнюдь не научные баталии с японскими оппонентами, когда они на повышенных тонах убеждали в основном свою аудиторию в том, что это было никаким не освобождением, а неприкрытой агрессией, "захватом японских исконных территорий". На которые-де СССР, а теперь Россия не имеют никаких прав и которые подлежат "незамедлительному возвращению". При этом требования сопровождались ставшими традиционными в Японии оскорблениями советских солдат и офицеров в "территориальном мародерстве", поведении "вора на пожаре". Такими "дефинициями" пользуются и японские власти, а также СМИ правой ориентации. В связи с этим неоднократно обращался с предложением обратить внимание МИД РФ на подобные оскорбления чести и памяти советских воинов и потребовать от Токио соблюдать дипломатические приличия.



Следует отметить, что, охаивая в 90-е годы всю политику Советского Союза, ниспровергатели из российского либерального крыла становились на сторону японских реваншистов и пропагандистов, заявляя, что Москва "должна вернуть Японии украденное Сталиным". При этом отстаивание права России на все Курильские острова называли "ложным патриотизмом", попытками оправдать "преступления Сталина".



В очередную годовщину разгрома милитаристской Японии напомним читателям, почему десант на Курилы был именно освобождением.



Утверждения японских властей об исконной принадлежности Стране восходящего солнца Курильских островов с научно-исторической точки зрения, мягко говоря, не соответствуют действительности.



Во-первых, до середины XIX века не только Курильские острова, но и северный остров Хоккайдо не входил в территорию японского государства и именовался "гайти" - "вне Японии, заграница". Он был заселен аборигенами Японских островов народностью айну, которых, колонизируя затем Хоккайдо, японцы физически истребляли, как янки индейцев.



Во-вторых, все Курильские острова, включая южные (Итуруп, Кунашир, Шикотан) еще в екатерининские времена были официально включены в состав Российской империи, а местные жители приведены в подданство российской короны. На этот счет имеются соответствующие документы и карты.



В-третьих, согласие царского посланника в Японию адмирала Е. Путятина в условиях кораблекрушения и ради установления дипломатических и торговых отношений пожертвовать в 1855 г. принадлежащими России территориями южных Курил было не чем иным, как вынужденной уступкой. Впоследствии соглашение о территориальном размежевании в провозглашавшем "постоянный мир и искреннюю дружбу между Россией и Японией" Симодском трактате было нарушено японской стороной, вероломно напавшей на Россию в 1904 году. Более того, при заключении в 1905 г. Портсмутского мирного договора по инициативе японской делегации было составлено приложение к договору о том, что все прежние японо-российские соглашения, включая Симодский трактат, отменялись.



В четвертых, ссылки японской стороны на то, что в 1875 г. царское правительство добровольно обменяло все Курильские острова до Камчатки на отказ японского правительства от претензий на южную часть Сахалина, несостоятельны, ибо Япония, добившись по итогам Японско-русской войны отторжения в свою пользу половины Сахалина, перечеркнуло так называемый "обменный договор".



Воспользовавшись поражением России в войне, Япония отторгла южную часть Сахалина не по 47° северной широты, как этого добивалось японское правительство до подписания Петербургского трактата 1875 г., а по 50°, то есть территорию, на которой в прошлом японцы никогда не бывали. С момента заключения Портсмутского договора фактически прекращалось действие договора 1875 г., ибо отторжение половины Сахалина привело к утрате смысла и содержания этого соглашения.



В-пятых, вопреки утверждениям японских проправительственных историков и пропагандистов, советское правительство при обсуждении условий подписания Советско-японского пакта о нейтралитете заявило летом 1940 г. правительству Японии, что Москва будет добиваться возвращения СССР отторгнутых Южного Сахалина и Курильских островов.



В-шестых, ложными являются утверждения японской пропаганды о том, что "СССР получил острова Тисима (Курильские) в качестве приза или трофея". То есть как плату президента США Франклина Рузвельта И.В. Сталину за помощь в разгроме Японии. По этому поводу можно привести слова Рузвельта о том, что ему "представляется резонным предложение со стороны советского союзника – русские хотят вернуть то, что у них было отторгнуто".



В-седьмых, императорское правительство безоговорочно капитулировало, приняв все условия Потсдамской декларации, включая статью 8-ю, которая гласила: "Условия Каирской декларации будут выполнены, и японский суверенитет будет ограничен островами Хонсю, Хоккайдо, Кюсю, Сикоку и теми менее крупными островами, которые мы укажем".



В-восьмых, следуя положениям Потсдамской декларации, правомерность возвращения СССР ранее утраченных территорий признала после войны американская администрация, издав 29 января 1946 г. меморандум главнокомандующего союзными войсками Д. Макартура в адрес правительства Японии о выводе из состава японского государства всех Курильских островов, включая южные – Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи.



В-девятых, правительства США и Великобритании согласились включить в Сан-Францисский мирный договор с Японией 1951 г. следующее положение: "Япония отказывается от всех прав, правооснований и претензий на Курильские острова и на ту часть острова Сахалин и прилегающих к нему островов, суверенитет над которыми Япония приобрела по Портсмутскому Договору от 5 сентября 1905 года". Этот договор был ратифицирован японским парламентом и сохраняет силу.



Продолжая "требовать" от нашей страны ее территории, японское правительство покушается на суверенитет и территориальную целостность Российской Федерации, открыто встает на путь реваншизма, пересмотра итогов Второй мировой войны. Теперь это осознали и российские власти. Недавно официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила о том, что "любые так называемые протесты Токио будут в дальнейшем рассматриваться нами как попытка вмешательства в наши дела и попытка нарушения фундаментальных принципов Устава ООН", назвав Курильские острова "неотъемлемой частью РФ по итогам Второй мировой войны".



Хотелось бы верить, что после официального утверждения в России 3 сентября как Дня Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны торжественные мероприятия будут широко проходить не только на Дальнем Востоке, как прежде, а по всей нашей необъятной стране. И, конечно, на Сахалине и Курильских островах, где была поставлена последняя точка в развязанной совместно с нацистской Германией милитаристской Японией унесшая свыше 50 миллионов жизней мировая бойня. Источник - Фонд стратегической культуры

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