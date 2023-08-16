Newsweek: Провал контрнаступления расколол украинское правительство

00:40 18.08.2023 Newsweek

США



Принципиальное решение Зеленского наступать грозит расколом в руководстве Украины



Провал наступления ВСУ усугубил споры в украинском правительстве, пишет Newsweek со ссылкой на источники. Гражданские чиновники хотят закрепиться на тех позициях, которые есть сейчас, а военные – во главе с Залужным – хотят продолжать операцию.



Дэвид Бреннан



Президент Владимир Зеленский попал в безвыходную ситуацию.



Долгожданное украинское контрнаступление поставленных целей пока не добилось. ВСУ если и заняли узкие полоски земли на юге и востоке, то огромной ценой. Утверждается, что украинцы наносят российским защитникам "сокрушительные потери" (информация не соответствует действительности – прим. ИноСМИ), но с начала операции прошло уже шесть недель, а многоуровневая оборонительная сеть, развернутая Москвой, как стояла, так и стоит.



Зеленский столкнулся с немыслимым выбором: пойти ва-банк, рискуя решающим провалом, или обойтись малой кровью и смириться с политически разорительным поражением.



Забуксовавшее наступление усугубило стратегические споры на высшем уровне украинского правительства, сообщили Newsweek осведомленные источники. Так, некоторые представители президентской администрации настроены против военного командования.



В частности, представители администрации хотят закрепить скромные успехи Киева и подготовиться к ожидающемуся осенне-зимнему наступлению русских. Но военные, в том числе главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный, намерены продолжать. На их взгляд, критика вызвана нетерпением, которое обусловлено непониманием.



"Среди украинского руководства определенно есть некоторые разногласия по дальнейшей военной стратегии", - сообщил один близкий к украинскому правительству источник на условиях анонимности.



"Со стороны военных наступление хотят продолжать Залужный и другие (причем, очевидно, что он главный). Но есть некоторые вопросы о целесообразности с политической стороны. Может быть, имеет смысл закрепиться в некоторых районах, там, где это возможно, и ослабить давление на линии снабжения и склады?" - сообщил источник.



Поскольку западные чиновники явно встревожены медленными темпами операции, а СМИ на протяжении всего 2023 года преувеличивали значение как положительных, так и отрицательных событий, в Киеве назревают поиски козла отпущения.



"Складывается ощущение, что военные ввели некоторых в заблуждение насчет хода контрнаступления, дав со своей стороны чересчур радужные оценки, - прокомментировал источник царящие среди гражданских чиновников настроения. - Они недовольны".



На вопрос, могут ли неудовлетворительные результаты на поле боя привести к переменам в украинском командовании, источник ответил: "Не слышал ничего конкретного, но представить себе что-то подобное можно".



Представитель минобороны отказался комментировать конкретные утверждения источника, однако подчеркнул "прямую связь между военным командованием и политическим руководством страны, чья задача - принимать решения в постоянно меняющейся военной обстановке".



"Доверие к военному командованию - важная предпосылка победы", - заявил представитель. Сообщения о внутренних разногласиях он назвал происками "российской пропаганды".



Администрация президента на просьбу дать комментарий не откликнулась.



Большие надежды



Сам Зеленский признал, что долгожданное контрнаступление продвигается "медленнее, чем хотелось бы". За полтора месяца боев украинские войска не вышли даже на первый рубеж так называемой "линии Суровикина" - сети оборонительных сооружений, возведенных с конца 2022 года под руководством генерала Сергея Суровикина.



Российские официальные лица с воодушевлением ухватились за фотографии и ролики, на которых видно, как горит тяжелая техника НАТО на минных полях в сельской местности и на изрытых землях Донецкой и Запорожской областей, и неубедительно выдают их за доказательство решительного провала украинского наступления (оценка автора статьи не соответствует действительности – прим. ИноСМИ).



Опасения Запада продиктованы главным образом ожесточенным характером боевых действий. "У русских есть целый ряд оборонительных рубежей, и на самом деле украинцы еще не преодолели даже первый", - сообщил на прошлой неделе CNN один неназванный высокопоставленный западный дипломат.



Украинские официальные лица недвусмысленно заявили о сложных условиях на поле боя. Киевские войска получили множество новых вооружений, однако подготовка к его использованию носит лишь ограниченный характер. Кроме того, наступающие силы вынуждены совмещать доктрины НАТО и Советского Союза и лишены необходимой для современной стратегии авиации.



