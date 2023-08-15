Строительство АЭС в Казахстане: стало известно, когда пройдут публичные обсуждения

08:07 17.08.2023

Строительство АЭС в Казахстане: стало известно, когда пройдут публичные обсуждения Фото: pexels

В Министерстве энергетики Казахстана 17 августа 2023 года поделились информацией о проведении публичных обсуждений по вопросу строительства АЭС, сообщает Zakon.kz.

В соответствии со ст. 12 Закона РК "Об использовании атомной энергии" решение о строительстве и районе строительства ядерных установок принимается правительством Республики Казахстан при согласии местных представительных органов, на территории которых планируется строительство установки. При этом местным представительным органом является маслихат.



Как отметили в Минэнерго, в ноябре 2022 года на очередной сессии маслихата Алматинской области принято решение дать согласие на строительство при условии поддержки жителей района.



"В этой связи акимат Алматинской области инициировал проведение публичных обсуждений. Соответствующее объявление с приглашением принять участие всех желающих размещено через средства массовой информации, а именно в газете "Атамекен" (№28), а также 21 июля 2023 года – на официальном сайте, Instagram-канале и на странице Facebook акимата Жамбылского района", – говорится в сообщении ведомства.

Согласно информации, размещенной на сайте акимата Жамбылского района, публичные слушания по вопросу "О планах по строительству АЭС в Жамбылском районе Алматинской области" запланированы на 22 августа на 11:00.



Также в Минэнерго рассказали, когда пройдут общественные слушания по вопросу строительства АЭС в Казахстане.



"Общественные слушания, проводимые согласно Экологическому кодексу РК, будут инициированы на этапах экологической оценки проекта позднее после разработки проектной документации. В таблице ниже показано отличие между публичными обсуждениями и общественными слушаниями", – отмечается в сообщении.



Наиболее предпочтительным районом для строительства АЭС была выбрана территория села Улкен Жамбылского района Алматинской области.



Для первой АЭС в стране рекомендуется выбрать технологию, проверенную на опыте строительства и успешной эксплуатации аналогичной станции. В этой связи составлен "шорт-лист", состоящий из следующих потенциальных поставщиков ядерных технологий:



китайская компания CNNC с реактором HPR-1000;

корейская KHNP c реактором APR-1400;

российская Росатом c реакторами ВВЭР-1200 и ВВЭР-1000;

французская EDF с реактором EPR-1200.

Материал по теме



Строительство АЭС в Казахстане: есть ли угрозы и каковы плюсы

Результаты исследований рассмотрены и одобрены на заседании Межведомственной комиссии по развитию атомной отрасли в мае 2022 года.



Динара Халдарова