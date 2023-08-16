Фонды Джорджа Сороса сворачивают свою деятельность в странах Евросоюза

20:39 17.08.2023

17 августа 2023, Бишкек - , Дарья ПОДОЛЬСКАЯ



Фонды Джорджа Сороса "Открытое общество", активно поддерживающие демократические ценности: права человека, независимых СМИ и некоммерческих организаций, решили свернуть программы в Евросоюзе. Об этом пишет "Русская служба Би-би-си".



Уточняется, что ранее прошла информация, что руководство фондами 93-летний Сорос недавно передал сыну Александру, и тот затеял перестройку мирового гиганта филантропии с активами в $25 миллиардов.



В рамках этого реформирования "Открытое общество" практически полностью прекратит финансирование проектов в 27 странах Евросоюза, но продолжит поддерживать гражданское общество на периферии Европы.



"Новая стратегия предусматривает выход и прекращение значительной части текущих проектов в Евросоюзе и переключение внимания и ресурсов на другие части мира, - цитируют внутреннюю переписку фондов агентства Bloomberg и Reuters. - Мы почти полностью прекратим финансирование проектов в Европейском союзе", - сообщили СМИ со ссылкой на внутреннюю переписку между руководством в Америке и фондами в Венгрии, на родине Сороса.



Фонды "Сорос" продолжат поддерживать права человека, демократию и подотчетность власти в регионе, особенно в Украине, Молдове, Кыргызстане и на Балканах, через сеть наших национальных фондов.



Как именно будет выглядеть новая структура грантов, станет ясно только через несколько месяцев.