В Караганде снова горит "арселоровская" угольная шахта

09:42 17.08.2023

Угольная шахта с людьми внутри загорелась в Карагандинской области

Угольная шахта горит в Карагандинской области Фото: gov.kz

В Карагандинской области на шахте "Казахстанская" Угольного департамента АО "АрселорМиттал Темиртау" из-за возгорания конвейерной ленты введен план ликвидации аварии, сообщает Zakon.kz.

На месте происшествия находятся первый заместитель акима области Вадим Басин и аким Шахтинска Мурат Кыдырганбеков. Работают сотрудники РЦШ "ПВАСС".



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"На шахте "Казахстанская" УД АО "АрселорМиттал Темиртау" 17 августа в 10:05 в выработке угольного уклона Д6 (горизонт – 170 м) произошло возгорание конвейерной ленты, введtн план ликвидации аварии. Производят проветривание шахты (подача воздуха переведена в реверсивную позицию). К месту прибыли три отделения РЦШ "ПВАСС" (15 работников и пять единиц техники) и ДЧС (восемь сотрудников и две единицы техники). Всего в шахте находилось 227 человек, через фланговый ствол из шахты на поверхность выводят людей. 131 человек уже выведен. Дополнительно к месту следуют силы РЦШ "ПВАСС" (15 работников и три единицы техники) и ДЧС (восемь сотрудников и две единицы техники), – говорится в сообщении.

Кроме того, еще направлены силы ПВАСС и ДЧС.



3 ноября 2022 года на шахте в Карагандинской области произошел выброс газа. В момент аварии под землей находились 106 человек. 101 был эвакуирован. Погибли пять человек, четверо пострадали.



Анастасия Стативкина