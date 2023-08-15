Разборки КирСиловиков. ГКНБ задержал группу оперативников СБНОН

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09:39 17.08.2023
В Бишкеке задержаны сотрудники Службы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков, сообщили 17 августа редакции "Сводка АКИpress" источники.
По предварительным данным, ГКНБ провел серию арестов. Среди задержанных: трое наркоборцов ГУВД Бишкека, двое из СБНОН ГУВД Чуйской области, двое - СБНОН МВД и один из одного столичного РУВД.
Они подозреваются в должностном преступлении.