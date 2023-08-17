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Кашаган обманутых надежд. Как Казахстану спасти свою нефтедобывающую отрасль? - А.Фролов
00:37 18.08.2023

КАШАГАН ОБМАНУТЫХ НАДЕЖД. КАК КАЗАХСТАНУ СПАСТИ СВОЮ НЕФТЕДОБЫВАЮЩУЮ ОТРАСЛЬ?
Весной 2023 года компания "Саутс-Ойл" начала исследования по добыче сланцевой нефти в Казахстане. Обнаруженные запасы, по заявлениям фирмы, даже были поставлены на государственный баланс. Энтузиазм усиливают действия государства: еще в 2022 г. парламентарии планировали создать законодательную основу для разработки нетрадиционных углеводородов. Заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов рассказал, почему Астана заинтересовалась сланцевыми углеводородами, какие перспективы для добычи у нее есть и как это соотносится с мировым опытом.

- Так называемая сланцевая революция затронула прежде всего газовый сектор. Вместе с тем традиционная добыча углеводородов все еще сильна, а интерес к сланцевому газу сменился интересом к сланцевой нефти. Что произошло в отрасли?

- Начало так называемой сланцевой революции было положено в 2000-е годы, когда в США были разработаны технологии добычи газа, а потом и нефти из так называемых низкопроницаемых коллекторов - труднодоступных пород высокой плотности. Теоретической базой, на основе которой делались предположения о запасах сланцевых нефти и газа, служил один доклад конца 1990-х годов. Его авторы подчеркивали приблизительность своих оценок и необходимость уточнить их модель при реальном геологическом освоении.

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Пренебрежение этими предупреждениями привело к курьезам во многих странах. Так, в конце 2000-х – начале 2010-х гг. в медиа и экспертных оценках распространилось мнение о грядущем взрывном росте добычи сланцевых ресурсов и превращении значительной части импортеров нефти в ее экспортеров. Особое внимание в этих прогнозах уделялось состоятельным странам - США, Китаю, государствам Европы. Тем не менее подавляющая часть этих прогнозов не оправдалась.

Изначально добывающие компании фокусировались на производстве газа, а не нефти. Тем не менее кризис перепроизводства начала 2010-х годов заставил их переориентироваться на нефть, а газ стал рассматриваться зачастую как попутный продукт.

- Как это повлияло на рынок?

- Через полтора десятилетия после громких заявлений о перспективах "сланцевой революции" добычу сланцевых углеводородов ведут три страны: США, Китай и Аргентина. Из них только Штаты добывают в низкопроницаемых коллекторах и нефть, и газ в существенных, заметно влияющих на зарубежные рынки объемах.

Есть сланцевый проект и в России. Он реализуется на баженовской свите, где работают три крупнейшие нефтегазовые компании страны.

Россия реализует этот проект не из-за нехватки нефти или невозможности работать с более сложными месторождениями. Ключевая цель - поддержать инфраструктуру, производство и население.
Дело в том, что баженовская свита расположена в регионе, где традиционные месторождения уже находятся в стадии падающей добычи. Пока технологии делают возможной выкачку трудноизвлекаемой части ресурса, однако жизнь этих месторождений не будет длиться бесконечно.

Проект развивается успешно и приближается к рентабельности: если сначала стоимость сланцевой добычи превышала 20 тыс. рублей за баррель, то уже к началу 2020-х годов этот показатель снизился примерно до 8 тыс.
Китай обладает заметными "сланцевыми" производствами. Но он менее успешен в области добычи сланцевых углеводородов, чем ожидалось: он получает в пять раз меньше сланцевого газа, чем планировал. Наконец, Аргентина регулярно, но с переменным успехом начинает добычу сланцевого газа, что тем не менее обычно заканчивается приостановкой предприятий.

Таким образом, пока рынок сланцевых углеводородов можно назвать рынком двух с половиной игроков, к которым в ближайшие годы может присоединиться Россия.
- Насколько можно доверять современным оценкам мировых запасов сланцевых углеводородов? Насколько эти оценки в целом значимы для прогнозирования перспектив отрасли?

- Подсчитать конкретные объемы сланцевой нефти и сланцевого газа в мировом масштабе - умозрительная операция, не слишком полезная для оценки перспектив отрасли.

Во-первых, такие оценки часто бывают неточными. К примеру, по Европе с конца 2000-х гг. "мигрируют" 5 трлн м3 сланцевого газа. Сначала аналитики в США и Европе писали, что такие запасы присутствуют в Польше, где после бурения около 80 разведочных скважин только на двух был существенный приток – 20 тыс. куб. м на одной и 8 тыс. куб. м на другой. Затем 5 трлн "обнаружили" на территории Украины, после - в Турции.

Рентабельность проектов по добыче сланцевого газа была в этих странах нулевой: ресурсов не добыли, но потратили средства на разведку.
Во-вторых, рентабельность проектов по добыче сланцевых углеводородов вызывает вопросы даже при более значительных запасах. Например, о запасах в 36,8 трлн м3 в Великобритании заявлял Лондон. Тем не менее дальше заявлений дело не заходит уже 15 лет: правительство то дает разрешение на разработку, то отбирает его.

