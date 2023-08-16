Казахстан узаконивает языковые патрули и строит заставы на границе с Россией, - Айнур Курманов

09:56 17.08.2023 Айнур Курманов. 16.08.2023



Авторская колонка,



Громогласные заявления Токаева о том, что "языковые патрули" – это дело рук иностранных спецслужб и деятельность их надо пресекать, оказались в итоге пустым звуком. Собственно, как и возбуждение дел в отношении основателей этого движения в РК было лишь обманным маневром для введения в заблуждение Москвы и местного населения.



Дело в том, что буквально недавно выяснились, что уголовное дело за разжигание межнациональной розни в отношении организатора "языковых патрулей" Куата Ахметова было прекращено еще в январе этого года. Но почему-то подобное стало известно общественности только сейчас, что стало неожиданностью даже для самого фигуранта, который благополучно, несмотря на подписку о невыезде, уехал еще в 2021-м году в Киев.



Напомним, что этот националист воспроизвел в Казахстане украинскую технологию "мовных патрулей" через собственный Youtube-канал, посредством того, что записывал на видео свои походы по учреждениям и супермаркетам, где требовал от русских сотрудников разговоривать с ним сугубо на казахском языке, а затем заставлял публично просить извинения у казахского народа.



организатор "языковых патрулей" Куат Ахметов



При этом жертвами его нападок становились даже чиновницы, которых власти видимо специально для него подставляли для пущего эффекта. В результате филиалы языковых патрулей появились во многих регионах страны, которые стали терроризировать местных жителей и требовать смены названий магазинов, аптек, ресторанов.



Интересно, но именно под воздействием данных патрулей и требований "общественности" в январе 2022 года, как раз сразу после кровавых событий и поддержки со стороны ОДКБ действующего президента, парламент РК принял закон "О вывесках", который расчистил дорогу для массовых переименований населенных пунктов и улиц для проведения тотальной дерусификации.



А само уголовное дело "для галочки" возбудили в отношении Куата Ахметова только после возмущения депутатов Госдумы и деятелей Россотрудничества. Но, как видим, это было лишь временной мерой и отвлечением внимания, и теперь один из активных русофобов может в ближайшее время вернуться на родину продолжать свою деятельность, так как она уже не считается противозаконной.



Это очень важный сигнал, говорящий о том, что отношение к России и русским за годы правления Касым-Жомарта Токаева внутри Казахстана резко изменилось в рамках выстраивания моноэтнического государства и этнократии, где все национальные меньшинства становятся объектом нападок, а этнические носители языка Пушкина обвиняются в "колониализме" и открыто называются "пятой колонной".



На данном фоне поменяли свою тактику и представители дипломатического корпуса РК, которые ранее бурно реагировали, выпуская заявления или комментарии по поводу выступлений отдельных российских депутатов, журналистов и общественных деятелей, уличавших Астану в проведении недружественной политики.



На этот раз представитель Министерства иностранных дел РК Айбек Смадияров призвал на своем брифинге вообще не обращать внимания на подобные выпады и критику, отвечая на заготовленный вопрос проправительственного СМИ о выступлении российского публициста Сергея Мардана в эфире Соловьев.Live, который намекнул на серьезные последствия для правящей верхушки РК в связи с запретом на территории страны символов СВО.



представитель Министерства иностранных дел РК Айбек Смадияров



Интересно, что инициаторами обращения в Генеральную прокуратуру РК с требованием такого запрета выступили руководители Национальной палаты предпринимателей (НПП) "Атамекен", курируемый и фактически возглавляемый, несмотря на формальный уход, средним зятем экс-Елбасы Тимуром Кулибаевым.



В заявлении НПП говорилось о том, что "в связи с российско-украинским конфликтом, в Казахстане участились факты демонстрации символики "Z" или "V", а также случаи продажи игрушек – "Армия России", "Вежливые люди", которые вызвали неоднозначную реакцию в обществе". Таким образом, подводилась основа под необходимость изъятия и запрета такой продукции, да и самой символики.



Интересно, что после реакции в российских СМИ на сайте объединения крупных предпринимателей в тексте произошли некоторые изменения и теперь это выглядит так:



"На сегодняшний день госорганами прорабатываются правовые основания по недопущению распространения через торговые сети этнополитизированной символики "Восточный Туркестан", "Курдская рабочая партия" и так далее".



