В Администрации президента Узбекистана упразднена должность руководителя администрации

21:28 17.08.2023

В Администрации президента Узбекистана упразднена должность руководителя администрации. Соответствующий указ подписал президент Шавкат Мирзиеев.



Указом президента Умурзаков Сардор Уктамович освобожден от должности рукапа и назначен на должность советника президента по особым поручениям.



Бекенов Сунатулла Хусанович освобожден от должности помощника руководителя Администрации президента.



Рахимов Фуркат Жалолович освобожден от должности заведующего сектором по подготовке аналитических материалов и координации деятельности подразделений Администрации исполнительного аппарата Администрации.