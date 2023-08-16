США в Центральной Азии: политика "немягкой силы"

01:05 18.08.2023 Евгений Кожокин,

Декан факультета международных отношений, политологии и зарубежного регионоведения РГГУ, профессор МГИМО МИД России, доктор исторических наук



"Богатые и прекрасные долины Вайоминга предназначены для того, чтобы быть занятыми англо-саксонской расой. Богатство, которое на протяжении несказанного количества веков лежит спрятанным под снежными вершинами наших гор, было помещено туда Провидением ради того, чтобы вознаградить за смелость духа тех, кто составляет авангард цивилизации. Индейцы должны отойти в сторону или они будут сметены все время наступающей и все время возрастающей волной иммигрантов. Судьба аборигенов прописана словами, смысл которых однозначен. Тот же неумолимый Верховный судья, который вынес вердикт, предписавший падение Рима, предназначил к исчезновению краснокожих людей Америки" [2: 180].



Так писали в обычной, ничем особо не примечательной газете американского Запада, писали спокойно, как о чем-то само собой разумеющемся. Остался ли след такого подхода к иным, не своим людям у американцев? К сожалению, следует ответить: да, остался. Чужие, не американские жизни имеют не особенно высокую ценность для этой, на сегодняшний день сверхдержавы. Американская нация постоянно идет вперед: культ технологического обновления присущ ей, наверное, как никакой другой, в то же время есть базовые представления и установки, которые не меняются десятилетиями и уже столетиями. Американцы - нация миссионерская, и истеблишмент, и большинство рядовых граждан США уверены, что у них есть особая миссия в мире - они учат других принципам свободы и демократии. У всех остальных есть выбор: либо следовать за ними, в фарватере США, либо исторический прогресс (не без помощи самих американцев) сметет их, как в свое время убрал краснокожих обитателей долин и гор Вайоминга, да и всей Северной Америки. В роли новых "краснокожих" могут оказаться русские, казахи, узбеки, таджики, украинцы, южноафриканцы, монголы, китайцы. "Исторический прогресс" особенно жесток по отношению к тем народам, которые живут на землях, богатых полезными ископаемыми.



"Необходимость в американском лидерстве в мире сейчас велика как никогда, - возвещает Президент Соединенных Штатов Джо Байден. - Мы находимся в эпицентре стратегического противоборства за право определять будущее глобального миропорядка", - уверен он [6].



"Лидерство" должно распространяться, по мнению американского господствующего класса, на все регионы без исключения. В настоящее время данное лидерство имеет два основных компонента: это продвижение повсюду демократии в том виде, как ее понимает американский внешнеполитический истеблишмент, и обеспечение национальных интересов и безопасности США. Еще Збигнев Бжезинский отмечал: "Один лишь взгляд на карту грандиозных просторов Евразии подчеркивает геополитическое значение для США европейского плацдарма, равно как и его географическую скромность. Сохранение этого плацдарма и его расширение как трамплин для продвижения демократии имеет прямое отношение к безопасности Соединенных Штатов" [9: 91].



Никогда сколь-либо заметно США не присутствовали в Центральной Азии. Но теперь прилагаются все большие усилия, чтобы и в этом регионе Штаты обеспечили свою гегемонию. В борьбе за влияние США используют весь набор методов и средств: от "мягкой силы" до акций по поддержке свержения законных правительств. Соединенные Штаты неоднократно организовывали военные действия против государств, защищавших свои национальные интересы и не следовавших в фарватере американской политики. Пример этому - провоцирование Саддама Хусейна на оккупацию Кувейта, а затем разгром Ирака при содействии своих союзников по НАТО и ряда арабских государств. Результат - многократное увеличение военного присутствия в зоне Персидского залива.



Другой пример - 1999 год: война НАТО под руководством США против Югославии. Результат - отторжение от Югославии территории Косово, создание крупнейшей в Юго-Восточной Европе военной базы США "Кэмп-Бондстил", названной в честь героя преступной войны против Вьетнама. Катастрофические и ничем не обоснованные потери человеческих жизней в Ираке - результат вторжения США и их союзников в эту страну в 2003 году. Согласно данным иракского правительства за период 2004-2008 годов, в Ираке погибло более 85 тыс. граждан, за время непосредственно вторжения и сразу после него статистика насильственных смертей неизвестна.



