В Казахстане заблокирован доступ к сайту Царьград

00:41 18.08.2023

Казахстан блокирует русскую правду: "дожили"



Дипломаты России намерены добиться ответа от Казахстана по поводу блокировки сайта "Царьград" на территории республики.



В Казахстане заблокирован доступ к сайту Царьград. Сообщение о блокировке было размещено на сайте Министерства информации и общественного развития республики. Примечательный момент - "бан" был объявлен еще в мае, однако русофобские каналы стали активно раскачивать эту "новость" только сейчас. Интересно, с чего бы вдруг?



Тем не менее формулировка причины, по которой была осуществлена блокировка доступа к Царьграду на территории Казахстана, также не может не вызывать вопросы. Сайт заблокирован якобы за "пропаганду экстремизма".



В качестве такой пропаганды цензоры из Казахстана называют ряд публикаций. Так, их не устроили материалы о том, как казах не давал пройти шедшему с детьми в храм казаку, негодуя, что у того пуговицы с двуглавым имперским орлом.



Придрались и к материалу о случае, когда казахи при сотрудниках полиции на чистом русском языке приставали к женщинам, которые пришли на автопробег ко Дню Победы с флагами России.



