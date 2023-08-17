Рахмон объявил 21-й век - "столетием развития и прогресса ГБАО"!

10:36 18.08.2023

Эмомали Рахмон: Мы объявляем 21-й век столетием развития и прогресса ГБАО

Нигина Аслонова, Asia-Plus



Более 23 миллиардов сомони вложены в ГБАО за 30 лет: президент перечислил активу ГБАО все, что было сделано правительством для развития области



За 30 лет государственной независимости в Горно-Бадахшанскую авномную область было направлено более 23 миллиардов сомони из различных источников финансирования, отметил президент страны Эмомали Рахмон, выступая 17 августа перед руководством и активистами области.



Было отмечено, что 5,7 миллиардов сомони из этой суммы были выделены из государственного бюджета, сообщает пресс-служба главы государства.



"Мы объявляем 21-й век столетием развития и прогресса Горно-Бадахшанской автономной области и осуществляем для этого все меры", - подчеркнул в своей речи перед активом области Эмомали Рахмон.

Президент отметил, что за эти годы в области были осуществлены 33 государственных инвестиционных проекта, направленных на развитие социально-экономической инфраструктуры и повышение уровня жизни населения области. Общая стоимость этих проектов превышает три миллиарда сомони.



18:00 17 августа

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В настоящее время продолжается реализация еще 16 проектов, нацеленных на улучшение ситуации в регионе. Общая сумма их составляет 5,5 миллиарда сомони.



В период независимости в ГБАО с целью строительства автомобильных дорог международного значения было реализовано 12 государственных инвестиционных проектов на общую сумму 2,3 млрд сомони, на сегодняшний день сдано в эксплуатацию более 200 километров дорог, 1 туннель и 25 мостов.



В настоящее время на территории области реализуются 5 других дорожных проектов на сумму более 3,2 млрд сомони, одновременно с этим запланированы еще два государственных инвестиционных проекта по строительству и реконструкции автомобильных дорог и мостов на сумму 2,7 млрд сомони.

"Кроме того, для повышения уровня благосостояния народа и обеспечения стратегических целей страны в городах и районах ГБАО реализуются 9 программ местного социально-экономического развития, в рамках которых предусмотрена реализация 808 проектов на сумму более 7 млрд сомони", - отметил президент.

Президент отметил, что в честь 30-летия независимости в городах и районах области сдано в эксплуатацию более 1000 новых объектов и зданий на сумму 1 млрд сомони.



В честь 35-летия независимости запланированы строительство и реконструкция почти 1200 других объектов, до сегодняшнего дня завершены работы по строительству более 260 объектов и зданий на сумму более 700 миллионов сомони.



В период независимости сфера энергетики в Горном Бадахшане добилась значительных успехов, отметил глава государства.



За этот период в области было реализовано 24 проекта на общую сумму 1,6 млрд сомони, в настоящее время ведутся работы в рамках 7 проектов на общую сумму 1,1 млрд сомони.

Президент отметил, что Минэнерго, компании "Памир Энерджи" и исполнительному органу государственной власти области поручено активизировать сотрудничество с партнерами по развитию и инвесторами по созданию малых гидроэлектростанций, а также солнечных и ветровых электростанций и принять меры для обеспечения населения области постоянной электроэнергией на 100 процентов.

Эмомали Рахмон подчеркнул, что за последние 20 лет в сферу образования области за счет государственного бюджета были направлены средства на сумму 1,7 млрд сомони.

В годы независимости за счет всех источников инвестиций в сферу строительства области было направлено 5,3 млрд сомони средств, построено и реконструировано 1465 социально-экономических объектов.



"В конце выступления глава государства выразил уверенность, что славный народ ГБАО своим самоотверженным и добросовестным трудом еще больше благоустроит этот райский уголок нашей страны, превратив его в один из самых прогрессивных и красивых регионов нашей любимой Родины – Таджикистана", - отмечается в сообщении пресс-службы президента.

Напомним, рабочий визит президента в ГБАО начался 15 августа и завершился сегодня.