Кыргызстан привлек китайскую TВEA к строительству каскада ГЭС на реке Сары-Джаз

22:24 17.08.2023

Правительство Кыргызстана подписало с китайской компанией TВEA меморандум о намерении сотрудничать в строительстве каскада гидроэлектростанций (ГЭС) на реке Сары-Джаз. Об этом сообщает пресс-служба кыргызстанского Кабмина.



Документ был подписан в ходе поездки премьер-министра Кыргызстана Акылбека Жапарова в Синьцзян-Уйгурский автономный район (СУАР).



"Вопрос установления тесного сотрудничества Кыргызстана с Китаем, в частности, с СУАР, в области энергетики является важнейшим приоритетом. Кыргызская сторона заинтересована в совместной реализации проекта по строительству ГЭС на реке Сары-Джаз", - заявил Жапаров на встрече с членом Политбюро ЦК Компартии Китая, секретарем парткома СУАР Ма Синжуем.



Стороны подписали еще несколько документов, в том числе меморандумы:



👉 по соединению энергетической инфраструктуры для поставок электрической энергии



👉 по строительству автодороги, проходящей через планируемый пункт пропуска "Бедел";



👉 по строительству линии электропередачи 500 кВ "Кемин-Торугарт".



ℹ️ План строительства шести ГЭС на трансграничной реке Сары-Джаз (протекает по Кыргызстану и уходит в Китай) был разработан еще в 1982-1987 годах. В годы независимости республики работы по его реализации были приостановлены, но теперь их решено возобновить.



Как сообщил министр энергетики Кыргызстана Таалайбек Ибраев изданию Tazabek, суммарная мощность ГЭС на Сары-Джаз составит 1160 МВт, объем годовой выработки прогнозируется в 4,6 млрд кВт*ч. Гидроэлектростанции планируется построить в течение пяти-шесть лет. В 2014 году стоимость каскада ГЭС оценивалась в $3 млрд.



ℹ️ В июле сообщалось, что Кыргызстан договорился с тремя китайскими компаниями об их участии в строительстве Казарманского каскада ГЭС мощностью 1,160 МВт. В консорциум вошли PowerChina Northwest Engineering Corporation Ltd, Green Gold Energy и China Railway 20th Bureau Group Co Ltd.



