"Мы не можем выплатить им $40 млн". Президент Садыр Жапаров о передаче 4 пансионатов Узбекистану на 49 лет

11:19 18.08.2023

18 августа 20233



Tazabek - Президент Садыр Жапаров объяснил, почему 4 пансионата планируется передать в пользование Узбекистану. Об этом он 18 августа рассказал в интервью "Кабар".



"По четырем пансионатам скажу следующее. В 2016 году Темир Сариев, будучи на посту премьер-министра, отобрал их, что больше походило на популизм, скажу честно. Тогда надо было изучить архивные документы и поразмыслить над будущим этих объектов. Если бы были гарантии тому, что мы таким действием не проиграем в международному суде, то оно было бы уместно", - сообщил С.Жапаров.



По словам президента, в том же году узбекская сторона обратилась в международный суд в Вашингтоне и потребовала возместить ущерб в 65 млн долларов США.



В 2017 году Сапар Исаков направил письмо узбекской стороне, в котором было предложено решить вопрос мирно и проработать возвращение 4 пансионатов узбекской стороне. Вместе с тем он попросил отозвать иск. Но узбекская сторона не стала отказываться от исковых требований.



В мае этого года судом было вынесено решение, согласно которому кыргызская сторона должна выплатить более 40 млн долларов.



"Мы провели переговоры с узбекской стороной и пришли к соглашению, что передадим объекты в аренду на 49 лет, а они их модернизируют до уровня четырех-пятизвездочных отелей: выплатить им предъявленную сумму у нас возможности нет", - сказал президент.



Как отметил глава государства, состояние этих пансионатов сегодня оставляет желать лучшего: "они настолько обветшали, что их можно назвать уже сараем".



"Сами мы не сможем в ближайшие 15-20 лет инвестировать в их модернизацию, потому что у нас полно других критичных пробелов. Пока их не залатаем, о пансионатах не может быть и речи", - заявил С.Жапаров.



Он считает, что 4 пансионата никто не захочет приобрести даже за 4 млн долларов, не говоря уже о 40 млн.



До этого журналист отметил, что передача 4 пансионатов на Иссык-Куле Узбекистану в аренду на 49 лет вызвала негодование пользователей социальных сетей.



"Они отмечают, что срок аренды в 49 лет слишком большой. По их мнению, было бы уместнее, если он составлял 5-10 лет. Упоминая вместе с пансионатами Кемпир-Абад, они задаются вопросом о независимости. Можете дать подробный ответ на такие доводы?" - попросил он.



Утверждать, что можно было бы сдать в аренду на 5-10 лет - это невежество, потому что только строительство 4 пятизвездочных отелей займет эти 5-10 лет. Поэтому ни одно государство не согласится вложить столько денег, не имея гарантий, что окупит свои инвестиции, сказал президент.



"Тех, кто трубит о том, что отдали Кемпир-Абад, можно назвать невеждами. Кемпир-Абад никому не отдавали, наоборот, получили. Мы заключили соглашение об управлении им на равных правах и забрали себе 50%. Раньше к нему не подпускали даже на 50 метров, не правда ли? Мы готовы ответить, не краснея, за каждое наше решение и дело даже через 50 лет. Наша работа целиком и полностью делается во благо народа. Поэтому прошу вас не обращать внимания на информацию некоторых сайтов, которые стремятся вызвать резонанс по какому-либо делу", - пояснил глава государства.



"Есть 5-6 сайтов, которые настроены против вашей политики. Они даже достижения переворачивают и преподносят как негатив. Почему они против Вас? Хотелось бы отметить, что до вас они хвалили прежние власти", - спросил журналист.



"Отвечу прямо: раньше они все регулярно получали деньги от "Кумтора", "Мегакома" и аэропорта. Я с приходом к власти пресек это. Почему государственные предприятия должны обеспечивать частные сайты? Ежегодно самые передовые сайты получали 20 млн сомов, а попроще – по 2-3 млн сомов. Государственные деньги должны работать только во благо народа и государства, поэтому я сразу остановил это финансирование. Вот с того дня они все меня ненавидят, и не хотят замечать все то хорошее, что делается. Но я на них даже не обращаю внимания", - заключил президент.



История вопроса:



Пансионаты "Золотые пески", "Дилором", "Рахат" и "Бустон", расположенные в Иссык-Кульской области, ранее уже находились под управлением субъектов Узбекистана. Но в 2016 году они перешли на баланс Кыргызстана.



Решение было принято на основании:



- Соглашения о взаимном признании прав и регулировании отношений собственности от 9 октября 1992 года, ратифицированного постановлением Жогорку Кенеша Кыргызской Республики от 12 января 1994 года № 1404-XII,



- Постановления Верховного Совета Республики Кыргызстан "О принятии в собственность Республики Кыргызстан объектов курортно-рекреационного хозяйства, находящихся в пользовании юридических лиц других государств СНГ" от 16 декабря 1992 года № 1080.



В 2017 году Узбекистан решил оспорить право собственности и подал иск в арбитраж для урегулирования этого вопроса. Тогда правительство КР предложило вернуть Узбекистану пансионаты "Бостери", "Дилором", "Рохат НБУ" и "Бустон".



На следующий день после обсуждения в парламенте тогдашний премьер-министр Кыргызской Республики Сапар Исаков подписал распоряжение, согласно которому Кыргызстан принял решение о передаче Узбекистану во временное пользование земельных участков, на которых расположены 4 пансионата в Иссык-Кульской области.



Предполагалось, что узбекская сторона отзовет иск из Международного арбитражного суда и спор будет урегулирован мирно. Однако тогда Узбекистан не согласился с таким положением дел.



В 2020 году Фондом госимущества предпринимались попытки передать пансионаты "Золотые пески", "Рахат" и "Дилором" в доверительное управление



В мае 2023 года арбитраж вынес решение по спору между Кыргызстаном и Узбекистаном. В связи с этим на полях 10-го заседания Совместной межправкомиссии по двустороннему сотрудничеству между Кыргызстаном и Узбекистаном в августе 2023 года было принято решение по урегулированию вопроса и проведении реконструкцию пансионатов.