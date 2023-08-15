 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Четверг, 17.08.2023
10:03  Турция арендовала на 99 лет ливийский порт Хомс, где разместит военную базу
09:56  Казахстан узаконивает языковые патрули и строит заставы на границе с Россией, - Айнур Курманов
09:42  В Караганде снова горит "арселоровская" угольная шахта
09:39  Разборки КирСиловиков. ГКНБ задержал группу оперативников СБНОН
08:07  Строительство АЭС в Казахстане: стало известно, когда пройдут публичные обсуждения
07:33  Моссадык и шахиншах: лабиринты противостояния или потенциальный альянс (история), - Д.Нефедов
04:38  Токаевские воровайки. Экс-первый замакима ЗКО Балтаев отделался штрафом за коррупцию

03:55  Киргизия занялась нравственностью несовершеннолетних, - "Къ"
02:21  В США началась "война без перчаток", - Владимир Можегов
02:19  Украинский сценарий буксует в Нигере, - Тимофей Бордачев
01:01  Пакистан меняет взгляд на российскую нефть: Не такая уж она хорошая
00:58  Случится ли отток мигрантов из России из-за слабого рубля
00:46  Красная армия не "захватывала" Курильские острова, а именно освобождала
00:09  Китай и Индия помирились только на словах, - Вл.Скосырев
00:08  Бишкеку опять придется брать в долг у Пекина, - В.Панфилова
00:06  Арест Имрана Хана дестабилизирует регион, - В.Прохватилов
Среда, 16.08.2023
23:51  Посол Украины в Армении Сенченко утонул в озере Севан. Как Чапай в Урале
15:13  США и Китай: война на экономическом фронте
14:59  США навели в Пакистане свой порядок, - Аббас Джума
14:53  Засветившиеся в криминале олигархи Шадиевы срочно переименовали свой "Узагроэкспортбанк" в AVO Bank
14:27  Как возник феномен тыловой кровожадности, - Сергей Худиев
14:13  Близ Туркменбаши произошло землетрясение: магнитуда 5,2 - это тревожно!
13:19  Казахстан спешно отгораживается от России новыми погранзаставами
13:15  Казахстан не смог стать "слышащим государством". Почему? - Максим Казначеев
12:53  А судьи кто: зачем в Казахстане судей хотят сделать примирителями алгоритм правосудия
11:41  Не ждали: ситуация в китайской экономике ухудшилась вопреки прогнозам
11:19  Прокуратура Ирана возбудила уголовные дела против бывшего президента страны Хасана Роухани. Обвинен в "мошенничестве на финрынке"
10:56  СССР перед распадом накрыла волна катастроф. Почему они происходили?
10:18  Непроданный урожай: Казахстан теряет миллиарды упущенного дохода от зерна
09:45  Американские сети для потомков Чингисхана,- Е.Пустовойтова
09:17  Forbes: Украина бросила в бой последнюю (82-ю) резервную бригаду
09:13  Куда сбросили? Каз- и КырМинистерства грызутся из-за нехватки воды
08:47  Москва, 16/08. Анонс встречи-презентации писателя и историка Федора Раззакова
03:56  Двойное дно валютного обмена: доллар выгнал мигрантов из России
03:49  Душанбе переживает: как устроились в России таджикские мигранты, - Светлана Гомзикова
03:48  Убогая валюта богатейшей страны - как такое может быть?
03:00  Каким было монголо-татарское иго? - Роман Почекаев
02:45  Казправительство. Лето невыполненных обещаний, - Алма Бектенова
02:41  Китайская экономика уперлась в недвижимость. Замедление роста
02:36  В Кыргызстане появятся центры общественного мониторинга прав человека
00:01  Апокалипсис в Сеуле. Деструктивные религиозные группы в фокусе южнокорейской массовой культуры
Вторник, 15.08.2023
20:55  В Кыргызстане внедрен институт наставничества на предприятиях и в организациях
20:49  Ернат Бердигулов возглавил совет директоров НК "КазМунайГаз"
16:34  В Киргизии задержали и будут судить бойца российской ЧВК
13:45  Вашингтон и Тайбэй напрашиваются на превентивный удар Пекина,- Юрий Тавровский
12:55  Зачетный лиз. Жетысуйский акимат заказал медали в честь Кемеля Токаева (отца президента)
12:54  Талибы объявили 15 августа государственным праздником - днем победы над США
12:51  Пресс-секретари казахстанских госорганов: кто есть кто?
12:46  Сами не идут? Зачем красть казахских девушек-невест, - А.Чеботарев
12:27  МТК "Север – Юг": Россия перекраивает логистику Евразии
12:24  Тайваньский вопрос: Токио посылает разнонаправленные сигналы Пекину
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Казахстан   | 
Строительство АЭС в Казахстане: стало известно, когда пройдут публичные обсуждения
08:07 17.08.2023