Использование прямой военной агрессии для достижения своих целей находилось, находится и, увы, будет находиться в арсенале американской внешней политики. Это необходимо учитывать политикам во всех без исключения регионах мира. Главный и единственный реальный сдерживающий фактор - наличие у России и Китая ракетно-ядерного потенциала, достаточного для нанесения США неприемлемого ущерба, с точки зрения американского руководства.



Россия обеспечивает не только свои собственные суверенитет и независимость, но и своих союзников. С этой точки зрения Центральная Азия - особый регион мира. Из пяти стран, составляющих этот регион, три - Казахстан, Киргизия, Таджикистан - являются членами Организации договора о коллективной безопасности. Статья 4 данного договора гласит: "Если одно из государств-участников подвергнется агрессии (вооруженному нападению, угрожающему безопасности, стабильности, территориальной целостности и суверенитету), то это будет рассматриваться государствами-участниками как агрессия… на все государства-участники настоящего Договора. В случае совершения агрессии на любое из государств-участников все остальные государства-участники по просьбе этого государства незамедлительно предоставят ему необходимую помощь, включая военную, а также окажут поддержку находящимися в их распоряжении средствами в порядке осуществления права на коллективную оборону в соответствии со статьей 51 Устава ООН" [11].



Таким образом, Казахстан, Киргизия, Таджикистан фактически имеют гарантии безопасности от России как члена ОДКБ, включая ее ракетно-ядерные возможности. Узбекистан, благодаря подписанному в 2005 году двустороннему Договору о союзнических отношениях с Россией, имеет аналогичные гарантии. Статья 2 указанного договора определяет, что "в случае совершения против одной из Сторон акта агрессии со стороны какого либо государства или группы государств, это будет рассматриваться как акт агрессии против обеих Сторон, - и далее, - в случае совершения акта агрессии против одной из Сторон другая Сторона в порядке осуществления права на коллективную самооборону, в соответствии со статьей 51 Устава Организации Объединенных Наций, предоставляет ей необходимую помощь, включая военную, а также оказывает поддержку иными находящимися в ее распоряжении средствами" [12].



Совершенно особую политику в сфере безопасности и обороны проводит Туркменистан, она базируется на концепции постоянного нейтралитета, который был закреплен принятием 12 декабря 1995 года Генеральной Ассамблеей ООН специальной резолюции. При этом в Ашхабаде отлично понимают, что нейтралитет должен постоянно подкрепляться многовекторными дипломатическими усилиями и наличием боеспособной и хорошо вооруженной армии, поэтому значительные средства идут на военно-техническое сотрудничество, в частности с Россией. Можно ли говорить о зависимости Центральной Азии от России? Вне всякого сомнения, такая зависимость существует, только она совершенно особого рода. Она проявляется в том, что чем успешнее развивается Россия, чем мощнее ее военный и экономический потенциалы, тем стабильнее Центральная Азия, тем успешнее страны этого региона могут проводить свою многовекторную политику. Когда есть сильная Россия, у них есть поле для маневра, есть пространство свободы в международных отношениях. Ослабление России грозит дестабилизацией для всей центральноазиатской "пятерки".



В настоящее время в период острой международной конфронтации постоянно возрастает борьба за Центральную Азию. О стратегических и тактических целях Америки в этой столь удаленной от их границ части Азии американские политики и военные говорят довольно откровенно, методы их достижения путем актуального и ретроспективного анализа также можно выявить.



С 28 февраля по 3 марта текущего года состоялись официальные визиты госсекретаря США Энтони Блинкена в Казахстан и Узбекистан. В ходе его пребывания в Астане была проведена встреча с главами внешнеполитических ведомств стран региона. Формат "С5+1" отражает одну из целей США в отношении Центральной Азии. Они стремятся разрушить имеющиеся региональные объединения - ОДКБ, ЕАЭС, ШОС, - стимулируя своими действиями конституирование отдельной сугубо центральноазиатской организации, соответственно, под патронажем США. Именно этим обусловлена артикулированная Блинкеном забота о более тесном внутрирегиональном сотрудничестве стран Центральной Азии и даже дано обещание выделить на ее развитие 25 млн долларов. Неслучайно и угрозы в адрес Китая были жестко сформулированы именно в Астане [17].