Но Андрей Загороднюк, министр обороны Украины с 2019 по 2020 год, а ныне советник министерства обороны, сообщил Newsweek, что о контрнаступлении бытует "масса заблуждений".



"Одно из них заключается в том, что Украина перешла к войне на истощение и изматывает русских, - сказал Загороднюк. - Это не так. Украина на данном этапе в основном пытается снизить способность русских к самозащите. Фактически это долгая подготовка к более активным действиям".



"Украине предстоит уничтожить российские ресурсы самозащиты, а затем найти путь через минные поля и так далее - и она находит способы, они работают. Так что не думаю, что есть смысл останавливаться. С оперативной точки зрения пересматривать стратегические цели совершенно незачем", - добавил он.



"Работа продолжается, - сказал Загороднюк. - Ситуация отнюдь не похожа на тупик. Просто это все занимает больше времени, потому что ситуация сложная. Но это не значит, что двигаться вперед - неудачный план".



Зеленский обрушился на западных партнеров с критикой за нерешительность и проволочки с поставками современного оружия. "Мы действительно планировали начать контрнаступление весной, но не начали, потому что, откровенно говоря, у нас не хватало боеприпасов и вооружений, не хватало подобающим образом обученных бригад", - сказал президент в июле.



"Будь Залужный генералом НАТО, ему бы пришлось отказаться от приказа возглавить контратаку", - сказал Дэн Райс (Dan Rice), выпускник Вест-Пойнта и бывший специальный советник Залужного, ныне президент Американского университета в Киеве.



Райс отметил, в частности, недостаток у Украины поддержки с воздуха, нежелание США поставлять Киеву армейские тактические ракетные системы MGM-140 (ATACMS) и отсутствие кассетных боеприпасов большей дальности, совместимых с высокомобильной артиллерийской ракетной системой HIMARS.



"Невозможно перейти в наступление и выиграть без превосходящей артиллерии и авиации, - добавил Райс. - Так что пусть это никого не шокирует".



"Полагаю, была надежда, что они нащупают брешь, как в Харькове и Херсоне в прошлом году, - сказал Райс, имея в виду ошеломляющий успех украинского контрнаступления осенью 2022 года (оценка автора статьи не соответствует действительности – прим. ИноСМИ). - Но в Крыму у русских было 10 лет, чтобы подготовить оборону, и они тоже разбрасывают повсюду фугасы без разбору (информация не соответствует действительности – прим. ИноСМИ)".



Продолжаем в том же духе или меняем курс?



Западные скептики и противники помощи Украине уже развернули собственное контрнаступление - на президента Джо Байдена. Так, сенатор Томми Тубервилль (республиканец от Алабамы), например, заявил на прошлой неделе в эфире Fox News, что Украина выглядит как "команда младшеклассников в матче против студентов колледжа". "Им не победить", - добавил он.



Прежде Тубервилля широко критиковали за искажение фактов о конфликте на Украине. Однако для него и других скептиков, забуксовавшее контрнаступление ВСУ - верный знак того, что цели Киева - неоправданный максимализм, и что пора сменить тактику.



Источники сообщили Newsweek, что смена подхода обсуждается и в Киеве. "Мы там, где мы есть. Вопрос в том, как правильно поступить в этот переломный момент, - сообщил близкий к правительству источник. - Разумеется, ситуация непростая. Но это важный переломный момент".



"Русские развернут собственное наступление, - добавил он. - Украинские чиновники и командиры очень рассчитывают начать в первых числах октября, когда русские заложат почву, а весной предпримут большой рывок".



Зеленский неоднократно клялся не тратить жизни украинцев понапрасну. Однако Киев уже бросил в контрнаступление значительные средства, хотя точное количество потерь с обеих сторон неизвестно.



Стойкие украинские солдаты неоднократно превосходили все ожидания, и киевские военачальники во всеуслышание уверяют всех в грядущих успехах (информация не соответствует действительности - прим. ИноСМИ). Если ВСУ остановятся без существенного прорыва, Россия и западные партнеры расценят это как серьезное поражение и убедятся в том, что цель Киева вернуться к границам 1991 года чрезмерно амбициозна.



Но и дальнейшее безрезультатное наступление даст критикам Украины еще один повод выставить Зеленского и его команду как партнеров упрямых и ненадежных.



Киеву важно показать, что Украина - игрок взвешенный и рациональный, считает источник, близкий к украинскому правительству.



Второй источник, близкий к администрации президента и осведомленный о ходе дискуссий, - он также пожелал остаться неназванным в силу деликатности темы, - сообщил Newsweek, что мрачные прогнозы СМИ о наступлении Киева еще не гарантия провала.



