В российских городах стали строить музейно-мемориальные "Сталин-центры"

09:05 18.08.2023

Стариков прокомментировал возведние "Сталин-центра" в Нижегородской области



Строительство музейного комплекса "Сталин-центр" началось в конце июня в городе Бор Нижегородской области. Как уже отмечали в городском отделении КПРФ, пример региона вдохновил и другие российские города.



По информации нижегородских коммунистов, в сентябре 2023 года должны открыть филиал "Сталин-центра" в Барнауле. Также поступают предложения и из других территорий. Известно, что в экспозицию борского музея войдут техника и различные предметы периода коллективизации и индустриализации, а также послевоенного строительства.



Писатель, политик, общественный деятель Николай Стариков заявил "Свободной прессе", что в самом названии "Сталин-центр" есть попытка противопоставить разрушительной фигуре Бориса Ельцина ("Ельцин Центр") положительную и созидательную фигуру Иосифа Сталина.



"Вопрос, конечно, в том, а зачем надо противопоставлять. Разве величие Сталина не очевидно без сравнения с предательством Горбачева и Ельцина. Очевидно. Его наследие велико само по себе. Поэтому музей Сталина - это, конечно, очень и очень хорошо", - пояснил собеседник издания.



Стариков подчеркнул, что поддерживает предложение о возведении центра. Но говорить о результатах в конкретной области можно будет через полгода-год. А лучше, просто понаблюдать за развитием событий после завершения предвыборной кампании и самих выборов.



Чуть раньше писатель говорил в интервью "Свободной прессе", что считает Сталина одним из лучших руководителей нашего государства на протяжении всей его истории. При этом сегодня многие размышляют на тему того, как жестко бы Сталин вел себя по отношению к Западу. Однако, по словам Старикова, "более терпеливого и щепетильного переговорщика с Западом, чем Сталин, наверное, сложно себе представить".



Ранее писатель указывал на то, что к фигуре Сталина нужно относиться "без надрыва", оценивая его реально существовавшие и до сих пор существующие достижения.