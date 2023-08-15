Постсоветская идеология ЦентрАзии: насильники над историей, - Сергей Кожемякин

11:49 17.08.2023 Постсоветская идеология: насильники над историей



Власти республик Центральной Азии продолжают опасные игры с прошлым. Массовыми переименованиями они не только хотят стереть из людской памяти память о советской эпохе, но и пытаются стравить между собой народы.



Политические элиты, получившие власть в результате разрушения Советского Союза, оказались перед выбором способов влияния на граждан своих стран. Первый подразумевал продолжение пути, начатого в предыдущие десятилетия, - преумножение достигнутых успехов в промышленном, социальном, культурном строительстве. Этот выбор, однако, сделала одна-единственная страна - Белоруссия. Все остальные предпочли укреплять свое господство другим методом. В нем соединились насилие и ложь, но поскольку на неприкрытом вранье далеко не уедешь, была создана изощренная система манипуляции сознанием.



Руководство каждой республики выработало собственный рецепт этой ядовитой смеси. Однако есть в этом идеологическом "вареве" обязательные ингредиенты - антисоветизм, антикоммунизм и национализм. Они отравляют сознание граждан, заставляя видеть корни проблем не в действиях властей и капиталистическом устройстве, а в якобы заложенных большевиками "бомбах" и "происках чужаков".



Проявлением такой политики стали массовые переименования, затронувшие все без исключения государства Центральной Азии. И хотя за тридцать с лишним лет поле деятельности в этой сфере, казалось бы, должно резко сузиться, власти находят все новые и новые предлоги. Например, в Таджикистане недавно было объявлено о грядущем переименовании почти 5 тысяч топонимов, среди которых названия более 800 населенных пунктов. Как отмечается, это стало результатом ведущейся с конца 2021 года работы, выявившей большое число наименований, "не соответствующих нынешним реалиям". Наиболее "неблагополучной" в этом смысле оказалась Хатлонская область, где обнаружено 342 "неправильных" поселения. Далее следуют районы республиканского подчинения и Согдийская область.



Некоторую ясность в планы чиновников внесла проведенная 3 августа пресс-конференция председателя комитета по языку и терминологии при правительстве Таджикистана Олимджона Мухаммаджонзоды. По его словам, старые топонимы "не соответствуют нормам таджикского языка". В качестве примеров он назвал Каратегинскую долину, которая станет долиной Раштонзамин, и Мургабский район, который будет переиначен в Маргебский район. Глава комитета уверен, что изменения не вызовут никакого беспокойства у жителей, поскольку-де люди привыкли к переименованиям. В доказательство Мухаммаджонзода привел столицу, которая за последний век успела побывать Душанбе, Дюшанбе и Сталинабадом.



Важный вопрос - по какому критерию определяется "соответствие" и "несоответствие" географических названий. "Советские" топонимы в республике уничтожены подчистую. Последней жертвой антисоветского ража пал город Чкаловск, переименованный в Бустон, так что развернуться здесь властям не получится. Теперь упор делается на тюркские названия. Например, Каратегин в переводе означает "черные горы". Нынешнее правители считают это неприемлемым, требуя повсеместного насаждения относящегося к иранской группе таджикского языка. Учитывая, что народы тюркской языковой семьи (узбеки, киргизы, туркмены и др.) составляют как минимум 15 процентов населения страны, такие шаги могут усилить межэтническую напряженность. Но постсоветские элиты привыкли пользоваться этим инструментом для закрепления своих позиций.



У казахстанского руководства пространство для маневра шире. В республике сохранилось намного больше названий, "чуждых" как по идеологическому, так и по национальному признаку, так что чиновники могут обращаться к этому методу, едва того потребует социально-экономическая или политическая ситуация. По итогам июля, к примеру, в стране ускорился рост цен, продолжается снижение реальных доходов населения. На этом фоне закономерно активизировались исторические спекуляции.



Только за первые дни августа стало известно о целой серии инициатив, связанных с переименованиями. В Туркестанской области сменят названия села 40 лет Казахской ССР и Чичерино. Первое будет переиначено в Сиргели (в честь одного из древних казахских племен), второе - в Аль-Фараби (по имени философа и математика X века). То, что в стране уже есть населенные пункты с такими названиями, чиновников не смутило.



