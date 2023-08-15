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У кыргызов национальная идея продавать воду в Казахстан – Данияр Ашимбаев
11:18 17.08.2023

КТО ЕСТЬ КТО В КАЗАХСТАНЕ

У кыргызской стороны национальная идея продавать воду в Казахстан – Данияр Ашимбаев
Министерство экологии, которое является госорганом, уполномоченным по водным ресурсам, опять проявило системный сбой в работе, утверждает политолог

Галина Скрипник, ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ, 14 августа

С начала вегетационного периода этого года жамбылские фермеры ощущали нехватку поливной воды. В начале августа проблема дефицита воды стала наиболее острой. Под угрозой оказались посевы в Байзакском, Жамбылском, Кордайском, Меркенском, Таласском, Рыскуловском районах, из-за недопоставки воды из Кировского водохранилища под угрозой тысячи гектаров посевов лука и сахарной свеклы, передает корреспондент МИА "Казинформ".
По предварительным данным, на жамбылских полях выгорела по большей части зерновая кукуруза, в меньшей мере пострадали сахарная свекла, овощные и бахчевые культуры.
Как сообщалось, на 9 августа по бассейну реки Талас объем Кировского водохранилища составил 32,48 млн кубометров, что на 144,8 млн меньше, чем за аналогичный период прошлого года (177,28 млн). По реке Талас при потребности Казахстана в 45 м3/сек, фактически вода не подается - 0 м3/сек.
Примечательно, что проблема с подачей поливной воды с трансграничных рек со стороны Кыргызстана возникает на юге страны не первый раз. Если в этом году действительно главной причиной можно считать засуху, то в прежние годы вода поступала по воле кыргызской стороны. Мнением по проблеме дефицита поливной воды с корреспондентом МИА "Казинформ" поделился казахстанский политолог Данияр Ашимбаев.
"Это проблема давняя, как южно-казахстанская, так и межгосударственная, - говорит собеседник. - В прошлом году говорилось, что неправильно была проложена ирригационная система, надо ее переделывать. Далее наши прогнозисты ошиблись в прогнозе по наполняемости рек. И вечная проблема с соседями. Как высказался недавно один коллега – у кыргызской стороны национальная идея продавать воду в Казахстан".
Данияр Ашимбаев подчеркнул, что в южном Казахстане периодически возникает проблема дефицита поливной воды, но какого-то устойчивого системного решения у нее нет.
"По объемам поставляемой из Кыргызстана воды – комплекс взаимных поставок, обмен энергоресурсами, транзит через Кордай, - эти возникающие вопросы оказываются взаимоувязанными. Какого-то долгосрочного системного решения водной проблемы, по сути, нет. Каждый раз проблема решается заново. С чем это связано – сказать сложно. То ли с неудовлетворенностью киргизских властей предложенными решениями, либо с тем, что назревает проблема в других комплексах и вода становится элементом шантажа. Не так давно казахстанская делегация во главе с министром экологии вела переговоры с Ташкентом и Бишкеком. И, судя по всему, эти переговоры прошли далеко не самым лучшим образом. Сейчас возникает вопрос – раз переговоры закончились безуспешно, и опять сократилась подача воды в регион, видимо, требуется принятие решения на более высоком уровне. И на более компетентном".
Министерство экологии, которое является госорганом, уполномоченным по водным ресурсам, опять проявило системный сбой в работе, утверждает политолог.
"Помнится, Глава государства критиковал это министерство за проблемы с водоснабжением Астаны. Есть проблемы и в других регионах, сильно назревающие. Недавно коллеги констатировали очередную нехватку кадров именно в этой системе. Сколько чиновников в водном хозяйстве регулярно садятся за коррупционные статьи. Здесь есть устойчивая связь, по-моему. У нас сейчас готовится 50 тысяч айтишников и всего 50 – 60 специалистов по водному хозяйству. То есть, система водного хозяйства находится в регулярном кризисе. Попытки поднять статус водного хозяйства закончились аппаратной борьбой внутри министерства, громкими отставками и скандалами. Но так ни к чему и не пришли".
По мнению политолога, при отсутствии системного планирования дефицит поливной воды становится все более угрожающей проблемой национального масштаба. А видения адекватных мер по этой проблеме так толком и не предложено.
"Проблема обсуждается в масштабах не только Жамбылской области, а и всей страны не первый год. Не так давно к решению проблемы водного хозяйства подключили и Премьер-Министра РК Алихана Смаилова, и помощника Президента Асета Исекешева. Понятно, что нужно решать очень быстро этот вопрос. К сожалению, наши переговорщики пока не проявили необходимой позиции. Скорее всего, будет решаться путем взаимного "шантажа" по различным вопросам, и это может растянуться на целый месяц. Поскольку надежд на ливни не так много. Некоторые регионы перешли уже к коллективным молениям по поводу дождей, но почему-то они выпадают в тех регионах, где таких молитв не производится", - говорит он.
По его мнению, необходим системный подход в решении этой наболевшей проблемы. "На данный момент такого подхода нет. Необходимо долгосрочное стратегическое соглашение с Бишкеком, на которое ни Астана, ни Бишкек почему-то не идут. Поэтому перспектив, что в ближайшее время проблема дефицита поливной воды решится быстро, не так много, к сожалению. Улучшение ситуации прогнозировать сложно. Проблема будет, скорее всего, повторяться регулярно. Вопрос выделения водного хозяйства в отдельное ведомство (в советское время было Министерство мелиорации и водного хозяйства) не так давно опять поднимался. Тем более что водное хозяйство является для Казахстана одним из наиболее приоритетных. Прогнозировать, что будет какая-то очень быстрая положительная динамика, исходя из опыта предыдущих десятилетий, пока невозможно. Водный вопрос в нашей стране – это вопрос плохо спланированных водоводов, плохо спланированных прогнозов по климату, долгосрочных решений с Кыргызстаном. Думаю, нужно выделять какой-то отдельный госорган по воде на уровне министерства, укомплектовать действительно специалистами, а не как сейчас. Поэтому проблема кажется пока нерешаемой", - считает казахстанский политолог Данияр Ашимбаев.

Источник - Казинформ
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