Строительство АЭС в Казахстане: стало известно, когда пройдут публичные обсуждения Фото: pexels
В Министерстве энергетики Казахстана 17 августа 2023 года поделились информацией о проведении публичных обсуждений по вопросу строительства АЭС, сообщает Zakon.kz.
В соответствии со ст. 12 Закона РК "Об использовании атомной энергии" решение о строительстве и районе строительства ядерных установок принимается правительством Республики Казахстан при согласии местных представительных органов, на территории которых планируется строительство установки. При этом местным представительным органом является маслихат.

Как отметили в Минэнерго, в ноябре 2022 года на очередной сессии маслихата Алматинской области принято решение дать согласие на строительство при условии поддержки жителей района.

"В этой связи акимат Алматинской области инициировал проведение публичных обсуждений. Соответствующее объявление с приглашением принять участие всех желающих размещено через средства массовой информации, а именно в газете "Атамекен" (№28), а также 21 июля 2023 года – на официальном сайте, Instagram-канале и на странице Facebook акимата Жамбылского района", – говорится в сообщении ведомства.
Согласно информации, размещенной на сайте акимата Жамбылского района, публичные слушания по вопросу "О планах по строительству АЭС в Жамбылском районе Алматинской области" запланированы на 22 августа на 11:00.

Также в Минэнерго рассказали, когда пройдут общественные слушания по вопросу строительства АЭС в Казахстане.

"Общественные слушания, проводимые согласно Экологическому кодексу РК, будут инициированы на этапах экологической оценки проекта позднее после разработки проектной документации. В таблице ниже показано отличие между публичными обсуждениями и общественными слушаниями", – отмечается в сообщении.

Наиболее предпочтительным районом для строительства АЭС была выбрана территория села Улкен Жамбылского района Алматинской области.

Для первой АЭС в стране рекомендуется выбрать технологию, проверенную на опыте строительства и успешной эксплуатации аналогичной станции. В этой связи составлен "шорт-лист", состоящий из следующих потенциальных поставщиков ядерных технологий:

китайская компания CNNC с реактором HPR-1000;
корейская KHNP c реактором APR-1400;
российская Росатом c реакторами ВВЭР-1200 и ВВЭР-1000;
французская EDF с реактором EPR-1200.
Материал по теме

Строительство АЭС в Казахстане: есть ли угрозы и каковы плюсы
Результаты исследований рассмотрены и одобрены на заседании Межведомственной комиссии по развитию атомной отрасли в мае 2022 года.

Динара Халдарова

Источник - Zakon.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1692248820


Новости Казахстана
- Алихан Смаилов встретился с правительственной делегацией Башкортостана в Астане
- Роман Скляр провел совещание о ходе исполнения поручений Президента по ликвидации последствий природного пожара в области Абай
- Масштабный казахстанско-китайский бизнес-форум прошел в Шэнчжэне
- Как и для чего менялись сценарии СВО и почему Россия решила побеждать медленно
- Чем вызваны многочисленные проблемы казахстанских аэропортов? Часть вторая
- Тамара Дуйсенова провела совещание по вопросам использования цифровых образовательных ресурсов и электронных учебников
- Кадровые перестановки
- КазМунайГаз и ЛУКОЙЛ обсудили сотрудничество по проекту "Каламкас-море, Хазар, Ауэзов"
- Алматинцы вложили почти 75 млн тенге в финпирамиду "Q-net"
- Рабочий график главы государства
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  