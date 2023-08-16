|В Казахстане заблокирован доступ к сайту Царьград
00:41 18.08.2023
Казахстан блокирует русскую правду: "дожили"
Дипломаты России намерены добиться ответа от Казахстана по поводу блокировки сайта "Царьград" на территории республики.
В Казахстане заблокирован доступ к сайту Царьград. Сообщение о блокировке было размещено на сайте Министерства информации и общественного развития республики. Примечательный момент - "бан" был объявлен еще в мае, однако русофобские каналы стали активно раскачивать эту "новость" только сейчас. Интересно, с чего бы вдруг?
Тем не менее формулировка причины, по которой была осуществлена блокировка доступа к Царьграду на территории Казахстана, также не может не вызывать вопросы. Сайт заблокирован якобы за "пропаганду экстремизма".
В качестве такой пропаганды цензоры из Казахстана называют ряд публикаций. Так, их не устроили материалы о том, как казах не давал пройти шедшему с детьми в храм казаку, негодуя, что у того пуговицы с двуглавым имперским орлом.
Придрались и к материалу о случае, когда казахи при сотрудниках полиции на чистом русском языке приставали к женщинам, которые пришли на автопробег ко Дню Победы с флагами России.
В МИД России намерены детально разобраться в произошедшем. "Посольство выясняет детали", - сообщила "Первому русскому" официальный представитель русского МИД Мария Захарова.
Опасная тенденция
Публицист, член Союза писателей России Егор Холмогоров считает, что этот инцидент - закономерный результат возрастающей русофобии в соседней республике.
Ресурсы, которые наиболее последовательно отстаивают идеи Русского мира и русский патриотизм, начинают рассматриваться официальными властями Казахстана как экстремистские и так далее, полагает он.
"То есть это очень опасная для Казахстана тенденция, которая заведет его очень далеко и ни к чему хорошему не приведет, но на сегодняшний момент вот так вот", - заключил Егор Холмогоров.
Директор Института Царьграда, философ, общественный и политический деятель Александр Дугин в свою очередь считает случившееся грандиозной ошибкой.
Он пояснил, что, несмотря на противоречия и трения в отношениях, Россия и Казахстан - дружественные государства.
При всех противоречиях и определенных коллизиях Казахстан все же по эту сторону баррикад,
- сказал Дугин в комментарии Царьграду.
Философ убежден - эту ошибку представители Казахстана исправят, поскольку закрытие доступа к телеканалу Царьград, "который проводит взвешенную патриотическую политику и отражает позицию русского большинства, основной части нашего народа, - это крайне неверный шаг".
Дугин подчеркнул, что Казахстану следует искать пути примирения с Царьградом.
Царьград не просто канал. В России в любом случае, если канал русский, то он больше чем просто канал. А это же выражение позиции нашего русского большинства, поэтому здесь надо быть очень осторожным. Мне кажется, это ошибка, ее надо исправить, я бы не стал нагнетать ситуацию сейчас,
- указал он.
Русских нельзя заблокировать!
Подчеркнем, Царьград не намерен сворачивать с избранного пути и по-прежнему будет отстаивать интересы великой России и ее народа. Об этом особо высказался учредитель "Первого русского" Константин Малофеев.
Он убежден, издевательства над русскими - в какой бы это ни выражалось форме - недопустимы. Пока мы будем стесняться собственной истории, пока Российская Империя не станет символом нашего триумфа в официальной риторике, это давление продолжится.
"Мы, канал русского православного большинства, не оставим своих, русских людей, где бы они ни жили, и никогда не позволим глумиться над Великим Русским Народом", - указал он.