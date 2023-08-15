 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Четверг, 17.08.2023
04:38  Токаевские воровайки. Экс-первый замакима ЗКО Доскалиев отделался штрафом за коррупцию
03:55  Киргизия занялась нравственностью несовершеннолетних, - "Къ"
02:21  В США началась "война без перчаток", - Владимир Можегов
02:19  Украинский сценарий буксует в Нигере, - Тимофей Бордачев
01:01  Пакистан меняет взгляд на российскую нефть: Не такая уж она хорошая
00:58  Случится ли отток мигрантов из России из-за слабого рубля
00:46  Красная армия не "захватывала" Курильские острова, а именно освобождала

00:09  Китай и Индия помирились только на словах, - Вл.Скосырев
00:08  Бишкеку опять придется брать в долг у Пекина, - В.Панфилова
00:06  Арест Имрана Хана дестабилизирует регион, - В.Прохватилов
Среда, 16.08.2023
23:51  Посол Украины в Армении Сенченко утонул в озере Севан. Как Чапай в Урале
15:13  США и Китай: война на экономическом фронте
14:59  США навели в Пакистане свой порядок, - Аббас Джума
14:53  Засветившиеся в криминале олигархи Шадиевы срочно переименовали свой "Узагроэкспортбанк" в AVO Bank
14:27  Как возник феномен тыловой кровожадности, - Сергей Худиев
14:13  Близ Туркменбаши произошло землетрясение: магнитуда 5,2 - это тревожно!
13:19  Казахстан спешно отгораживается от России новыми погранзаставами
13:15  Казахстан не смог стать "слышащим государством". Почему? - Максим Казначеев
12:53  А судьи кто: зачем в Казахстане судей хотят сделать примирителями алгоритм правосудия
11:41  Не ждали: ситуация в китайской экономике ухудшилась вопреки прогнозам
11:19  Прокуратура Ирана возбудила уголовные дела против бывшего президента страны Хасана Роухани. Обвинен в "мошенничестве на финрынке"
10:56  СССР перед распадом накрыла волна катастроф. Почему они происходили?
10:18  Непроданный урожай: Казахстан теряет миллиарды упущенного дохода от зерна
09:45  Американские сети для потомков Чингисхана,- Е.Пустовойтова
09:17  Forbes: Украина бросила в бой последнюю (82-ю) резервную бригаду
09:13  Куда сбросили? Каз- и КырМинистерства грызутся из-за нехватки воды
08:47  Москва, 16/08. Анонс встречи-презентации писателя и историка Федора Раззакова
03:56  Двойное дно валютного обмена: доллар выгнал мигрантов из России
03:49  Душанбе переживает: как устроились в России таджикские мигранты, - Светлана Гомзикова
03:48  Убогая валюта богатейшей страны - как такое может быть?
03:00  Каким было монголо-татарское иго? - Роман Почекаев
02:45  Казправительство. Лето невыполненных обещаний, - Алма Бектенова
02:41  Китайская экономика уперлась в недвижимость. Замедление роста
02:36  В Кыргызстане появятся центры общественного мониторинга прав человека
00:01  Апокалипсис в Сеуле. Деструктивные религиозные группы в фокусе южнокорейской массовой культуры
Вторник, 15.08.2023
20:55  В Кыргызстане внедрен институт наставничества на предприятиях и в организациях
20:49  Ернат Бердигулов возглавил совет директоров НК "КазМунайГаз"
16:34  В Киргизии задержали и будут судить бойца российской ЧВК
13:45  Вашингтон и Тайбэй напрашиваются на превентивный удар Пекина,- Юрий Тавровский
12:55  Зачетный лиз. Жетысуйский акимат заказал медали в честь Кемеля Токаева (отца президента)
12:54  Талибы объявили 15 августа государственным праздником - днем победы над США
12:51  Пресс-секретари казахстанских госорганов: кто есть кто?
12:46  Сами не идут? Зачем красть казахских девушек-невест, - А.Чеботарев
12:27  МТК "Север – Юг": Россия перекраивает логистику Евразии
12:24  Тайваньский вопрос: Токио посылает разнонаправленные сигналы Пекину
12:19  Луна станет стартовой базой для полетов российских ракет в дальний космос
12:18  В Узбекистане создали молоко, убивающее коронавирус
12:16  Уголовное дело против националиста Ахметова официально закрыто в Казахстане
11:58  Эх, хвост, чешуя... Российский иноагент Макаревич ловит карасиков в Казахстане
11:19  Задержан важный фигурант дела об убийстве российского посла в Турции Карлова
10:19  Пространство для русского миллиарда. У нас имеется все необходимое для того, чтобы идти вширь и в рост, - Юрий Крупнов
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Казахстан   | 
Токаевские воровайки. Экс-первый замакима ЗКО Доскалиев отделался штрафом за коррупцию
04:38 17.08.2023

Бывшему первому заместителю акима ЗКО Ержану Балтаеву и первому зампредседателя правления "СПК Aqjaiyq" Артуру Доскалиеву 16 августа 2023 года в Уральском городском суде вынесли приговор, сообщает Zakon.kz.
Как пишет портал "Мой город", суд признал Балтаева и Доскалиева виновными в превышении должностных полномочий. Приговором суда:

Ержану Балтаеву назначено наказание в виде штрафа в 2500 МРП или 8,6 млн тенге. Кроме того, ему пожизненно запрещено занимать должности на госслужбе;
Артур Доскалиев должен будет выплатить штраф в 1000 МРП или 3,4 млн тенге. Также его пожизненно лишили права занимать должности на госслужбе.
Отмечается, что осужденные должны будут выплатить штраф в течение одного месяца со дня вступления приговора в законную силу.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

Как следует из материалов дела, Балтаев дал указание Доскалиеву о принятии на работу двух человек, которые фактически не работали, однако получали заработную плату в течение нескольких месяцев.

Ущерб государству составил 1,9 млн тенге, которые Балтаев и Доскалиев сразу же возместили.

В конце июля 2023 года в соцсетях появилась информация о задержании первого замакима ЗКО Ержана Балтаева сотрудниками антикоррупционной службы. 3 августа пресс-служба акима области сообщила об увольнении чиновника за "несоблюдение обязанностей и ограничений".

Первый заместитель акима ЗКО сознался в коррупции
Елжан Балтаев занимал должность первого заместителя акима Западно-Казахстанской области с января 2023 года.

Динара Халдарова
Западно-Казахстанская обла

Источник - Zakon.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1692236280


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Рост экономики Казахстана по итогам 7 месяцев составил 4,8%
- Бесплатным школьным питанием будут обеспечены все учащиеся начальных классов в Казахстане
- Индекс промышленного производства в Казахстане составил 103,6%
- Кадровые перестановки
- Ослабление рубля подчеркнуло уязвимости в экономике Казахстана - эксперты
- "Правоохранительные органы квалифицируют официальные бизнес-структуры как ОПГ"
- Серик Жумангарин находится с рабочим визитом в Китае
- Лето невыполненных обещаний
- Подписано соглашение с AD Ports Group о развитии инфраструктуры терминалов Саржа в порту Курык
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  