Турция арендовала на 99 лет ливийский порт Хомс, где разместит военную базу

10:03 17.08.2023

Турция взяла в аренду на 99 лет порт Хомс на северо-западе Ливии, где разместит военную базу. Об этом сообщил телеканал TGRT со ссылкой на источники.



Утверждается, что такой шаг позволит укрепить суверенитет Турции в Восточном Средиземноморье, усилить контроль над турецкими территориальными водами и обеспечить безопасность торговых судов.



По имеющейся информации, на военной базе, которая будет создана в этом регионе, планируется разместить турецкие боевые беспилотники и системы ПВО.