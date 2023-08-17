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Кыргызстан привлек китайскую TВEA к строительству каскада ГЭС на реке Сары-Джаз
22:24 17.08.2023

Правительство Кыргызстана подписало с китайской компанией TВEA меморандум о намерении сотрудничать в строительстве каскада гидроэлектростанций (ГЭС) на реке Сары-Джаз. Об этом сообщает пресс-служба кыргызстанского Кабмина.

Документ был подписан в ходе поездки премьер-министра Кыргызстана Акылбека Жапарова в Синьцзян-Уйгурский автономный район (СУАР).

"Вопрос установления тесного сотрудничества Кыргызстана с Китаем, в частности, с СУАР, в области энергетики является важнейшим приоритетом. Кыргызская сторона заинтересована в совместной реализации проекта по строительству ГЭС на реке Сары-Джаз", - заявил Жапаров на встрече с членом Политбюро ЦК Компартии Китая, секретарем парткома СУАР Ма Синжуем.

Стороны подписали еще несколько документов, в том числе меморандумы:

👉 по соединению энергетической инфраструктуры для поставок электрической энергии

👉 по строительству автодороги, проходящей через планируемый пункт пропуска "Бедел";

👉 по строительству линии электропередачи 500 кВ "Кемин-Торугарт".

ℹ️ План строительства шести ГЭС на трансграничной реке Сары-Джаз (протекает по Кыргызстану и уходит в Китай) был разработан еще в 1982-1987 годах. В годы независимости республики работы по его реализации были приостановлены, но теперь их решено возобновить.

Как сообщил министр энергетики Кыргызстана Таалайбек Ибраев изданию Tazabek, суммарная мощность ГЭС на Сары-Джаз составит 1160 МВт, объем годовой выработки прогнозируется в 4,6 млрд кВт*ч. Гидроэлектростанции планируется построить в течение пяти-шесть лет. В 2014 году стоимость каскада ГЭС оценивалась в $3 млрд.

ℹ️ В июле сообщалось, что Кыргызстан договорился с тремя китайскими компаниями об их участии в строительстве Казарманского каскада ГЭС мощностью 1,160 МВт. В консорциум вошли PowerChina Northwest Engineering Corporation Ltd, Green Gold Energy и China Railway 20th Bureau Group Co Ltd.

17.08.23

Источник - fergana.media
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