Власти Швеции боятся терактов из-за сожжений Корана, но разрешили новую акцию

20:30 17.08.2023

Служба госбезопасности Швеции в четверг повысила уровень террористической опасности в стране до "высокого", сообщает Reuters. Это четвертый уровень из пяти. Такое решение было принято из-за волны акций с сожжением Корана, которые прошли этим летом в Швеции и Дании. Власти опасаются, что эти акции могут привести к резкой реакции защитников ислама. И если Организация исламского сотрудничества ранее осудила подобные акции, то террористическая организация "Аль-Каида" (запрещена в РФ) пообещала странам, где сжигают Коран, акты возмездия.



Неделю назад, 10 августа, глава антитеррористического подразделения Национального управления оперативной полиции Швеции Магнус Шеберг заявил, что его страна наряду с Данией и Нидерландами стала приоритетной целью для подозреваемых в терроризме после акций сожжения Корана.



В шведской столице подобные акции проходили неоднократно. 21 января перед турецким посольством прошла акция сторонников ультраправой партии "Жесткий курс", в ходе которой был сожжен Коран. 31 июля в Стокгольме состоялась акция с сожжением Корана перед зданием шведского парламента на площади Минтторгет.



Несмотря на боязнь террористических атак, вызванных подобными акциями, шведские власти сегодня в очередной раз выдали разрешение на сожжение Корана. Акция планируется в пятницу у посольства Ирана в Стокгольме.



Тем временем премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон в ходе пресс-конференции, посвященной повышению уровня террористической опасности в стране, заявил, что людям необходимо задуматься о том, насколько такие акции уместны: "У нас такой закон, какой есть. Когда я говорю, что люди должны задуматься, это означает, что не все, что является законным, уместно. Если вы заботитесь о безопасности в Швеции, то нужно подумать, хорошо ли то, что вы делаете, для нашей страны или нет",- заявил премьер-министр.



Кирилл Сарханянц