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Трагедия на шахте "Казахстанская": растет число погибших, выявлено 168 нарушений!
07:36 18.08.2023

Стало известно, кто погиб в результате ЧП на шахте "Казахстанская"

В результате пожара на шахте "Казахстанская" погиб 58-летний сотрудник компании Виталий Слюньков. Об этом сообщили в АО "АрселорМиттал Темиртау", передает Zakon.kz.
"Погиб сотрудник компании Слюньков Виталий Владимирович, 1965 г.р., (электрослесарь подземный 5 разряда, стаж – 39 лет). Мы глубоко сожалеем и скорбим вместе с семьей", – говорится в сообщении АО.

В компании также напомнили, что в момент аварии под землей находились 227 сотрудников. Был немедленно введен план ликвидации аварии и 222 человека оперативно подняты на поверхность, поиски еще четверых шахтеров продолжаются.

"В настоящее время ведутся работы по локализации пожара, чтобы восстановить нормальный режим проветривания и продолжить поиск наших шахтеров. Работает 12 отделений спасательных служб. Мы разделяем боль утраты и выражаем глубокие соболезнования семье погибшего, окажем всестороннюю поддержку", – отметил исполнительный директор АО "АрселорМиттал Темиртау" Виктор Гафиулов.

Компания сотрудничает с государственными органами для полного расследования причин аварии.

Продолжаются поиски еще четырех человек. Информация будет публиковаться по мере обновления.

Ранее в АО "АрселорМиттал Темиртау" пообещали продолжить поиски на шахте "Казахстанская". Президент РК Касым-Жомарт Токаев дал поручения в связи с ЧП на шахте "Казахстанская" и пригрозил иностранным собственникам.

Как уже сообщалось, число пострадавших при пожаре на шахте увеличилось до восьми. Двое из восьми госпитализированных шахтеров находятся в отделении реанимации.

Начато досудебное расследование по ч. 2 ст. 277 УК РК ("Нарушение правил безопасности при ведении горных или строительных работ"). Дело находится на контроле прокуратуры Карагандинской области.

На месте происшествия находится руководство Департамента полиции Карагандинской области.

Проводятся необходимые следственные мероприятия.

Пожар произошел на конвейерной ленте 17 августа утром. Всего в шахте находились 227 человек. Из них 222 вывели на поверхность, пятеро оставались под землей.

Елена Вебер

Заместитель исполнительного директора АО "АрселорМиттал Темиртау" Сергей Огай заявил о том, что найдено тело еще одного погибшего в результате ЧП на шахте "Казахстанская", сообщает Zakon.kz.
Работы по поиску пропавших вели всю ночь, также продолжали тушить пожар. Погибшего нашли 18 августа в 8.15 во время обследования горных выработок. Его выносят на поверхность.

Продолжаются поиски еще троих человек. Информация будет публиковаться по мере обновления.

Первым был найден мертвым электрослесарь Виталий Слюньков.

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Отметим, что в момент аварии под землей находились 227 сотрудников. Был немедленно введен план ликвидации аварии и 222 человека оперативно подняты на поверхность, поиски еще четверых шахтеров продолжаются.

Ранее в АО "АрселорМиттал Темиртау" пообещали продолжить поиски на шахте "Казахстанская". Президент РК Касым-Жомарт Токаев дал поручения в связи с ЧП на шахте "Казахстанская" и пригрозил иностранным собственникам.

Как уже сообщалось, число пострадавших при пожаре на шахте увеличилось до восьми. Двое из восьми госпитализированных шахтеров находятся в отделении реанимации.

Начато досудебное расследование по ч. 2 ст. 277 УК РК ("Нарушение правил безопасности при ведении горных или строительных работ"). Дело находится на контроле прокуратуры Карагандинской области.

Елена Беляева

------------------

ЧП в шахте "Казахстанская", проверка выявила 168 нарушений
Руководитель департамента Комитета промышленной безопасности МЧС по Карагандинской области Кенгирбай Есенеев на брифинге 18 августа заявил, что еще в прошлом году на шахте "Казахстанская" выявили сотни нарушений, сообщает корреспондент Zakon.kz.
Кенгирбай Есенеев сообщил, что в последний раз проверку шахты "Казахстанская" проводили в ноябре-декабре прошлого года.

"Там выявили более 168 нарушений, привлекли к ответственности в виде штрафа юридическое лицо. За те грубые нарушения, которые несут угрозу жизни и здоровью людей, материалы искового заявления передали в экономический суд на приостановку трех объектов", – сказал Кенгирбай Есенеев.

По его данным, на сегодняшний день по определению суда эти нарушения перепроверены.

"Частично они были устранены, частично – нет. Но решение суда вынесено: приостановить данный объект до полного устранения нарушений. Проверки по месту, где произошла авария, проводили, вопросы по нарушению требований были. В данной выработке были нарушения, но не те, которые угрожают жизни и здоровью", – заявил спикер.
Ранее стало известно, какую помощь окажут пострадавшим горнякам шахты "Казахстанская".

Мадина Мамырханова

Источник - Zakon.kz
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