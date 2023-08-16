Токаев дал поручения в связи с ЧП на шахте "Казахстанская" и пригрозил иностранным собственникам

00:26 18.08.2023

Президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил правительству и акимату Карагандинской области провести расследование причин аварии на шахте "Казахстанская" и оказать необходимую помощь пострадавшим, сообщает Zakon.kz.



"Правительству поручено провести переговоры с иностранной компанией, которая является собственником данного предприятия, относительно неукоснительного обеспечения безопасности персонала", – сообщили в пресс-службе президента.



Глава государства назвал продолжающиеся аварии на предприятиях иностранной компании свидетельством нарушения инвестиционных обязательств, за которыми будут последствия для пребывания на казахстанском рынке.



"Аварии на предприятиях, принадлежащих зарубежной компании, свидетельствуют о серьезном нарушении ею своих инвестиционных и прочих обязательств с соответствующими последствиями для последующего пребывания на казахстанском рынке", – говорится в сообщении.



Ранее сообщалось, что число пострадавших при пожаре на шахте увеличилось до восьми. Начато досудебное расследование по ч. 2 ст. 277 УК РК ("Нарушение правил безопасности при ведении горных или строительных работ"). Дело находится на контроле прокуратуры Карагандинской области.



На месте происшествия находится руководство Департамента полиции Карагандинской области.



Проводятся необходимые следственные мероприятия.



Пожар произошел на конвейерной ленте сегодня утром. Всего в шахте находились 227 человек. Из них 222 вывели на поверхность, пятеро оставались под землей.



Елена Вебер