Но все прекрасно понимают, что речь и на данный момент идет о торговле одеждой, игрушками и прочими товарами, где имеются изображения российской армии и знаки СВО. Получается, что олигархи и весь правящий класс РК оказался в авангарде антироссийской деятельности внутри страны, влияя на принятие решений государственных органов, которые такие запретительные меры ввели.



Интересно, что эта же НПП в интересах монополизации рынка в своих интересах также требует от правительства введения ограничительных мер на ввоз целого ряда продовольственных товаров из РФ, что уже ведет к росту цен. В результате Астана продлила запрет на импорт российской пшеницы еще на полгода, что ударит, конечно, по хлебозаводам и пекарям, тогда как Продкорпорация, входящая в НПП, будет по-прежнему запасаться тем же зерном под видом пополнения семенного фонда, но уже для дальнейшей перепродажи в других странах.



Но самый явный недружественный шаг – это игра в "демократию", когда правительство РК назначило на 22 августа так называемые публичные слушания по поводу строительства АЭС на юге республики с участием прозападных НПО, националистических групп, подкормленных "экологов" и прочих антироссийских общественников, блогеров и проукраинских активистов. Поэтому можно себе только представить какие это будут "слушания".



И уже сейчас внутри страны запущена целая петиция против возведения Росатомом АЭС, тогда как слушания должны дать толчок для общей антироссийской кампании с целью не только затормозить процесс принятия решения по строительству данного объекта, но и на заморозку каких-либо интеграционных процессов, а также за выход страны из ОДКБ и ЕАЭС.



Тем временем параллельно этому развивается своя кампания "охоты на ведьм", а именно по поиску тех, кто поддерживает СВО и сомневается в правильности национальной политики в РК. Помимо КНБ и полиции в этом участвуют и националистические активисты, которые создали в социальных сетях группу "Қазақстанда 5-бағанды анықтауға арналған топ" по выявлению "сепаратистски настроенных, открыто поддерживающих войну, а также отказывающихся признавать казахский язык в качестве государственного граждан".



Этот настоящее интернет-гестапо уже передало в руки токаевских спецслужб 15 человек из Петропавловска, которые планировали инициировать референдум о восстановлении СССР, русских девушек из Тараза, а также организовали травлю предпринимателя Рамиля Мухоряпова, который лишь сказал, что сам будет определять музыкальный и песенный ряд, и на каком языке они будут звучать в его заведениях.



Фактически – это воспроизводство все тех же самых "языковых патрулей", но в другом формате. Такие добровольные наци-помощники КНБ.



Таким образом, полностью воспроизводятся при поддержке, а возможно и при участии самих властей, украинские технологии по выдавливанию русского языка из общественной жизни и по подавлению русских и русскоязычных в Казахстане с целью запугать их и лишить воли к отстаиванию своих прав.



Но самым ярким событием, которое будет определять дальнейшую динамику отношений, стало заявление КНБ о начале строительства 20-ти пограничных застав на границе с Россией в рамках так называемого национального проекта "Безопасная страна". Всего планируется возвести около 50-ти новых застав.



Все это, конечно, делается из "благих побуждений", а именно якобы для "улучшения несения службы пограничников и комфортного прохождения лиц и авто, так как после реконструкции ожидается более чем в 2 раза увеличение потока через границу", как говорит замглавы департамента пограничного контроля КНБ Гани Агадилов.



Подобное, безусловно, похвально, но в ситуации созданного ЕАЭС и ТС, когда границы между товарами и трудовыми ресурсами должны, наоборот, становиться прозрачными, мы видим возведение со стороны РК контрольно-следовых полос, протягивание колючей проволоки, резкое увеличение количества пограничников, что никогда не наблюдалось за все последние 32 года.



Такое ощущение, что Астана стремится отгородиться, изолироваться от Москвы, ввести как можно больше запретов для товаров в нарушение правил свободной торговли и намерена рьяно соблюдать англосаксонские санкции. В этой ситуации появление новых пограничных застав обретает уже совершенно другой политический окрас в целях как раз максимального искусственного разъединения двух народов.



Таким образом, готовится почва по разделению и полному социокультурному и геополитическому отрыву страны от России, а сам этот процесс ускоряется прямо на глазах. Источник - Политнавигатор

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