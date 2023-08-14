 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Четверг, 17.08.2023
04:38  Токаевские воровайки. Экс-первый замакима ЗКО Доскалиев отделался штрафом за коррупцию
03:55  Киргизия занялась нравственностью несовершеннолетних, - "Къ"
02:21  В США началась "война без перчаток", - Владимир Можегов
02:19  Украинский сценарий буксует в Нигере, - Тимофей Бордачев
01:01  Пакистан меняет взгляд на российскую нефть: Не такая уж она хорошая
00:58  Случится ли отток мигрантов из России из-за слабого рубля
00:46  Красная армия не "захватывала" Курильские острова, а именно освобождала

00:09  Китай и Индия помирились только на словах, - Вл.Скосырев
00:08  Бишкеку опять придется брать в долг у Пекина, - В.Панфилова
00:06  Арест Имрана Хана дестабилизирует регион, - В.Прохватилов
Среда, 16.08.2023
23:51  Посол Украины в Армении Сенченко утонул в озере Севан. Как Чапай в Урале
15:13  США и Китай: война на экономическом фронте
14:59  США навели в Пакистане свой порядок, - Аббас Джума
14:53  Засветившиеся в криминале олигархи Шадиевы срочно переименовали свой "Узагроэкспортбанк" в AVO Bank
14:27  Как возник феномен тыловой кровожадности, - Сергей Худиев
14:13  Близ Туркменбаши произошло землетрясение: магнитуда 5,2 - это тревожно!
13:19  Казахстан спешно отгораживается от России новыми погранзаставами
13:15  Казахстан не смог стать "слышащим государством". Почему? - Максим Казначеев
12:53  А судьи кто: зачем в Казахстане судей хотят сделать примирителями алгоритм правосудия
11:41  Не ждали: ситуация в китайской экономике ухудшилась вопреки прогнозам
11:19  Прокуратура Ирана возбудила уголовные дела против бывшего президента страны Хасана Роухани. Обвинен в "мошенничестве на финрынке"
10:56  СССР перед распадом накрыла волна катастроф. Почему они происходили?
10:18  Непроданный урожай: Казахстан теряет миллиарды упущенного дохода от зерна
09:45  Американские сети для потомков Чингисхана,- Е.Пустовойтова
09:17  Forbes: Украина бросила в бой последнюю (82-ю) резервную бригаду
09:13  Куда сбросили? Каз- и КырМинистерства грызутся из-за нехватки воды
08:47  Москва, 16/08. Анонс встречи-презентации писателя и историка Федора Раззакова
03:56  Двойное дно валютного обмена: доллар выгнал мигрантов из России
03:49  Душанбе переживает: как устроились в России таджикские мигранты, - Светлана Гомзикова
03:48  Убогая валюта богатейшей страны - как такое может быть?
03:00  Каким было монголо-татарское иго? - Роман Почекаев
02:45  Казправительство. Лето невыполненных обещаний, - Алма Бектенова
02:41  Китайская экономика уперлась в недвижимость. Замедление роста
02:36  В Кыргызстане появятся центры общественного мониторинга прав человека
00:01  Апокалипсис в Сеуле. Деструктивные религиозные группы в фокусе южнокорейской массовой культуры
Вторник, 15.08.2023
20:55  В Кыргызстане внедрен институт наставничества на предприятиях и в организациях
20:49  Ернат Бердигулов возглавил совет директоров НК "КазМунайГаз"
16:34  В Киргизии задержали и будут судить бойца российской ЧВК
13:45  Вашингтон и Тайбэй напрашиваются на превентивный удар Пекина,- Юрий Тавровский
12:55  Зачетный лиз. Жетысуйский акимат заказал медали в честь Кемеля Токаева (отца президента)
12:54  Талибы объявили 15 августа государственным праздником - днем победы над США
12:51  Пресс-секретари казахстанских госорганов: кто есть кто?
12:46  Сами не идут? Зачем красть казахских девушек-невест, - А.Чеботарев
12:27  МТК "Север – Юг": Россия перекраивает логистику Евразии
12:24  Тайваньский вопрос: Токио посылает разнонаправленные сигналы Пекину
12:19  Луна станет стартовой базой для полетов российских ракет в дальний космос
12:18  В Узбекистане создали молоко, убивающее коронавирус
12:16  Уголовное дело против националиста Ахметова официально закрыто в Казахстане
11:58  Эх, хвост, чешуя... Российский иноагент Макаревич ловит карасиков в Казахстане
11:19  Задержан важный фигурант дела об убийстве российского посла в Турции Карлова
10:19  Пространство для русского миллиарда. У нас имеется все необходимое для того, чтобы идти вширь и в рост, - Юрий Крупнов
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
В США началась "война без перчаток", - Владимир Можегов
02:21 17.08.2023

Самое замечательное в нынешней американской избирательной кампании – это осознание американским избирателем, привыкшим доверять своей политической и судебной системе, что оба главных претендента на пост президента к моменту выборов могут оказаться под следствием, а то и в тюрьме.

Владимир Можегов
публицист
14 АВГУСТА 2023,

Почва начинает уходить из-под ног у Байдена. Почуяв это, Трамп с утроенной силой бросается на своего врага, призывая свою паству "биться дальше уже без перчаток". Так можно описать события последних дней в Америке. Декада выдалась жаркой: выступление Трампа в Пенсильвании, слушания в Конгрессе вокруг коррупционных скандалов семьи Байденов и, наконец, колонка Трампа в журнале Newsweek, где экс-президент обвиняет Байдена в том, что тот довел страну до прокси-войны с Россией, которая, в свою очередь, может перерасти в третью мировую.

