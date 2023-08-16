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Саммит БРИКС в 2023 году: программа и участники
01:28 18.08.2023

Мероприятие посетят представители ООН, а Эммануэля Макрона на встрече точно не будет

Мария Шаипова

До 15-го саммита лидеров стран БРИКС в ЮАР остается совсем немного времени. Встреча пройдет в Йоханнесбурге и соберет не только президентов, но и крупное бизнес-сообщество: параллельно с геополитическими вопросами планируется обсудить широкий спектр экономического взаимодействия. Участие подтвердили представители 34 стран. В числе главных вопросов - какие государства присоединятся к сообществу в ближайшее время. Подробности - в материале "Известий".

Саммит БРИКС – 2023: дата и место проведения

Лидеры стран "пятерки" БРИКС и партнеры организации соберутся на саммит в Йоханнесбурге 22 августа. Встречи представителей крупнейшей "внезападной" площадки продлятся три дня, до 24 августа. Свое участие в саммите уже подтвердили представители 34 государств Глобального Юга, среди которых Иран, Аргентина, Турция, Алжир, Египет, Саудовская Аравия и Белоруссия.

На полях политического саммита запланирован ряд бизнес-мероприятий с участием представителей экономического блока ЮАР и стран БРИКС, а также Банка развития БРИКС. Саммит пройдет на главной деловой площадке Йоханнесбурга - в выставочном центре Сэндтон.

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Программа саммита БРИКС в 2023 году

Слоган 15-го саммита - "БРИКС и Африка: партнерство ради взаимного ускорения роста, устойчивого развития и всеохватной многосторонности". Официально программа встреч еще не представлена, но ранее заявлялось, что центральными темами саммита станут критерии потенциального расширения БРИКС, а также укрепление местных валют внутри блока и развитие общей платежной системы.

Например, новый Банк развития БРИКС уже профинансировал 98 проектов общей стоимостью $33 млрд, передает телеканал "Известия". Цель банка - предоставить 30% финансирования в национальных валютах странам-участницам. Банк объединения отражает идею Китая и Индии по снижению зависимости от доллара.

Формирование нового, более справедливого и сбалансированного миропорядка, предоставляющего государствам мира широкие возможности для сотрудничества по самым разным вопросам, - главная цель БРИКС, которую участники декларируют не первый год и к которой постепенно приближаются.

Сотрудничество стран БРИКС приносит ощутимые выгоды Южной Африке благодаря проектам в ключевых сферах: научной, инновационной, энергетической, здравоохранении и образовании. Партнерство благоприятно сказывается на развитии инфраструктуры Африки, торговле и инвестициях, а также туристических возможностях, говорится в официальном аккаунте БРИКС в соцсетях.

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По мнению колумниста гонконгской South China Morning Post Энтони Роули, уже в ближайшее время БРИКС может стать аналогом G7 и изменить мировой порядок. Причем наибольшее значение имеет не расширение БРИКС, а растущее влияние решений группы на мировую экономику и укрепление ее голоса в рамках Международного валютного фонда (МВФ). Эксперт отмечает, что привлекательность объединения как "балансирующей силы в мировых делах" сегодня находится на беспрецедентно высоком уровне.

Аналогичной позиции придерживается и ректор Государственного университета управления Владимир Строев. В своей колонке для "Известий" он озвучил прогноз, что уже к 2030 году на БРИКС в совокупности будет приходиться 50% мирового ВВП. "Сегодня объединение формирует новый центр глобального экономического противодействия, усиливает взаимодействие по линии Юг – Юг и бросает серьезный вызов сложившемуся лидерству стран Запада", - уточняет эксперт.

Участники саммита БРИКС, поедет ли Путин

Среди 34 стран, делегации которых будут присутствовать на форуме, - крупнейшие региональные лидеры континентов. Это Аргентина, Венесуэла и Боливия от Южной Америки; Саудовская Аравия, Турция, ОАЭ и Иран - от ближневосточной группы, а также крупнейшее представительство стран Африки. Помимо Египта и Алжира это Тунис, Марокко, Сенегал, Эфиопия и другие страны. Азию помимо Индии и Китая представят Индонезия, Малайзия, Камбоджа, Таиланд и Фиджи. Свое участие на мероприятии подтвердила также делегация ООН. О том, кто именно будет представлять организацию, объявят позднее, заявил заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак.

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Россию на саммите будут представлять глава МИДа Сергей Лавров (он приедет на встречу очно) и президент Владимир Путин, который примет участие в саммите в режиме видеоконференции. Впервые на мероприятие приедет делегация от Белоруссии. А французский лидер Эммануэль Макрон, не раз выражавший желание присоединиться к форуму, приглашения на него не получил.

Какие страны хотят присоединиться к БРИКС

Заявки на вступление в блок в 2022 году подали Иран, Аргентина и Алжир, за прошедший год планы присоединиться к союзу озвучили еще порядка 20 стран - важнейших региональных игроков на всех континентах. Есть среди возможных кандидатов и "проблемные" Афганистан, Сирия и Пакистан, которые получают шанс благодаря новой структуре обрести относительную политическую стабильность. Также среди желающих присоединиться партнеры по СНГ - Белоруссия и Казахстан. Однако, какие конкретно страны по итогам встречи присоединятся к сообществу, пока неизвестно.

Расширение объединения позволит аккумулировать потенциал региональных лидеров и найти новые способы решения назревших проблем, считает проректор по международным отношениям ДВФО и управляющий директор Национального комитета по исследованию БРИКС Виктория Панова.

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"На сегодняшний день ключевым является то, что БРИКС в отличие от G7 имеет позитивную повестку, не направленную против третьей стороны. Внутри БРИКС нет государств, которые пытаются что-то блокировать или кого-то остракировать в рамках объединения", - пояснила она "Известиям".

Источник - Известия
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