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Пакистан меняет взгляд на российскую нефть: Не такая уж она хорошая
01:01 17.08.2023

Под давлением Вашингтона Исламабад может отвернуться от наших скважин

Аббас Джума

Пакистан меняет взгляд на российскую нефть: Не такая уж она хорошая

Пакистан приостанавливает импорт российской нефти. С таким заголовком вышел материал в пакистанском издании The News International. И тут же наделал много шума.

Причина приостановки закупок нефти из России якобы в том, что из нее производится меньше бензина и керосина, чем из арабской. Между тем, выходит на 20% больше мазута. При таком раскладе, утверждают источники The News International, выгоды от российской нефти нет, даже несмотря на ее дешевизну.

Информацию тут же подхватили другие издания. Так, пакистанский новостной канал GNN сообщил, что Исламабад закупил более 100 000 тонн российской сырой нефти. А базирующийся в Карачи телеканал Geo TV, обсуждая нефтяной вопрос, признает, что вопрос с закупкой российской нефти за последний год приобрел большое политическое и дипломатическое значение.

"Все это время Пакистан держал в тайне точную цену на нефть из России. По мнению экспертов, только в том случае, если цены на нефть марки Brent и сорта Arab Light Sea будут расти, а стоимость российской нефти повышаться не будет, покупка последней может быть выгодна Пакистану".

Так чего хотят пакистанцы?

То, о чем намекнули в Geo TV, прямо сказал исполнительный директор компании Pakistan Refinery Limited (PRL) З. Мир. Он не стал отрицать приостановку импорта российской нефти, но опроверг приведенную в The News International причину приостановки. Дело не в том, сколько в процессе переработки получается бензина, а сколько мазута. Дело в цене! По его словам, в PRL ждут от Москвы более выгодного предложения. То есть дополнительную скидку.

Скидку надо заслужить

Очевидно, что Пакистану не дают покоя отношения России с Индией. Индийцы закупают гигантское количество нефти, и причина тому - хороший дисконт. При этом надо понимать, что скидка на нефть - не подарок, а рыночный инструмент, продиктованный определенными геополитическими обстоятельствами.

Индия не на словах, а на деле продемонстрировала, что готова игнорировать западные санкции. Она не присоединялась к ценовому потолку на российскую нефть и антироссийским санкциям, не участвует в западной травле России и не помогает ВСУ.

Как результат, в марте Россия направила в Индию рекордные 2,14 млн баррелей нефти в сутки. Это почти в пять раз больше, чем за аналогичный период в прошлом году.

Итого

Пакистан, все еще считающийся в России дружественной страной, явно не в состоянии полноценно придерживаться позиции нейтралитета. Все чаще в СМИ стала появляться информация о поставках пакистанского вооружения и снарядов Киеву. А недавно поступило сообщение о том, что Госдеп США в прошлом году подтолкнул правительство Пакистана к смещению премьер-министра Имрана Хана. Об этом со ссылкой на секретный правительственный документ Pakistan Cypher Exposes U.S. Pressure to Remove Imran Khan (theintercept.com) написал онлайн-журнал The Intercept. Причина была в том, что Хан был слишком отстранен от российско-украинского конфликта и не хотел занимать сторону США в этом вопросе.

В этой связи, Москва не спешит предоставлять Исламабаду те же условия по закупкам нефти, что у Нью-Дели. Кроме того, не исключено, что даже если нашим странам удастся договориться, Запад будет всячески давить на Пакистан и тот не сможет этому давлению воспротивиться.

Источник - СвободнаяПресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1692223260


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