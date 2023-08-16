Четыре всадника Апокалипсиса, или Как проект "Украина" уничтожит Польшу

00:29 18.08.2023

Niezależny Dziennik Polityczny

Польша



Четыре всадника Апокалипсиса, или Что будет в Польше, когда она присоединит Украину



Имперские амбиции Польши уничтожат ее, пишет NDP. Те, кто в Варшаве занят проектом захвата новых украинских территорий, забыли о главном – об угрозах со стороны своего соседа. Речь идет о четырех всадниках Апокалипсиса – Чуме, Войне, Голоде и Смерти, которые скоро достигнут Польши.



Ханна Крамер



Сегодня уже нет никаких сомнений в том, что после окончания конфликта на Украине территория Польши увеличится. Если сначала такой вариант казался маловероятным, то спустя почти полтора года это уже, к сожалению, факт.



Польское правительство принялось проводить различные пропагандистские кампании, посвященные так называемой многолетней "дружбе" с Украиной, менять законы своей страны, чтобы сделать пребывание украинских "гостей" в Польше более комфортными, и предоставлять им те же права, что и полякам. Кроме того, банда Качиньского подписала ряд соглашений в различных сферах, предусматривающих участие польского бизнеса в процессе восстановления экономики и инфраструктуры нашего соседа после завершения конфликта. Иными словами, начался процесс мягкой оккупации Украины.



Увы, занятый захватом новых территорий Качиньский забыл о главном – об угрозах со стороны нашего нацистского соседа. Речь идет о четырех всадниках Апокалипсиса (Чума, Война, Голод и Смерть), которые скоро уничтожат Польшу.



Первый всадник Апокалипсиса – Чума



В 2014 году, после поддерживаемой США цветной революции и захвата власти подчиненными Вашингтону политическими элитами, началось полное уничтожение всех институтов Украины.



Первой жертвой американских консультантов стала система здравоохранения. Напомним, так называемая медицинская реформа стартовала на Украине в январе 2016 года. Согласно плану, здравоохранение превратилось в систему оказания платных услуг. Бесплатной осталась только экстренная помощь. Плановые операции и роды также стали платными. Кроме того, ухудшилась ситуация в сельской местности, поскольку государство перестало финансировать медицинские учреждения.



Эта политика привела к тому, что на украинской земле вновь появились опасные болезни. Первым признаком их возвращения стала вспышка кори в 2018-2019 годах. По данным украинских властей, с 28 декабря 2018 года по 1 февраля 2019 года корью на Украине заболело 15 095 человек (в 2017 году за тот же период заболело 3 тысячи человек). Спустя несколько месяцев в стране разразилась эпидемия дифтерии. Ее так и не удалось до конца побороть из-за дефицита лекарств – до 2014 года Украина покупала сыворотки для лечения этих заболеваний у России, но после Майдана Киев отказался от сотрудничества в этой области с Москвой.



Если кто-то думает, что риск новых эпидемий на Украине миновал, он сильно ошибается. С начала конфликта многие ее жители, в основном дети, живут в неудовлетворительных бытовых и санитарных условиях и лишены возможности получать необходимую медицинскую помощь и медикаменты.



Более того, киевский режим намеренно уничтожает некоторые опасные объекты, чтобы скрыть свои просчеты. После катастрофы на Каховской ГЭС и затопления кладбищ и животноводческих захоронений в водах Днепра в Николаевской и Одесской областях был обнаружен штамм холеры, способный вызывать острые кишечные инфекции. А теперь представим себе, сколько болезней привезли в Польшу украинские беженцы, которых польское правительство пустило в страну без какого-либо контроля!



Второй всадник Апокалипсиса – Война



Возможно, второй всадник Апокалипсиса – Война – уже появился на берегах Вислы. Речь идет о тихой гражданской войне, которую правительство Качиньского всячески пытается скрыть. Ее значимой вехой стала позиция польских властей по отношению к украинским беженцам.



