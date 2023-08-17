Турецко-венгерский альянс набирает силу

20:26 17.08.2023

17.08.2023



О маневрах Эрдогана и Орбана вокруг вступления Швеции в НАТО



Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в конце недели посетит Будапешт по приглашению премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Визит приурочен к празднованию 20 августа Дня святого Иштвана – Дня основания венгерского государства.



Это будет не первая личная встреча Эрдогана с Орбаном, поэтому наблюдатели говорят о тесном политическом партнерстве Турции и Венгрии с прицелом на стратегический альянс и даже создание некой новой силы в Европе. Речь идет о продвижении Будапештом своей повестки дня в переговорах с Брюсселем с опорой на Анкару.



Достаточно вспомнить комментарии Орбана в связи переизбранием Эрдогана на новый президентский срок: "Нам нужна была победа президента Эрдогана как глоток свежего воздуха в придачу к его миролюбивой позиции". Он отмечал, что дальнейшее пребывание турецкого лидера на посту будет иметь важное значение для стабильности в Европе и может способствовать урегулированию украинского конфликта. По мнению Орбана, победа Эрдогана также гарантирует, что российский газ по-прежнему будет бесперебойно поступать в Венгрию по трубопроводу "Турецкий поток", а барьеры на пути беженцев из Северной Африки и с Ближнего Востока в Европу сохранятся.



Примечательно, что из всех членов НАТО только Турция и Венгрия до сих пор не ратифицировали вступление Швеции в альянс. Неудивительно, что СМИ пишут о предстоящем визите с точки зрения блокирования двумя странами заявки Стокгольма. Немецкая Frankfurter Allgemeine Zeitung утверждает, что "Эрдоган и Орбан действуют согласованно". Да и по словам министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто, оба лидера обсуждают вопрос приема Швеции в НАТО и "будут постоянно обсуждать его в будущем".



Заявление Сийярто "о будущем" напустило тумана на ситуацию. Впрочем, главой МИД было также сказано, что "Венгрия не будет последним государством, ратифицировавшим вступление Швеции в НАТО". Тем самым он дал понять, что голосование по этому вопросу в парламенте Венгрии, как и в Турции, откладывается на осень.



Внеочередное заседание венгерского парламента, созванное 31 июля оппозиционным Движением Momentum для решения шведского вопроса, не собрало кворум из-за отсутствия депутатов от партии власти "Фидес". Это дало повод Ласло Варью из Демократической коалиции заявить, что Орбан сознательно не дает зеленый свет вступлению Стокгольма в альянс, потому что зависит от президента России.



Теперь венгерский парламент вернется с каникул 25 сентября. А Меджлис (парламент Турции) приступит к работе не раньше 1 октября. У турецкого правительства будет несколько месяцев, чтобы проследить, как Швеция и Евросоюз выполняют свои обещания при заключении договоренности о том, что Анкара снимет возражения против вступления скандинавской страны в НАТО. Турция требует активизировать процесс интеграции в ЕС. "Сначала давайте откроем путь для Турции в Европейский союз, а потом мы откроем путь для Швеции так же, как мы это сделали для Финляндии", – цитирует Эрдогана Daily Sabah. Турция считается рекордсменом по длительности переговорного процесса, касающегося ее вступления в ЕС. Анкара еще в 1964 году подписала соглашение об ассоциации с европейским "Общим рынком", что обычно рассматривается как первый шаг к сближению с Брюсселем. А подав официальную заявку на вступление в 1987 году, Турции пришлось ждать до 1999-го, чтобы получить статус кандидата. Затем ее не допускали еще шесть лет до переговоров о членстве. Но и они в 2016-м прекратились.



Если верить источникам в ЕС, то осенью Брюссель планирует провести переговоры с Анкарой о либерализации визового режима. Но не факт, что их результат удовлетворит Турцию. Тогда, похоже, ратификация вступления Швеции в НАТО будет отложена на неопределенный срок.