Талибы запретили деятельность всех политических партий в Афганистане

10:33 18.08.2023

До их прихода к власти там было около 70 политпартий



Радикальное исламистское движение "Талибан" запретило все политические партии в Афганистане, заявив, что их деятельность противоречит шариату. Министр юстиции в правительстве талибов Абдул Хаким Шараи в четверг, 17 августа, объявил о запрете на пресс-конференции в Кабуле, пишет Дойче Велле.



"В стране нет шариатской основы для деятельности политических партий. Они не служат национальным интересам, и народ их не ценит", - утверждал Абдул Хаким Шараи.

Свыше 70 крупных и небольших политических партий были зарегистрированы в Минюсте Афганистана два года назад - до того, как талибы вернули себе контроль над страной.



Между тем в Миссии ООН по содействию Афганистану (UNAMA) напомнили о задержании талибами журналистов в шести провинциях страны в минувшие десять дней. В миссии указали на обязанность властей уважать право на свободу выражения мнений.



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В рейтинге свободы прессы, составленном организацией "Репортеры без границ", Афганистан занимает 152-е место из 180, "Талибан" назван "одним из самых больших врагов свободы прессы в мире".



Два года назад, 15 августа 2021 года, к власти в Афганистане пришло радикальное исламистское движение "Талибан".



Талибы взяли всю страну под свой контроль в течение нескольких недель после вывода из нее Международных сил содействия безопасности (ISAF) под руководством НАТО.



"Афганское общество деморализовано и обессилено. Экономика в руинах. Боле 20 млн человек живут за чертой бедности и борются за выживание", - отметил Хушал Асефи, журналист и бывший руководитель теле- и радиокомпании Ariana.