Qazaq Air выставили на приватизацию

07:39 18.08.2023

АО "Qazaq Air" выставили на приватизацию. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте авиакомпании 18 августа 2023 года, сообщает Zakon.kz.

О старте открытого двухэтапного конкурса по реализации акций авиакомпании объявило АО "Самрук-Қазына".



"Акционерное общество "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына" объявляет о проведении торгов по реализации от 49% до 100% акций АО "Qazaq Air", принадлежащих фонду... Начальная/минимальная цена акций составляет 10,2 млрд тенге", – говорится в сообщении.



Динара Халдарова