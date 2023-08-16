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Наконец-то! Украина сама стопорнула экспорт российского газа в Европу, - МК
21:32 17.08.2023

Названы последствия остановки транзита российского газа через Украину
Труба не зовет

Украина решила проверить, как Европа проживет без российского газа. По словам главы Минэнерго Германа Галущенко, Киев не будет вести переговоры с Москвой о продлении газового транзита в ЕС. Контракт на эти услуги истекает в конце 2024 года. Наибольший урон может понести газотранспортная система Незалежной, так как без российского экспорта украинские трубы окажутся никому не нужны.

Угрозы Киева отказаться от продления поставок российского газа в Европу через Украину, озвученные Галущенко, скорее, адресованы не поставщикам из нашей страны, а конечным получателям энергоресурсов из ЕС. Заявление министра можно расценить как попытку протестировать континентальных импортеров на способность к выживанию в условиях возможного дефицита углеводородов. "Будущий год станет показательным с точки зрения возможности Европы функционировать вообще без российского газа", - предупредил глава украинского Минэнерго.

За прошлый и первые месяцы этого года Россия превратилась из основного экспортера газа для европейских потребителей в третьеразрядного поставщика, делящего пятую-седьмую позиции с Алжиром и Азербайджаном.

В I квартале 2023 года "Газпром" обеспечил лишь 7,5% общего импорта в ЕС, тогда как за тот же период 2022-го объемы поставок доходили до 30% (в январе-марте 2021-го наш экспорт занимал и вовсе 40% энергобаланса континента).

До начала конфликта на Украине контрактная база российской монополии в странах Евросоюза составляла 200 млрд кубометров в год, из них не менее 130 млрд подтверждались предварительными гарантиями оплаты.

В этом году, исходя из текущего объема транспортировки газа, российский экспорт в ЕС может упасть до 23-25 млрд кубометров. Поскольку три из четырех магистралей "Северного потока", проходящих по дну Балтийского моря, разрушены в результате диверсий, а транзит сырья по трубопроводу "Ямал-Европа" остановлен из-за санкций, большую часть поставок приходится осуществлять посредством украинской распределительной станции "Суджа". Сейчас через этот узел приходит около 42 млн кубометров российского "голубого топлива" ежедневно (14-15 млрд кубов в год). Еще в начале 2010-х ежегодный российский экспорт по трубопроводам Незалежной доходил до 125-145 млрд кубов.

Объемы существующих поставок должны сохраниться до конца 2024 года: того требуют условия российско-украинского межправительственного соглашения, заключенного в 2019 году. С потерей этого канала, если Киев в самом деле не будет продлевать транзитный контракт, Европа, судя по всему, сможет смириться.

Прошлым летом ЕС ставил цель сократить потребление газа на 15%, с августа 2022-го по март 2023-го газовые расходы континента упали почти на 18%. Вместе с тем, по оценке Международного энергетического агентства, из-за задравших цены ближневосточных и североафриканских производителей Европа переплатила примерно $270 млрд. по сравнению с тем периодом, когда пользовалась дешевым газом из России.

"В этом и следующем году затраты участников Евросоюза будут меньше", - полагает инвестстратег УК "Арикапитал" Сергей Суверов. Впервые в истории хранилища ЕС заполнены газом на середину августа на 90%.

Однако котировки "голубого топлива" продолжают оставаться более чем вдвое выше докризисных: сейчас стоимость тысячи кубометров превышает $400, тогда как с 2016-го по 2021 годы средние котировки сырья на немецких хабах Gaspool и NCG составляли лишь $180.

Альтернативных поставщиков искать все сложнее. Нидерланды решили окончательно остановить добычу на Гронингенском газовом месторождении - крупнейшем в Европе. "Придется увеличивать закупки в США, Катаре и Нигерии, что вызовет новый виток цен, усилит риски энергокризиса и приведет к закрытию промышленных предприятий Старого Света", - считает эксперт.

Для России прекращение перекачки газа через Украину также обернется существенными финансовыми потерями. По сегодняшним ценам, недополученная прибыль составит примерно $5-6 млрд в год.

Однако наибольший денежный урон понесет сама же Украина: по разным оценкам, даже в нынешних условиях Киев продолжает зарабатывать на транзите российского газа в среднем $2 млрд. Причем, по оценкам гендиректора Института национальной энергетики Сергея Правосудова, на ежегодный ремонт и модернизацию украинской трубопроводной системы требуется более половины этой суммы. Остальное приходится выплачивать в виде заработных плат рядовым сотрудникам, а также распределять в виде гонораров зарубежным фирмам, якобы осуществляющим сопроводительный контроль над поставками.

По мнению эксперта, остановив транзит, Киев окончательно превратит свои газопроводы в металлолом, поскольку они были созданы специально для перекачки российского сырья. Пустить в транспортную систему Незалежной энергоресурсы других стран физически невозможно.

Принцип "назло бабушке уши отморожу" налицо. Восполнить финансовые потери власти Украины надеются очередными западными подачками.

Николай Макеев

Источник - МК
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