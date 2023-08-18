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Куда нас послал Токаев... И куда мы пришли, - Данияр Ашимбаев
07:44 18.08.2023

К итогам прошлого послания
Данияр Ашимбаев: Следует констатировать, что реализация политической части прошлогодних посланий сильно опережает экономическую. Многие реформы, намеченные главой государства в прошлом году только-только выходят на стадию реализации или даже на этап разработки
18.08.2023 / политика и общество

Данияр Ашимбаев, 17 августа

1 сентября, как ожидается, президент Токаев выступит с Посланием народу Казахстана. До этой даты осталось уже совсем немного времени, и было бы неплохо посмотреть ситуацию с реализацией предыдущих стратегических инициатив главы государства.
В минувшем году - после известных событий - начался процесс перезагрузки политической системы страны. Касым-Жомарт Токаев выступал с посланиями дважды - в марте и сентябре. Как мы помним, первое послание было воплощено в конституционной реформе, одобренной всенародным референдумом, а второе - дало старт новому электоральному циклу, который завершился в марте с.г.
В результате проведенных реформ была получена более сбалансированная политическая система, введено однократное президентство как символ демонополизации власти, были модернизированы прежние и созданы новые политико-правовые институты. Во время электоральной кампании возникли новые партии по либерализованному законодательству, а маслихаты и Мажилис были избраны по новой, смешанной модели. Появились новые области, разукрупнен ряд районов, была введена неплохо себя показавшая модель системного диалога акимов и министров с населением. Был усилен институт омбудсмена и создан новый институт уполномоченного по защите прав социально уязвимых слоев.
Важным направлением стал обозначенный в сентябрьском послании и закрепленный в выступлении на Туркестанском курултае курс на создание и внедрение новой этики, основанной на ценностях образования и трудолюбия.
Говоря о политической части нельзя не отметить работу по демонополизации экономической власти в стране. Проблема эта решалась скорее политическими и силовыми мерами (см. работу комиссии по демонополизации экономики), а теперь выходит на новый уровень с принятием закона о возврате незаконно выведенных активов.
Есть мнение, что закон создает правовые основы для пересмотра итогов приватизации и передела собственности, но нужно понимать: первый и последующие переделы не стали фактором эффективного функционирования экономики и были процессом не слишком транспарентным. Государство получает жесткий рычаг воздействия на сообщество "конечных бенефициаров".
Такой инструмент должен заставить крупный бизнес более эффективно сотрудничать с властями по широкому спектру вопросов - от решения социальных и региональных проблем до пересмотра инвестиционных программ.
Вместе с тем, следует констатировать, что реализация политической части прошлогодних посланий сильно опережает экономическую.
Многие реформы, намеченные главой государства в прошлом году только-только выходят на стадию реализации или даже на этап разработки.
Понятно, что планы сдвинули выборы и внешнеэкономические шоки от санкционного противостояния, но, вместе с тем, обвинения президента по поводу пассивности правительства и отсутствия идея и креатива у столичных экономистов так и остались серьезной проблемой.
Чиновничество сильно увлекается пересмотров планов и программ, разработкой всевозможных концепций и стратегий, которые регулярно уходят в небытие. Система государственного планирования, принятая чуть более 2 лет назад, уже по сути провалилась.
Реформы бюджетного и фискального законодательства, регулирования государственных закупок, пенсионной сферы только планируются и вызывают бурные дебаты.
Административная реформа, реформы государственного управления и местного самоуправления пока эффекта не дали.
Реализован целый ряд социальных инициатив главы государства и многое зависит от способности правительства и Нацбанка сократить уровень инфляции, сьедающей реальные доходы населения, а также максимально безболезненно провести заявленную президентом реформу "Тарифы в обмен на инвестиции". Громкие зимние аварии в энергетике и нарастающие проблемы с водой - обо всем этом Токаев уже говорил.
Таким образом, можно констатировать, что девизом прошедшего года стало "сначала политика, а потом - экономика".
Такая смена парадигмы по сравнению с предыдущими десятилетиями объективно была нужна, и теперь вновь необходимо вернуться к экономике и к повышению качества и эффективности государственного управления в стране. Были заложены системные основы для общественного диалога, являющегося важным фактором стабильности и согласия в обществе, но построение Справедливого Казахстана должно быть основано не в последнюю очередь на уважаемом и авторитетном государстве (и в первую очередь - судебной системе). На сегодня авторитетом пользуется только глава государства. Самому государству нужно будет этот авторитет вновь завоевать.
Правительство, акимы, другие руководители должны стать прежде всего ответственными за проводимую ими политику, что требует не только "лидерских качеств" и "коммуникативных навыков", но и эффективной, системной работы, основанной на адекватном анализе проблем, диалоге с населением, бизнесом и представительными органами и наличии постоянного контроля качества. Последнее предполагает стабильность планов и правил игры.
Концепция "слышащего государства" подразумевает еще и эффективное государство.

Источник - Номад
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1692333840


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