Благожелательные слова, вплоть до твитов на местных языках, сопровождаются строгими предупреждениями. Минфин, Минюст и Минторг США дали компаниям, которые могут участвовать в экспортных операциях с подсанкционными товарами, методические рекомендации по недопущению обхода санкций против России. В этой методичке среди стран, используемых для нелегального транзита в Россию из центральноазиатских стран, наряду с Китаем, Турцией и Арменией, выбран Узбекистан [16].



Блинкен во время пребывания в Ташкенте объяснил, что компании региона должны неукоснительно действовать в рамках западной политики санкций в отношении России. "Мы пытаемся тесно сотрудничать со странами, в том числе в Центральной Азии, чтобы помочь им точно понять, что требуется, а что нет в рамках санкционной политики. У вас могут быть давние деловые отношения, и для их прекращения требуется время. Поэтому мы даем компаниям какой-то срок, или, как мы это называем, период свертывания", - дал урок центральноазиатским партнерам госсекретарь.



На отделение стран Центральной Азии от России и Китая направлены усилия и союзников США. На это нацелена, пусть в то время и в мягкой, политкорректной форме, новая стратегия ЕС в отношении Центральной Азии, представленная в июле 2019 года в Бишкеке на встрече министров иностранных дел стран ЕС и Центральной Азии. В этом же ключе действовали и действуют страны Вишеградской четверки: Польша, Чехия, Словакия и Венгрия. Еще в феврале 2018-го в Будапеште состоялась первая встреча министров иностранных дел стран Вишеградской группы и Центральной Азии [18]. Особую активность на центральноазиатском направлении демонстрирует Польша, этот повсеместный троянский конь США.



Исключительной эффективностью отличается политика США в отношении молодежи. Она преследует две цели: первая - формирование в среде местной молодежи элитарного ядра, ориентированного на США. Это юноши и девушки, обучавшиеся в Америке, получавшие американские гранты. США для них - образец для подражания. Соединенные Штаты стремятся создать в странах Центральной Азии молодые кадры, которые в перспективе смогут возглавить эти страны и развернуть их в направлении, выгодном США. Вторая цель - отобрать наиболее способных и превратить их в граждан США, для начала осчастливив их выдачей грин-карты, которая, по сути, дает все права, за исключением политических. Организация "утечки мозгов" из других стран дала невероятно много Соединенным Штатам. Достаточно привести такой пример: среди 106 нобелевских лауреатов по химии 54 - американцы, из них 10 - иммигранты. Среди 134 лауреатов по физике 76 американцев, из них 18 - иммигранты, по медицине - 139 нобелевских лауреатов, 83 - американцы, из них 16 - иммигранты.



США активно привлекают состоятельных здоровых молодых граждан к себе на ПМЖ в том числе и из Центральной Азии. Определенным преимуществом пользуются семейные пары, особенно с несовершеннолетними детьми. Традиционно каждый год с начала октября по начало ноября правительство США объявляет о периоде заполнения заявок на грин-карту - визовую лотерею США для иммигрантов из разных стран. В последние годы квота для граждан из Центральной Азии увеличивалась. К примеру, квота на 2022 год для Таджикистана составила 2332 места, в 2013 году исчислялась всего 330 местами, в 2014 - 531.



В Киргизии в последнее время американцы невероятно активизировали свою работу в школах. В феврале текущего года американское Агентство международного развития (USAID) объявило о намерении предоставить 1682 школам Киргизии набор учебных материалов по математике.



Увеличили свое внимание Соединенные Штаты и к студенческой молодежи: инициирована двухгодичная программа по изучению английского языка талантливыми молодыми людьми из семей с низким уровнем дохода. В рамках этой программы при поддержке посольства США было открыто 17 центров.