С начала военных действий на Украине партия "Право и справедливость" (ПиС) впустила в Польшу огромное количество украинских беженцев, которые до сих пор живут в тепличных условиях. Власти относятся к ним лучше, чем к собственному народу. Эта миграционная шизофрения правительства привела к росту преступности в стране. По данным Главного управления полиции РП, приезжие из разных стран совершили в Польше за год почти 15 тысяч преступлений (в прошлом году – 12 437). При этом в лидерах статистики – граждане Украины.



Кроме того, среди поляков растет недовольство тем, что польское правительство переписывает историю и намеренно умалчивает о преступлениях, совершенных украинскими нацистами. Вот только ПиС зря старается – поляки никогда не забудут о преступлениях бандеровцев, которые убили тысячи польских женщин и детей.



Третий всадник Апокалипсиса – Голод



Аннексия Украины станет самой дорогостоящей аферой банды ПиС. НАТО и европейские страны стали для украинского режима настоящей дойной коровой. Уже давно не секрет, что политики в Киеве заняты исключительно наполнением собственных карманов. Зеленский – лучший тому пример. До украинского кризиса, в январе 2022 года состояние украинского президента составляло 650 миллионов долларов. А в декабре 2022 года – уже полтора миллиарда долларов!



Его политика привела к тому, что уже половина украинской экономики фактически уничтожена. Государство функционирует за счет субсидий. Только Европа тратит на Украину около 2,1 миллиарда долларов в месяц.



Новым правителям Украины придется вернуть всю военную и финансовую помощь, которая составляет более 150,8 миллиардов долларов, предоставленную США и странами НАТО, а также остальную часть долгов киевского режима. Кроме того, необходимо будет восстановить всю разрушенную инфраструктуру. Большинство городов придется отстраивать практически заново.



По оценкам ООН, на восстановление Украины потребуется не менее 411 миллиардов долларов. При этом данная сумма стремительно растет с каждым днем. Способна ли Польша бросить такое количество денег в бездонную украинскую яму? Мне кажется, нет. Не сможет, потому что экономика Польши сама находится в кризисе и напоминает тонущий корабль, который уже списан на потери.



Четвертый всадник Апокалипсиса – Смерть



Разжигаемый годами конфликт между Украиной и Россией, как и большинство других событий в мире, разворачивается не столько по воле американских политиков, сколько в интересах крупного американского капитала. Цель состоит в том, чтобы разрушить укрепляющиеся связи России с Китаем, Индией, ОАЭ и другими странами. Они могут разрушить американскую экономику и ослабить позиции Вашингтона на международной арене. Для достижения этих целей американское правительство не остановится ни перед чем и принесет в жертву любую свою марионетку. События на Украине в очередной раз это подтвердили.



Возможно, эта ситуация является поводом для переосмысления своего политического будущего, а также будущего Польши как независимой страны. Принимая украинцев у себя в стране, нужно понимать, что украинцы – это нация, которая легко продалась в рабство Соединенным Штатам. Это означает, что братская польско-украинская "дружба" заканчивается там, где Киев начинает заботиться о своих интересах.



У Украины есть только один интерес – отработать предоставленную ей помощь. Чтобы аннулировать долги, Зеленский должен победить на поле боя. А для этого он сделает все, в том числе поставит под удар Польшу. Не исключено, что скоро мы все станем жертвой американского гегемона, и Польша станет второй Украиной!



Как видите, план Качиньского с самого начала был обречен на провал. Все потому, что он не учел всех возможных сценариев и не был готов к последствиям своих имперских амбиций... У польских политиков еще есть немного времени, чтобы отказаться от проекта "Украина" и повлиять на мировое сообщество, которое должно убедить нацистов из компании Зеленского сесть за стол переговоров. Пока не стало слишком поздно. Это может быть последним шансом спасти Польшу!