В Кибрайском районе Ташкентской области разом уволены все VIP-чиновники. Они - "грязные"

10:18 18.08.2023

"Нужно вливать новую кровь". Зойир Мирзаев уволил всех чиновников в Кибрае

Хоким Ташкентской области Зойир Мирзаев уволил заместителей хокима и руководителей всех госорганов в Кибрайском районе. Чиновники должны пройти проверку на "чистоту", чтобы продолжить работу. Он заявил, что экспортеры уходят в другие районы, поскольку не верят, что в Кибрае будет справедливость.

Ўзбек тилида O‘zbek tilidaСегодня, 09:59 Политика

Музаффар Аброрович Рашидов на сессии кенгаша народных депутатов 17 августа был утвержден новым хокимом Кибрайского района Ташкентской области, сообщила пресс-служба областной администрации.



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До этого он работал прокурором Ахангаранского района. Родился в 1987 году в Зангиатинском районе. Окончил Ташкентский государственный юридический институт в 2009 году.



Хоким области Зойир Мирзаев, участвовавший в мероприятии, рассказал о проблемах района, которые привели к увольнению предыдущего хокима. Он сообщил, что около 20 тысяч жителей района работают за границей в качестве трудовых мигрантов. По его мнению, это неприемлемая ситуация.



Пять лет назад уровень обеспеченности населения питьевой водой составлял 61%, а сегодня этот показатель достиг 87%, сказал он.



Объем производства промышленной продукции в районе по итогам полугодия по сравнению с прошлым годом не изменился. Восемь предприятий прекратили свою деятельность.



По ключевым показателям эффективности (KPI) помощники хокимов в махаллях района получили в сумме 76 баллов - это 13-е место в области.



"Предприниматели с потенциалом не верят, что в Кибрае будет прозрачность и справедливость. Нет поддержки деятельности предприятий-экспортеров. В результате за последние два года семь компаний-экспортеров, работающих в районе, перевели свои счета в другие районы. Значит, они не хотели работать с местными чиновниками", - подчеркнул Зойир Мираев.



Хоким области заявил, что в Кибрае "много беззакония и произвола" в сфере строительства и сельского хозяйства. Пришло время навести порядок, сказал он.



"Самое большое количество точек общественного питания в регионе находится в Кибрае. Однако большинство из них официально не оформлены и работают нелегально. Такие ситуации препятствуют реализации программ занятости. Общественность, районные депутаты должны обратить внимание на эту проблему", - указал глава областной администрации.



По его словам, в Кибрайском районе необходимо бороться с теневой экономикой, для этого должна быть создана специальная рабочая группа под председательством хокима района.



Еще один болезненный вопрос - только 8% сельскохозяйственной продукции, выращенной в районе, перерабатывается.



"Заместители хокима Кибрайского района, все остальные специалисты хокимията с сегодняшнего дня будут освобождены от своих обязанностей. Их деятельности будет дана правовая оценка. Если они окажутся „чистыми", то продолжат свою работу. Также от занимаемых должностей будут освобождены руководители всех государственных организаций и правоохранительных органов Кибрайского района. Их деятельность также будет оценена в течение недели", - заявил Зойир Мирзаев.



Хоким области сообщил, будет внедрен "кибрайский опыт" работы с кадрами. На вакантные должности и в районные организации будут набирать молодежь на конкурсной основе, чтобы "влить новую кровь в Кибрай".



Сегодня в Кибрайском районе не хватает мест в детских садах для 4000 детей. Охват дошкольным образованием составляет всего 67%. "Разве это не позорная ситуация для Кибрая?" - спросил хоким. В 16 махаллях района нет ни одного детского сада.



Плачевной остается работа с обращениями граждан: только 8% из 1697 обращений жителей разрешились положительным образом. "28 приемов, 128 граждан. То есть на одном приеме были в среднем 4 гражданина. Когда хоким проводит прием, приходят только 4 гражданина. Кто в это поверит? Это же очковтирательство?!" - сказал Зойир Мирзаев.



Ранее сообщалось, что на совещании под председательством президента Узбекистана Мирагзам Миркасимов, работавший хокимом Кибрая с августа 2018 года, освобожден от должности.