Привлекают молодых людей и познавательно-развлекательные центры, имеющие общее название "Американское пространство" (American Space). В них можно ознакомиться с аудио- и видеоматериалами о США, там хорошо работает Интернет, в помещениях центров проводятся встречи, семинары, тренинги, туда можно просто прийти, чтобы пообщаться со знакомыми. "Американские пространства" созданы в восьми городах Таджикистана и в восьми городах Киргизии. В Таджикистане они открыты в Душанбе, Худжанте, Исфаре, Кулябе, Хороге, Бохтаре, Гарме и Пянджикенте. В Кулябе данный центр базируется в здании Института технологий и инновационного менеджмента, в Исфаре - в здании школы №2. Центры открыты с утра до вечера.



Исключительно активно работает в Центральной Азии американская неправительственная организация "Internews Network". Так, ее представительство в Казахстане оказывает поддержку "независимым" средствам массовой информации страны, с тем чтобы мягко создать их зависимость от американских спонсоров и кураторов. Штаб-квартира данной международной некоммерческой организации находится в Аркате (штат Калифорния, США). 80% средств "Internews" получает от государственных организаций, прежде всего от USAID.



Особый интерес проявляет "Internews Network" к конфликтам на территории Центральной Азии, выделяя гранты на их исследования, то есть собирая информацию о них руками местных молодых людей, оставляя при этом за собой право корректировать в нужном ключе методологию исследования [14].



Координатором "Internews Network" по Европе и Евразии является Дмитрий Селнин, ранее возглавлявший в России скандально-оппозиционный ресурс, затем перебравшийся в Киев, потом уже в Калифорнию. Надо отдать должное умению американцев подбирать кадры, которые будут продвигать их интересы не только за деньги, но также исходя из своих последовательно антироссийских взглядов.



Профессор Колумбийского университета Роберт Легволд и бывший заместитель помощника министра обороны США по России, Украине и Евразии Шерман Гарнет утверждали задолго до начала СВО, что в Центральной Азии Западу предстоит "сознательно взять на себя роль стабилизирующей и посреднической силы, а не активного конкурента, ищущего постоянного союза с одной из сторон и так же постоянно дистанцирующегося от другой" [13: 119]. Чтобы понять стратегию США в отношении Центральной Азии, следует обратить внимание на их планы и прошлые действия, далекие от форм работы, вписывающихся в концепцию "мягкой силы".



В настоящее время внешняя политика США сконцентрирована на противостоянии России и Китаю. Поставки все более совершенной военной техники Украине - стране, ставшей орудием нового этапа вхождения США в Северную Евразию, дают свои трагические результаты. Постоянно осуществляется интеллектуальное обеспечение информационной и психологической войны США против интересов России, Китая, Ирана, всех стран, отстаивающих свой суверенитет и независимость. В данную войну включены НПО, мозговые центры, университеты. Возрастание значения Центральной Азии приводит к созданию новых структур, ориентированных на изучение региона и оказание влияния на его элиты. Так, в 2016 году был организован Caspian Policy Center (CPC), базирующийся в Вашингтоне. В Консультативный совет этой неправительственной исследовательской организации входят профессионалы, много лет занимавшиеся Центральной Азией в качестве дипломатов, военных, бизнес-консультантов [3].



Понимание опасности для самой Америки безудержного экспансионизма присутствовало в ее интеллектуальных кругах, в том числе в военной элите [5], но на данный момент эти здравые настроения оттеснены безумной консолидацией в борьбе с нашей страной. Интеллектуалы вне истеблишмента США подчас выражают озабоченность по поводу того, что использование демократии в качестве орудия продвижения американских интересов ведет к подрыву демократических ценностей внутри самих США.



