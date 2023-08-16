Зарево над Дунаем. Российские ракеты по умному разносят дунайские парты Украины, - МК

12:51 17.08.2023

Над Дунаем стояло зарево: Россия покончила с одесскими портами

Российские ракеты ответили на украинские договоренности по альтернативным путям доставки зерна



Украину приучают к бессонным ночам. Каждая попытка удара по Крымскому или Чонгарскому мосту, каждый прилет беспилотника в Подмосковье гарантирует неделю ночных "фейерверков" по всей территории Незалежной. После вторничного ракетного удара по промышленным предприятиям, российские ВКС вернулись к украинским портам. Одесса, Измаил, Рени в ночь на среду подверглись российской атаке, после которой выполнять свои функции данные порты некоторое время не смогут.



Российские ракеты ответили на украинские договоренности по альтернативным путям доставки зерна



Накануне в The Wall Street Journal вышла статья, в которой сообщалось, что после переговоров с Турцией и европейскими соседями Украина пообещала к октябрю увеличить экспорт через порты Дуная до 4 миллионов тонн зерна в месяц. Вчера же и Одессы вышел контейнеровоз Joseph Schulte под флагом Гонконга с 30 тысячами тонн груза, который направился в сторону Босфора.



И уже ночью в эти самые порты начали прилетать русские ракеты. В Незалежной запрещено сообщать о последствиях российских ударов, но даже местные власти не сдержались, сообщив, что "работа порта Рени парализована". Фотографии разрушенных ангаров, в которых складировали зерно, облетели украинские СМИ и соцсети - опять же, невзирая на запреты. А работу украинской ПВО в Рени снимали с противоположного берега румыны, которые и выложили потом видео в сеть.



Из их данных следует, что украинские системы запустили в темное небо целую очередь зенитных ракет, но всего спустя минуту "в ответ" четко по портовым сооружениям прилетел российский "привет". Зарево было видно издалека... Сообщается, что по Рени было выпущено 11 ракет.



Не только украинские порты принимали ночью российские ракеты и беспилотники. Глава Харьковской ОГА сообщил, что ночью РФ атаковала "Геранями" село Пески-Радьковские на берегу реки Оскол в Харьковской области. Там находятся военные склады, в результате возник масштабный пожар. Прилетело также по железнодорожной станции, на которую сейчас прибывает подкрепление ВСУ для отражения наступления российских войск на харьковском направлении.



Появились и уточнения по результатам ударов предыдущей ночью. О "прилетах" во Львове накануне ночью мы уже писали. Оказалось, что российскими ракетами поврежден новый аэродром подо Львовом, который готовили для приема самолетов F-14. Также поражено здание львовского предприятия ВПК "Лорта", которое занимается производством радиооборудования.



Авторы: ЕЛЕНА ГАМАЮН

16 авг. 23