В Павлодаре местные депутаты 3 августа единогласно постановили переименовать сразу 24 улицы. Среди них улицы Молодогвардейцев, Чапаева, Комсомольская, Розы Люксембург, Константина Заслонова (командир партизанского отряда в годы Великой Отечественной войны), Полины Осипенко (летчица, Герой Советского Союза) и т.д. Большинство новых названий извлечены "из глубины веков". Например, одна из улиц будет носить имя египетского султана XIII века Бейбарса, который был по происхождению половцем и, по преданию, родился в степях современного Казахстана. Видимо, в глазах депутатов его значение для Павлодара выше, чем вклад героев войны…



Практически одновременно процесс переименования 15 улиц был запущен в Уральске. Нынешним властям не угодили имена героя Великой Отечественной войны Александра Матросова, писателя Владимира Короленко, Героя Социалистического Труда Фомы Неусыпова, а также такие названия, как Партизанская, Краснодарская, Демократическая и т.д. Окончательное решение депутаты городского маслихата (совета) примут на заседании в конце августа. Нет сомнений, что оно будет положительным. Машина по уничтожению исторической памяти в Казахстане работает как часы. Правда, к демократии, понимаемой как учет мнения большинства жителей, она имеет крайне посредственное отношение.



Это видно на примере недавнего собрания в городе Тобыл (бывший Затобольск) Кустанайской области, на котором обсуждался вопрос переименования улицы Ленина в улицу Абая. На нем присутствовали 22 человека, являвшихся, как было заявлено, представителями 25-тысячного населения. Вот только жителем улицы Ленина оказался лишь один из них - Александр Пикин. Он-то и возразил против переименования, возмутившись тем, что, во-первых, власти не провели никакого опроса, а во-вторых, что инициатива поступила от некоего директора школы, не являющегося даже жителем Тобыла. На заседании этот человек отсутствовал по причине болезни. Исполняющий обязанности главы городской администрации Захар Комаров заявил, однако, что какие бы то ни было опросы процедурой не предусмотрены, а население, мол, было предупреждено через районную газету. Что касается предложений о переименованиях, то с ними может выступить любой гражданин Казахстана.



В результате смена названия была одобрена. Причины этой поспешности и того, почему власти так бессовестно игнорируют мнение жителей, может, сам того не желая, выразил еще один участник собрания - профессор Кустанайского регионального университета Айбек Шалгимбеков. "Сейчас идет деидеологизация, декоммунизация, десоветизация. Это естественный процесс, который происходит во многих обществах", - пояснил он.



Характерно, что сторонниками подобной десоветизации часто выступают представители русскоязычного населения. Например, служители православной церкви участвуют в мероприятиях, посвященных разоблачению "преступлений тоталитаризма", а активисты из числа учителей, местных депутатов и т.п. являются застрельщиками при переименованиях. В том же Павлодаре русские составляют почти треть маслихата, а в Тобыле они возглавили работу упомянутого собрания. "Страна уже другая, у нас свои традиции и история, свои герои. Уже 32 года нет СССР, поэтому села и улицы переименовываются с идеологически устаревших названий на более совершенные, которые идут в ногу со временем. Мое поколение выросло с именем Ленина, но тогда была другая идеология. Я поддерживаю инициативную группу. Очень отрадно, что улица Ленина будет названа именем великого Абая", - заявила председатель городского совета ветеранов Вера Ильминская. В погоне за мелкой и часто призрачной выгодой подобные люди обрекают себя и тысячи других людей на большие беды, ведь в условиях Казахстана (и не только здесь) антикоммунизм всегда идет рука об руку с русофобией.



Помимо приведенных примеров, за последние недели было решено переименовать село Лесновка в Жетысуской области, села Комсомол, Чапаев, Покровка в Алма-Атинской области. В Семее (бывший Семипалатинск) развернулась борьба за снос советских памятников. В 2010 году их убрали со всех центральных площадей и улиц города, свезя на так называемую аллею памяти. Среди них оказался 15-метровый памятник В.И. Ленину, ранее возвышавшийся на центральной площади. Недавно монументы опять демонтировали - на этот раз под предлогом реставрации, но ряд деятелей принялись требовать их полного уничтожения. Среди них оказались депутат областного маслихата, член правящей партии "Аманат" Шагангуль Жанаева и глава Семейского отделения союза писателей Мерей Карт. "Надеемся, эти памятники большевикам не вернутся на место", - заявил последний.



На стороне националистов и ненавистников советского прошлого активно выступают западные СМИ. Телеканал "Настоящее время" - совместный проект "Радио Свобода" и "Голоса Америки" - недавно выпустил репортаж под названием "Русский мир" на севере Казах-стана", в котором бьет тревогу по поводу пророссийских настроений, слабых темпов переименований и распространения казахского языка.



Однако там, где население решает организованно отстаивать свои интересы, власть и ее подпевалы отступают. Так произошло в городе Державинск Акмолинской области, который хотели было переименовать в Кенесары - в честь хана, который в первой половине XIX века воевал против России. Общественные слушания, обычно проходящие "как по маслу", превратились в ожесточенную дискуссию. Во время голосования мнения разделились почти поровну, противники переименования стали собирать подписи под петицией о его недопустимости. После этого чиновники заявили о приостановке процесса. Но такие случаи пока единичны, чем и пользуются насильники над историей.



Сергей Кожемякин Источник - Правда

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