Инструментальный подход к демократии США со всей очевидностью демонстрируют в Евразии, Центральная Азия в этом плане не исключение. Политическая память повсюду отличается выборочностью и кратковременностью. Шок, который пережили центральноазиатские элиты от киргизской "тюльпановой революции", давно забыт. Не принято говорить и о тех неправительственных организациях, финансировавшихся из-за рубежа, и "независимых" СМИ, которые подготовили почву для революции и по-прежнему работающие на поддержание нестабильности в Киргизии, которая периодически взрывается, но ни один взрыв пока не привел к решению проблем бедности и коррупции. Политически некорректно вспоминать про мятеж исламистов в Андижане в 2005 году, который СМИ и официальные лица США назвали народным восстанием. Оказывалось давление на Президента Каримова, чтобы он не предпринимал никаких силовых действий для купирования этого очага гражданской войны в Узбекистане.



В подобном же духе отреагировали в США на события января 2022 года в Казахстане и на волнения летом 2022 года в Каракалпакстане, территория которого составляет порядка 40% территории Республики Узбекистан. Президент Ш.Мирзиеев охарактеризовал следующим образом события в Приаралье: "Конечно, эти мероприятия были организованы не за один день и не за десять дней. Эти действия годами готовились иностранными силами. Их главная цель - посягательство на территориальную целостность Узбекистана и создание межэтнического конфликта" [15].



На повестке дня стоит вопрос о размещении военной базы Соединенных Штатов в одной из центральноазиатских стран. В октябре 2021 года на слушаниях в Конгрессе заместитель министра обороны по политическим вопросам Колин Каль (Colin Kal) намекал, что в случае необходимости Пентагон проплатит руководство Таджикистана или Узбекистана для получения одобрения на размещение своей военной базы. Необходимость военных баз в Центральной Азии обосновывается тем, что американским военным, возможно, придется проводить спецоперации на территории Афганистана или наносить ракетные удары с помощью дронов. Вопрос о целесообразности получения баз вблизи Афганистана для осуществления загоризонтной стратегии вновь рассматривался на слушаниях в Конгрессе в феврале 2022 года с участием командующего Центрального командования генерала Майкла Куриллы. А в июне 2022 года генерал Курилла посетил Таджикистан и Киргизию.



Как свидетельствуют секретные депеши американских дипломатов, благодаря "Викиликс" попавшие в Интернет, методы коррупции уже не раз использовались США в Центральной Азии и подчас небезуспешно. Именно таким образом удалось продлить существование военной базы "Манас", просто придумав для нее новое название. Ключевую роль в решении столь существенного вопроса для США сыграл сын Президента Бакиева Максим.



Озабоченность по поводу присутствия на территории Афганистана боевиков "Исламского государства" и "Аль-Каиды"1 действительно сохраняется в США, но желание получить военные базы в Центральной Азии связано отнюдь не только с этой озабоченностью. Двойственность подхода к группировкам исламских террористов определяется желанием не допустить их действий против США, в то же время при случае канализировать их активность против противников Соединенных Штатов. Нельзя исключить их использование и для дестабилизации ситуации в Таджикистане и других странах Центральной Азии. А о том, что США имеют возможность влиять на действия боевиков ИГИЛ, заставляют задуматься определенные факты.



В период нахождения американских войск на территории Афганистана из Сирии и Ирака военно-транспортными самолетами США на север Афганистана было переброшено несколько групп боевиков ИГИЛ. Среди них имелись выходцы из Центральной Азии, об этом сообщали иранцы. В Афганистане образовалось "Исламское государство провинции Хорасан"2, крыло ИГИЛ, претендующее на контроль над всей территорией исторического Хорасана, то есть Афганистана, значительной части Центральной Азии, Ирана и Пакистана. О присоединении к ИГИЛ еще в 2015 году заявили руководители "Исламского движения Туркестана (Узбекистана)"3 [7], в составе последнего имелись и имеются боевики-таджики, узбеки, уйгуры.



В результате краха прозападного правительства Афганистана часть сотрудников афганской разведки, прошедших обучение в США, и военнослужащих элитных спецподразделений перешли на сторону "Исламского государства провинции Хорасан" [10]. Часть этих людей, вполне можно предположить, были завербованы спецслужбами США и таким образом в "Исламском государстве" появились профессионалы, которые не только периодически будут снабжать руководство США информацией, но и оказывать влияние на политический курс организации. Как явствует из воспоминаний Эукая Коллинса, моджахеда, сотрудничавшего, правда не особенно успешно, со спецслужбами США, уже в конце 90-х годов прошлого века они пытались проникнуть в сеть исламистских террористических организаций [4].



