Украина в наглую прорвала российскую блокаду зерновозов. Путин опять боится обидеть "друзей" и "партнеров"

09:55 18.08.2023

Первое судно с Украины вошло в Стамбул после окончания зерновой сделки



После прекращения зерновой сделки в Босфорский пролив вышло первое украинское торговое судно Joseph Schulte. Об этом сообщил турецкий телеканал TV100.



Уточняется, что контейнеровоз вошел в Босфор со стороны Черного моря в 06:10 мск.



Отмечается, что торговое судно намерено остановиться в порту Амбарлы в Стамбуле.



"После выхода России из соглашения о "зерновом коридоре" на Украине произошел первый случай [...] торговое судно покинуло порт", - говорится в сообщении телеканала.



Стоит отметить, что в среду глава Министерства инфраструктуры Украины Александр Кубраков сообщал о том, что судно Joseph Schulte с 30 тыс. тонн груза на борту вышел из порта Одессы, где он находился с 23 февраля прошлого года.



Авторы: ЕВГЕНИЙ АКОПЯН