Начнем с Пенсильвании. Здесь, выступая 29 июля в городе Эри, Трамп обрушился на Байдена, назвав его мошенником и "коррумпированным президентом", его семью "преступным кланом", получившим "миллионы долларов с Украины", а теперь сливающим на Украину "миллиарды долларов американских налогоплательщиков". Он также призвал Конгресс немедленно заблокировать инициативу Байдена отправить американских резервистов в Европу: "Ни одна жизнь американца не должна быть подвергнута риску из-за того, что мошеннику Джо Байдену незаконно заплатили". И вообще потребовал прекратить всякую помощь Украине до тех пор, пока коррупционные скандалы преступной семейки не будут расследованы до конца. "Теперь мы должны снять перчатки, потому что они сняли перчатки. Итак, мы снимаем перчатки", – подытожил Трамп.

Это объявление войны Байдену "без перчаток" было скоро подкреплено колонкой в журнале Newsweek. Свою колонку Трамп посвятил расследованию спецпрокурором Джоном Даремом так называемого Рашагейта, то есть помощи, которую Россия якобы оказала в избрании Трампа. Расследование закономерно кончилось пшиком. И вот экс-президент снова обрушивается уже не только на Байдена, но и на весь коррумпированный вашингтонский истеблишмент, заявляя, что "Рашагейт" был чистой мистификацией, о чем правительству было прекрасно известно – и, следовательно, спланированным преступлением.

"В критический момент… мистификация "Рашагейта" разожгла массовую истерию, которая загнала Россию прямо в объятия Китая". "Вместо того, чтобы улучшить отношения с Россией, над чем я работал, мы теперь ведем прокси-войну с Россией, отчасти подпитываемую затянувшимся бредом "Рашагейта"… "Украина полностью разорена. Неисчислимое количество людей убито. И мы вполне можем кончить третьей мировой…". Таким образом, "либо Глубинное государство уничтожит Америку, либо мы уничтожим Глубинное государство", заключает Трамп.

Чем вызвано столь явное обострение предвыборной гонки? Тому есть несколько причин. Во-первых, против самого Трампа возбуждено уже несколько серьезных уголовных дел и предъявлено обвинение по четырем статьям: сговор с целью лишения прав Соединенных Штатов; сговор с целью воспрепятствования официальной процедуре; воспрепятствование или попытка воспрепятствования официальной процедуре; сговор с целью нарушения прав. Это как минимум не даст ему спокойно провести предвыборную кампанию, но все может закончиться и реальным сроком.

Во-вторых, 1 августа в Конгресс для дачи показаний был вызван Девон Арчер, бывший бизнес-партнер Хантера Байдена, уже обвиненный в коррупции – важнейший свидетель по делу Байдена. Арчер обвинил семейство Байденов во лжи, заявив, что лично видел, как Байден-старший многократно общался по телефону с иностранными олигархами с Украины, из России, Румынии и Китая. Интерес к показаниям подогрел Минюст, попытавшийся (как уверяют республиканцы) арестовать Арчера до дачи им показаний в Конгрессе.

Показания Арчера обещают серьезно усложнить жизнь Байденам. Республиканские конгрессмены уже заявляют, что "семейная сага Байдена" войдет в историю как "одна из самых коррумпированных историй в истории США, когда мы докопаемся до сути", и что коррупционные деньги, связанные с семьей Байдена, "ошеломляют", превышая, по разным оценкам, 50 млн долларов.

Итак, можно констатировать, что почва под Байденами действительно серьезно колеблется. И что именно этот момент и избрал Трамп для нанесения своего удара. На войну, объявленную ему демократами, ответил собственным объявлением войны.

Давно стало понятно, как именно истеблишмент будет действовать, чтобы не допустить Трампа до власти. Демократы намерены завалить Трампа юридическими исками, затаскать по судам и, в конце концов, довести дело до ареста, как минимум домашнего. То есть тем самым не дадут ему провести предвыборную кампанию. Но оказалось, что нечто подобное может ждать самого Байдена.

Как будут действовать республиканцы в такой ситуации? Прежде всего они намерены объявить Байдену импичмент. Впрочем, ясно, что серьезно осложнив жизнь Байдену, своей цели импичмент не достигнет: демократы сохраняют большинство в верхней палате. А вот довести коррупционное дело против Байденов до суда – на это действительно стоит не пожалеть усилий. Тем более, что уже сейчас, согласно опросам, 60% американцев уверены в том, что Байден-старший по крайней мере покрывал своего сына Хантера.

Как видим, в отличие от республиканского корабля, сплоченного вокруг своего капитана Трампа (при этом риторика его ближайших конкурентов – Десантиса и Рамасвами – не многим отличается от его риторики), корабль Демократической партии явно дает течь. И сменить Байдена на капитанском мостике сегодня, кажется, просто некому.

Самое же замечательное в нынешней американской избирательной кампании – это, наверное, осознание американским избирателем, привыкшим доверять своей политической и судебной системе – что оба главных претендента на пост президента США к моменту выборов могут оказаться под следствием, а то и в тюрьме.

Источник - взгляд
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1692228060


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Рост экономики Казахстана по итогам 7 месяцев составил 4,8%
- Бесплатным школьным питанием будут обеспечены все учащиеся начальных классов в Казахстане
- Индекс промышленного производства в Казахстане составил 103,6%
- Кадровые перестановки
- Ослабление рубля подчеркнуло уязвимости в экономике Казахстана - эксперты
- "Правоохранительные органы квалифицируют официальные бизнес-структуры как ОПГ"
- Серик Жумангарин находится с рабочим визитом в Китае
- Лето невыполненных обещаний
- Подписано соглашение с AD Ports Group о развитии инфраструктуры терминалов Саржа в порту Курык
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  