В настоящее время "Аль-Азаим" (Al-Azaim), основной медийный ресурс "Исламского государства провинции Хорасан", периодически выпускает материалы на таджикском языке, написанные на кириллице, соответственно предназначенные для Таджикистана. Размещаются материалы на узбекском на латинице, соответственно для Узбекистана. В Интернете была опубликована видеозапись штурма тюрьмы в городе Джелалабаде на востоке Афганистана, произошедшего в 2020 году. Характерно, что среди нападавших боевиков ИГИЛ замечен молодой таджик, выкрикивавший угрозы в адрес властей Душанбе, которых он называл "тагхути": это слово означает тиранию, обвиняемую в отступничестве от истинного ислама и идолопоклонстве. В материалах "Аль-Азаим" постоянно содержится критика Китая, шиитов Ирана, России и режима талибов.



Боевики "ИГ-Хорасан" совершили попытку подрыва посольства Туркменистана в августе 2021 года, нанесли ракетные удары по территории Узбекистана и Таджикистана весной 2022 года [19].



В декабре 2022 года боевики "ИГ-Хорасан" совершили нападение на отель "Ланган" в Кабуле, в котором проживали граждане Китая. В результате пять деловых людей из Китая были ранены, погибли афганцы из числа охраны гостиницы. Это был акт устрашения в отношении Китая, реализующего проекты в Афганистане, направленные на создание рабочих мест для афганцев, восстановление его разрушенного хозяйства. Хотя правительство КНР и обратилось с призывом к своим гражданам покинуть пределы Афганистана, экономическое сотрудничество с этой страной не было свернуто. В январе 2023 года китайская компания "Xinjiang Central Asia Petroleum and Gas Co" (CAPEIC) подписала соглашение с Министерством нефти и шахт правительства талибов о нефтедобыче в бассейне реки Амударьи на севере Афганистана. Проект в перспективе обеспечит работой 3 тыс. афганцев и предполагает 20% участие в нем афганского государства [1].



Характерно, что организатором теракта еженедельник "ИГ-Хорасан" "Аль-Наба" объявил уроженца Таджикистана Абдул Джаббара, совершившего впоследствии 1 января 2023 года самоподрыв у пропускного пункта в кабульском аэропорту. Другим уроженцем Таджикистана, утверждают информационные ресурсы "Исламского государства провинции Хорасан", совершен в июне 2022 года теракт в отношении сикхского храма в Кабуле [8]. Через создание образа героев-шахидов из числа таджиков пропагандисты "Исламского государства" надеются привлечь внимание и симпатии граждан Таджикистана, усиленно работают они и над культивированием антикитайских настроений в Центральной Азии.



На информационном ресурсе "ИГ-Хорасан" "Tawhid News", выходящем на узбекском языке, размещены угрозы проведения терактов против газопроводов, идущих из Центральной Азии в Китай, и иных инфраструктурных сооружений, созданных и создаваемых в рамках программы "Один пояс, один путь". Получается, что цели террористической организации "Исламское государство провинции Хорасан" и США в Центральной Азии и Афганистане в их противостоянии России и Китаю в значительной степени совпадают.



Центральная Азия превратилась для США в важнейшее поле противостояния, и в этой борьбе они не остановятся перед использованием всего арсенала средств державы, все более теряющей рациональность в погоне за мировым господством и не останавливающейся перед использованием изощренных методов "немягкой силы". Политика "немягкой силы" имеет свою логику, но для народов и государств Центральной Азии, России, Китая исключительно важно, чтобы цели этой политики не были достигнуты. От этого зависит безопасность проживающих в Центральной Азии людей, их благосостояние, возможность устойчивого, независимого развития.



1"Исламское государство" (ИГИЛ) и "Аль-Каида" - террористические организации, запрещенные в Российской Федерации.

2Террористическая организация, запрещенная в Российской Федерации.

3Террористическая организация, запрещенная в Российской Федерации. Источник - Международная жизнь

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1692309900





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