"Хорошая новость в том, что спустя почти полгода после того, как Киев был почти захвачен, а Зеленский чуть не убит, наступают уже украинцы, а не русские", - заявил он.



"Украина вернула себе более половины потерянной территории. Было нереально ожидать чего-то большего и к тому же быстрее, учитывая огромное превосходство России в огневой мощи и живой силе", - сказал источник.



"И несмотря на подавляющее преимущество России, Украина в ближайшие недели продвинется вперед. Есть большая вероятность, что уже этой осенью Украина перережет важные российские пути снабжения Крыма", - добавил он.



Загороднюк заявил, что те, кто во всеуслышание устанавливает некие сроки контрнаступления, вводят общественность в заблуждение. "Едва ли украинские военные обещали какие-то конкретные даты, - сказал он. - Когда мы говорим „дольше, чем ожидалось", можно с уверенностью сказать, что имеется в виду дольше, чем ожидали те, кто не имеет к этому никакого отношения".



"Были некоторые - может, политики, может, журналисты, может, аналитики, - которые говорили: „Ребята, у вас есть два месяца". С какой вообще стати они решили, что у нас два месяца, месяц и так далее?" - рассуждает он.



Тревожный звоночек для Запада



Соучредитель британского Совета по геостратегии Джеймс Роджерс (James Rogers) считает, что перед Киевом встала сложная и долгосрочная дилемма.



"Русские учатся на своих ошибках, - сказал он. - Очевидно, у них есть масса ресурсов, в том числе людских, которые можно будет в любой момент бросить в бой. Даже если каждый украинец будет убивать по пять русских, для того, чтобы добраться до цели, все равно придется уничтожить массу людей".



"Полагаю, у нас на Западе были несколько нереалистичные ожидания насчет того, с какой скоростью украинцы перейдут в контрнаступление и добьются поставленных целей, потому что для этого им нужно больше военной техники", - добавил он.



"И пока такое вооружение не будет предоставлено, украинцам придется постоянно сражаться из невыгодного положения, - сказал Роджерс, особо отметив отсутствие у Украины военно-воздушных сил. - Мы бы сами этого не добились без полного господства в воздухе, поэтому ожидать, что добьются они, несколько опрометчиво".



Операция еще продолжается, и говорить о ее успехе или, наоборот, провале, преждевременно. Украинские войска по-прежнему упорно сражаются и добиваются успехов в нескольких точках вдоль линии фронта протяженностью 1300 километров. Российские силы изрядно потрепаны, и их готовность держать оборону не ясна (оценка автора статьи не соответствует действительности – прим. ИноСМИ).



Однако ослабление поддержки Запада в случае провала Украины "определенно возможно", считает Роджерс. Но, добавил он, это может привести к противоположному результату и стать для иностранных партнеров тревожным сигналом о необходимости расширить военную помощь сверх того, что они были готовы предоставить ранее.



"Есть риск либо значительного провала, после которого у украинцев почти не останется сил на дальнейшую борьбу, либо целой серии досадных неудач, - сказал Роджерс. - Каждая из них, может, и не покажется значительной, но, если они будут копиться в течение недель или месяцев, Украина окажется в крайне невыгодном положении для дальнейшего наступления".



"Гарантий того, что это противостояние не затянется на много месяцев или даже лет, нет. Но с каждым месяцем или годом вероятность победы России повышается, потому что Москва понемногу добивается своих стратегических целей, пусть даже и в значительно урезанном виде по сравнению с февралем 2022 года", - заключил Роджерс. Источник - ИноСМИ

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1692308400





Новости Казахстана

- Алихан Смаилов встретился с правительственной делегацией Башкортостана в Астане

- Роман Скляр провел совещание о ходе исполнения поручений Президента по ликвидации последствий природного пожара в области Абай

- Масштабный казахстанско-китайский бизнес-форум прошел в Шэнчжэне

- Как и для чего менялись сценарии СВО и почему Россия решила побеждать медленно

- Чем вызваны многочисленные проблемы казахстанских аэропортов? Часть вторая

- Тамара Дуйсенова провела совещание по вопросам использования цифровых образовательных ресурсов и электронных учебников

- Кадровые перестановки

- КазМунайГаз и ЛУКОЙЛ обсудили сотрудничество по проекту "Каламкас-море, Хазар, Ауэзов"

- Алматинцы вложили почти 75 млн тенге в финпирамиду "Q-net"

- Рабочий график главы государства