Наконец, помимо газа в низкопроницаемых коллекторах, нетрадиционные запасы включают и газовые гидраты. Это делает постановку на баланс и точный подсчет запасов еще более запутанными и малопродуктивными задачами.

Правительства самых разных стран готовы использовать сюжет о сланцевых углеводородах как элемент риторики на фоне внешних шоков.
Так, в 2022 году экс-премьер министр Великобритании Лиз Трасс обещала как можно скорее дать разрешение на добычу сланцевого газа в стране на фоне роста цен на топливо.

Тем не менее к рыночным реалиям такой подход неприменим: кризис и высокие цены на газ не вечны, в то время как сланцевая добыча затратна и требует времени - иными словами, когда компания сможет получить первый газ, цены на него упадут.

Более того, если газ будут добывать в больших количествах, цены начнут падать еще быстрее, провоцируя в отрасли "пузырь". Это уже имело место в США, когда активное освоение сланцевых углеводородов обрушило рынок и привело к банкротству многочисленных газодобывающих компаний. Они начинали добычу при ценах в $450-500 за 1000 м3, а заканчивали при стоимости ниже $100 - то есть зачастую ниже себестоимости производства.

- Зачем в таком случае Астане разрабатывать сланцевые месторождения нефти?

- Мотивация Астаны разрабатывать месторождения сланцевой нефти складывается из нескольких взаимосвязанных факторов.

Как и Россия в случае с баженовской свитой, Казахстан стремится продлить жизнь своей нефтетранспортной и нефтедобывающей инфраструктуре.
Это требует введения в эксплуатацию новых месторождений. Делать это нужно уже сейчас, поскольку на данный момент в стране добывается до 2 млн баррелей в сутки, а часть месторождений уже перешла в стадию падающей добычи.

Много надежд по этому поводу возлагалось на Кашаган. Ожидалось, что запасы месторождения позволят не только компенсировать падающие объемы добычи в традиционных центрах, но и удвоить производство нефти в стране. В первой половине 2010-х годов эксперты считали, что на одном Кашагане будет возможно добывать 2,5–2,6 млн баррелей в сутки, что вывело бы Казахстан на один уровень с Ираком и Ираном по объемам производства. Надежды не оправдались.

Уже на начальном этапе возникли сложности: месторождение запустили в 2011 году, но вскоре остановили, пообещали запустить в 2013 году, но работа началась после 2014 года.

Ситуация усугубилась тем, что в легкой нефти оказалось много сероводорода и тиолов. Наконец, объемы оказались переоценены: Кашагану не удалось стать надежной гарантией от падения добычи в масштабах страны. В связи с этим Астана обратилась к новым вариантам. Сланцевая добыча - один из них.

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- Сможет ли Казахстан, опираясь на зарубежный опыт, в короткие сроки реализовать этот проект? Что может стать препятствием к этому?

- Утверждение о том, что Казахстану удастся быстро реализовать проект по сланцевой нефти и в короткие сроки сделать его рентабельным, вызывает сомнения. Свидетельства этому - не только российский опыт, но и особенности сланцевой добычи как таковой и местная специфика.

Во-первых, сланцевая нефть залегает в породах, проницаемость которых ниже, чем у бетона или асфальта. В российской классификации запасы в таких породах даже не относят к трудноизвлекаемым, поскольку работа с ними еще сложнее и требует нетрадиционных подходов. Во-вторых, сами по себе эти подходы - горизонтально направленное бурение и гидроразрыв пласта - дороги, в то время как жизненный цикл подобной скважины краток: через 1–2 года объемы добычи падают на 80–90 %. Это требует постоянного бурения новых скважин (если исходить из американского опыта).

Особенности сланцевой добычи требуют, во-первых, развитой геологоразведки, во-вторых, большого количества относительно дешевого оборудования для горизонтального бурения, в-третьих, большого количества воды, которую можно потратить на гидроразрыв.
Наконец, желательно располагать развитым производством дизельного топлива, которое активно используется в процессе, развитой системой транспортировки добытой в нетрадиционных источниках нефти и так далее.

Части этих условий Казахстан не удовлетворяет. Объемы производства моторного топлива не растут. Воды в южных регионах страны не хватает даже для ведения сельского хозяйства. Условия, в которых планируют добывать сланцевую нефть, отличаются от российских. Кроме того, доходы "Казмунайгаза" значительно меньше, чем у российских компаний, что ограничивает его возможности нанять специалистов и закупить технологии.

Наконец, даже российские компании пока не вышли на рентабельность своих сланцевых месторождений, то есть даже в более благоприятных условиях нет гарантий того, что сланцевый проект сработает.

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- Какие экологические риски несет добыча сланцевой нефти? Какие из них актуальны для Казахстана?

- При соблюдении всех регламентов, которые характерны и для традиционной нефтедобычи, сланцевая нефте- и газодобыча обладает единственным доказанным за период с начала 2000-х риском - риском землетрясений.

Угроза сейсмоустойчивости актуальна для Центральной Азии в целом, однако она решаема. Других выявленных и доказанных рисков нет. Загрязнение вод, как показывают исследования, гидроразрывом не провоцируется. Во всяком случае, не выявлено прямой взаимосвязи.

Дарья Матяшова
17 авг. 23

Источник - ia-centr.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1692308220


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