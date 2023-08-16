Украину превращают в центр европейской порно-индустрии

00:18 18.08.2023

Вести.ua

Украина



Срубить в бюджет с клубнички. Почему на Украине хотят легализовать порно



В украинском парламенте рассматривается законопроект о легализации порноиндустрии, пишет газета Vesti.ua. В случае его принятия Незалежная может превратиться в европейский центр "разврата и сводничества".



На Украине могут декриминализировать индустрию порно. Появился законопроект, который в ближайшее время может быть рассмотрен Верховной радой. Проект предусматривает внесение изменений в две статьи уголовного кодекса Украины, а именно: ст. 301. Ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов и ст. 302. Создание или содержание мест разврата и сводничество.



Vesti.ua проанализировали с экспертами, что изменится, если на Украине легализуется порно. А кроме этого, есть ли у нашей страны шансы стать лидером этой индустрии в Европе, кем сейчас являются Чехия и Румыния.



Будут пользоваться, но осуждать



Сам факт появления такого законопроекта уже вызвал в украинском обществе неоднозначную реакцию. Люди осуждают саму возможность того, что Украина будет ассоциироваться в мире с порноконтентом. Хотя от этого совсем не страдают реноме США и Канады, как стран производящих больше всего порнороликов в мире. Никто особо не вешает ярлыки и на Чехию с Румынией. Прага считается европейской столицей профессионального порно, а Бухарест – городом, в котором больше всего вебкам-студий.



"Наше общество может принять появление на Украине официальной порноиндустрии ханжески и лицемерно. С одной стороны, многие и сейчас смотрят этот контент. Но многим из этих людей стыдно будет признаться окружающим в том, что они это смотрят, потому что мораль нашего общества это не приемлет. Поэтому может возникнуть массовое осуждение. Но вряд ли это выльется в большие пикеты поборников морали, поскольку люди устали от конфликта и вряд ли будут проявлять социальную активность. А вот массовый хейт в соцсетях это может вызвать", – говорит психолог Елена Пушкарь.



На этом вполне могли бы попиариться разные политические силы, либо осуждая этот законопроект, либо его рьяно поддерживая. Однако пока все помалкивают.



"Похоже на то, что реакция украинского общества законодателей сейчас не сильно интересует. Организованных сил, которые могли бы создать массовый протест, нет. Теоретически УПЦ могла бы возмутиться этим законопроектом, но ей сейчас, мягко говоря, не до того. Все остальные религиозные организации находятся под жестким контролем власти. Не стоит лукавить: на Украине порнография и сейчас абсолютно доступна. В силу этого, думаю, общество в массе своей встретит эту инициативу безразлично", – сказал социолог Илья Кононов.



Но при этом некоторые эксперты отмечают, что эта сфера может быть использована в манипулятивных целях. Тем более что ситуация для этого подходящая.



Кононов считает, что о порноиндустрии вспомнили сейчас не случайно, и это связано не просто с желанием исправить юридические ошибки. Тем более что эта сфера с 1960-х годов на Западе используется в манипулятивных целях.



"У нас это тоже опробовалось в конце перестройки и после развала СССР. Следует сказать, что в политтехнологических целях порнография работает успешно. Иное дело, что она, как и наркотики, вызывает у части населения аддикцию (навязчивую потребность в определенной деятельности. – Прим. авт.) с последующей деградацией. Но, видимо, это воспринимается как сопутствующие издержки. Конечно, любое массовое действие, затрагивающее глубинные мотивы человеческого поведения, амбивалентно. Я говорю лишь об одной стороне – социальной. Возможно, с точки зрения сексологов, доступность порнографии имеет много преимуществ, снимает у некоторых групп населения излишнее напряжение. Но у других это же явление может формировать другие зоны напряжения: ведь в порнографии человеческие отношения расчеловечиваются, а отношения между мужчинами и женщинами или однополые отношения сводятся только к взаимодействию их половых органов", – считает Кононов.



Порно против ПТСР



Также есть мнение, что порнография – одно из средств, с помощью которого можно если не справиться с ПТСР (посттравматическое стрессовое расстройство. – Прим ИноСМИ.), вызванного конфликтом, то хотя бы немного улучшить состояние. Однако эксперты называют это распространенным заблуждением.



"Ролики или онлайн-общение никак не поможет справиться с ПТСР, потому что эти синдромы краткосрочны, и с ними справляются с помощью совсем других средств. Для этого и нужны сейчас психологи. А вот что касается депрессий, то это зависит от личностных качеств людей. Человеку, у которого грубая психика, личный контакт с женщиной, предоставляющей интимные услуги, может помочь. Тех же, кто более ранимый, порновидео может загнать в еще более глубокую депрессию от ощущения, что у него уже никогда такого, что происходит на экране, не будет", – говорит Пушкарь.



Прибыль для Украины



Стоило появиться информации об этом законопроекте, как многие бизнесмены и госэкономисты стали подсчитывать потенциальную прибыль этой индустрии на Украине и страны в целом.



Конечно, до США, где годовой оборот этой индустрии составляет 20 миллиардов долларов в год, нам еще очень далеко. Но это совсем не заоблачные мечты. По словам людей, причастных к этой индустрии, доходы украинских создателей контента на одном из сайтов составляют 15,8 миллиарда гривен в год, так что их полная легализация потенциально принесет бюджету 3 миллиарда гривен.



Прибыльно это и для актрис и актеров, снимающихся в порнофильмах. Хотя заработки сильно разнятся. За 30-минутный фильм начинающая модель в Чехии может заработать 500 долларов, а если она звезда индустрии, то это – 2500 долларов.



Если же речь идет о студии, то на Украине их не так уж и много, поскольку за съемки подобного контента есть уголовная ответственность. В тех европейских странах, где это легальный бизнес, студии, в зависимости от качества и количества продукции, зарабатывают от 20 тысяч до 70 тысяч евро.



Однако нужно учесть, что это идеалистичные расчеты. Конечно же, в этой индустрии высокая конкуренция, и Украине еще нужно предложить что-то уникальное. Тем более что в разных странах разные запросы.



Украина стала единственной страной из топ-20, в которой категория "реалити" оказалась наиболее популярной.



Главным козырем в этой индустрии у нас могут быть наши модели. Украинские девушки и ребята увлеченно заботятся о себе, своей внешности, своем развитии и своей подаче. Это серьезно отличает нас среди других даже на банальном примере – как сложно найти хороший маникюр в Европе и как легко сделать его в украинской провинции. Все эти детали создают очень симпатичный образ для возможных клиентов.



Автор: Николай Милиневский