Украина в наглую прорвала российскую блокаду зерновозов. Путин опять боится обидеть "друзей" и "партнеров"

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09:55 18.08.2023
Первое судно с Украины вошло в Стамбул после окончания зерновой сделки
После прекращения зерновой сделки в Босфорский пролив вышло первое украинское торговое судно Joseph Schulte. Об этом сообщил турецкий телеканал TV100.
Уточняется, что контейнеровоз вошел в Босфор со стороны Черного моря в 06:10 мск.
Отмечается, что торговое судно намерено остановиться в порту Амбарлы в Стамбуле.
"После выхода России из соглашения о "зерновом коридоре" на Украине произошел первый случай [...] торговое судно покинуло порт", - говорится в сообщении телеканала.
Стоит отметить, что в среду глава Министерства инфраструктуры Украины Александр Кубраков сообщал о том, что судно Joseph Schulte с 30 тыс. тонн груза на борту вышел из порта Одессы, где он находился с 23 февраля прошлого года.
Авторы: ЕВГЕНИЙ АКОПЯН