Киргизия занялась нравственностью несовершеннолетних, - "Къ"

03:55 17.08.2023 Бишкек перенимает законодательный опыт России

В Киргизии вступили в силу поправки в закон о защите детей, запрещающие пропаганду среди них нетрадиционных сексуальных отношений. Эксперты отмечают, что во многом это повторение опыта российских законодателей. При этом речь уже может идти о тенденции: на осень в киргизском парламенте запланировано обсуждение закона об иностранных агентах.



В соответствии с решением парламента Киргизии и президента Садыра Жапарова целый ряд поправок был внесен, во-первых, в Кодекс о правонарушениях, а во-вторых, в законы "О СМИ" и "О мерах по предупреждению причинения вреда здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию в Кыргызской Республике". Соответствующий закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики" господин Жапаров подписал 14 августа.



В обновленных нормах появились понятия "информационная безопасность детей", "информация, причиняющая вред здоровью или развитию детей", "информационная продукция", "информационная продукция для детей". Добавились требования технически ограничивать доступ к просмотру несовершеннолетними программ и передач неновостного характера, которые могут повредить их физическому, интеллектуальному и духовному развитию.



Документ вводит запрет на получение детьми информации, оправдывающей и демонстрирующей насилие по отношению к людям или животным, а также отрицающей семейные и традиционно-общественные ценности, пропагандирующей нетрадиционные сексуальные отношения и формирующей неуважение к родителям и другим членам семьи. Также, согласно закону, маленьких детей следует оградить от изображений или описаний половых отношений между мужчиной и женщиной и бранных слов, даже если они не относятся к нецензурным. Нарушение требований законодательства повлечет за собой штраф в размере от 1 тыс. до 25 тыс. сомов (от 1,1 тыс. до 27,4 тыс. руб.).



В России похожий по своей сути закон (о запрете "пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних") был принят в 2013 году. А в декабре 2022-го президент РФ Владимир Путин подписал закон о полном запрете "ЛГБТ-пропаганды", согласно которому за "пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений, предпочтений и смены пола" юридические лица могут получить штраф до 5 млн руб., а физические - до 400 тыс. руб. Было запрещено транслировать "материалы, пропагандирующие нетрадиционные сексуальные отношения" в рекламе, кино и СМИ.



В Киргизии закон о запрете "ЛГБТ-пропаганды" (причем не только среди несовершеннолетних) пытались инициировать в 2014 году.



За "формирование положительного отношения к нетрадиционным сексуальным отношениям" предлагалось штрафовать или лишать свободы на срок до одного года. Проект был принят парламентом в двух чтениях, но позже его отозвали. В том числе потому что законопроект вызвал критику многих международных организаций.



В 2015 году тогдашний президент Алмазбек Атамбаев подписал закон "О мерах по предупреждению причинения вреда здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию в Кыргызской Республике". В 2019 году на официальном сайте парламента разместили текст законопроекта о "ЛГБТ-пропаганде" для его общественного обсуждения. Но дальше этого дело не пошло.



Новый законопроект был инициирован депутатом Джамилей Исаевой в марте, и уже в июне парламент его принял. Теперь документ был подписан президентом республики.



Между тем эксперты общественного фонда "Институт Медиа Полиси" проанализировали новый законопроект и пришли к выводу о том, что он не адаптирован к законодательству республики и никак не стыкуется с национальным и международным правом.



По мнению экспертов, возникают немалые риски неправомерных отступлений от гарантий прав человека на свободное выражение мнения, защищаемых конституцией страны и международными договорами, под которыми подписывалась Киргизия.



"Мы считаем, что законопроект - еще один административный рычаг для установления цензуры и произвольного ограничения права граждан в доступе к информации, а заявленная инициаторами цель создания безопасной информационной среды для детей - лишь популизм и имитация бурной деятельности,- заявила "Ъ" Надежда Алишева, медиаэксперт "Института Медиа Полиси".- Мы обращаем внимание общества, что законопроект был принят депутатами поспешно, без проведения надлежащих парламентских слушаний и с нарушением законодательно закрепленных правил принятия законопроектов".



Законопроект депутата Джамили Исаевой был принят в первом чтении 7 июня 2023 года. За проголосовали 79 депутатов, один - против. А уже 21 июня парламент принял законопроект сразу в двух чтениях одновременно. То есть не было промежутка времени между вторым и третьим чтениями, который, согласно закону "О Регламенте Жогорку Кенеша (парламента.- "Ъ")", должен составлять как минимум десять рабочих дней. Также, вопреки нормам законодательства, не были организованы и проведены парламентские слушания.



Киргизия старается не попасть под западные санкции, но все равно находится под подозрением

При этом, по словам Надежды Алишевой, "само содержание проекта закона не отвечает требованиям точности и четкости изложения смысла нормативных предписаний". "Виды информации, включенные в списки "запрещенных" к распространению и "ограниченных", имеют определения слишком широкого толкования. Чрезмерно расплывчатые формулировки могут привести к злоупотреблениям со стороны должностных лиц в целях ограничения деятельности СМИ, публикующих общественно-значимые репортажи, а с другой стороны, данный законопроект не сделает интернет более безопасным местом для детей". "Мы согласны, что необходимо защищать детей от вредоносной информации, принятый законопроект не о безопасности для детей, а о цензуре для взрослых",- резюмировала эксперт.



Рассмотрение дел по нарушению закона возложено на уполномоченный орган в сфере массовой информации. При этом экспертам не ясно, как будет оцениваться нанесенный здоровью ребенка ущерб и устанавливаться причинная связь с полученной им информацией: диагноз выставляет медицинское учреждение, а причинную связь - правоохранительные органы.



Авторы законопроекта уверяют, что со вступлением закона в силу сим-карты будут регистрировать не на родителя, а на ребенка с указанием возраста, на основании чего ему будет ограничен доступ к определенным мобильным приложениям. Однако критерии тех или иных возрастных ограничений прописаны не были.



Кроме того, депутаты надеются на подписание договора с компанией Meta (признана в РФ экстремистской и запрещена) для ограничения доступа несовершеннолетних к информации в Facebook, Instagram и WhatsApp.



И это тоже вызывает непонимание у экспертов. "Представители Министерства цифрового развития либо недопонимают, либо лукавят, делая заявления о том, что "некие представители госорганов" (пять человек, хорошо владеющих английским языком) получат от компании Meta право блокирования определенных страниц соцсети",- отметила Надежда Алишева. И напомнила: Facebook рассматривает все запросы на удаление контента в соответствии с едиными принципами для всех стран, и решения принимаются независимо от правительств.



Отметим, что киргизский закон о запрете пропаганды нетрадиционных отношений - не единственный, где можно найти определенные параллели с российскими нормами. Сейчас в работе профильного комитета киргизского парламента находится закон об иноагентах. Его обсуждение запланировано на осень. Инициаторами законопроекта, подразумевающего введение понятия "иностранный агент", выступили более 30 депутатов.



Светлана Архангельская, Бишкек



16/08/23 Источник - коммерсант

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