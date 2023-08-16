Уволен одиозный глава Комитета по развитию шелководства и каракулеводства Узбекистана Бахром Шарипов

22:06 17.08.2023

Бахром Шарипов покинул пост главы Комитета по шелководству

Глава Комитета по развитию шелководства и каракулеводства Бахром Шарипов покинул пост "в связи с переходом на другую работу".

Вчера, 18:24 Общество

Председатель Комитета по развитию шелководства и каракулеводства Бахром Курбонович Шарипов покинул свой пост "в связи с переходом на другую работу", сообщило УзА.



Он возглавлял комитет с момента его основания в сентябре 2020 года. С апреля 2017 года по январь 2023 года также работал председателем Ассоциации "Узбекипаксаноат".



В июле Бахром Шарипов подал судебный иск к Kun.uz и журналисту Шокиру Шарипову за статью о том, что у него, предположительно, имеется конфликт интересов в виде связей с компаниями в сфере шелководства. Позже он отозвал свой иск, а Агентство по противодействию коррупции включило его в список чиновников, совмещающих бизнес с госслужбой.