Эпоха дешевой нефти закончилась. Совсем! - Мухаммед аль-Асуми

11:23 18.08.2023

Al Ittihad

ОАЭ

18 августа 2023



Цены на нефть продолжают расти, и ОПЕК+ собирается удерживать их на высоком уровне, пишет Al Ittihad. Это идет вразрез с интересами ее конкурентов, например, США. Зима близко, запасы "черного золота" нужно пополнять. И делать это придется за немалые деньги, отмечает автор статьи.



В начале августа цены на нефть достигли самого высокого уровня за четыре месяца ввиду многих факторов. Главным из них является периодический рост спроса на топливо в третьем квартале для поплнения его запасов в преддверии зимы. Наблюдается улучшение экономических условий во многих основных странах – потребителях нефти. Также есть несколько сообщений из некоторых специализированных источников об объеме спроса до конца этого и следующего годов.



ОПЕК недавно подтвердила свой прогноз по росту мирового спроса на нефть на 2,3 миллиона баррелей в сутки в течение текущего года и следующих двух лет. Напротив, добыча нефти стран – членов организации снизилась в течение апреля прошлого года до 28,6 миллиона баррелей в сутки. Согласно ежемесячному отчету ОПЕК, добыча "черного золота" вновь снизилась в июле на 836 тысяч баррелей в сутки, достигнув 27,3 миллиона баррелей. Таких показателей удалось достичь благодаря приверженности членов организации квотам на добычу нефти и большому добровольному сокращению со стороны Саудовской Аравии.



Международное энергетическое агентство также сообщило в своем августовском отчете, что средний объем спроса на нефть в этом году достигнет 102,2 миллиона баррелей в сутки. Это позволило сбалансировать спрос и предложение несмотря на увеличение добычи "черного золота" в некоторых странах, таких как Бразилия, Казахстан и Соединенные Штаты. Похоже, Америка пересмотрела подход к добыче сланцевой нефти, на что повлияла политика нынешней администрации в отношении экологии.



Сейчас конкурирующие страны занимаются перетягиванием каната из-за цен на нефть: одни пытаются их снизить, другие – сохранить высокую стоимость барреля "черного золота". Изменение цены на нефть – стратегически значимый товар – будет иметь огромные геополитические последствия в дополнение к экономическим.

Поэтому важно знать направление рынков и цен в предстоящий период. Особенно с усилением глобальной напряженности во многих зонах конфликтов, поскольку траектории ценовых трендов будут зависеть от силы как стран ОПЕК+, так и их конкурентов, стремящихся снизить цены на нефть. У каждого из них есть свои собственные инструменты и источники силы. Если мы начнем с группы ОПЕК+, то ее мощь заключается в ее единстве. На долю страны – производителей нефти приходится 40% ее добычи и 60% ее запасов, а это означает, что утрата консенсуса среди них может привести к серьезным последствиям из-за возможности обвала цен. Это и есть главная слабость ОПЕК+.



Что касается ее конкурентов, то их центр силы заключается в их влиянии и доминировании над торговыми рынками и финансовыми операциями, включая манипуляции посредством спекуляций. Несмотря на многочисленные недостатки, их добыча нефти не является впечатляющей, а внутреннее потребление превышает производство. В это же время их экспорт носит технический характер, связанный с качеством добываемой там нефти, которое не всегда устраивает их нефтеперерабатывающие заводы. Их производство может сократиться в ближайшие годы из-за ограниченных запасов, что в конечном итоге приведет к усилению зависимости от стран ОПЕК+.



Это краткое изложение показывает, куда движутся нефтяные рынки и цены в ближайшие годы, поскольку баланс сил склоняется в пользу ОПЕК+. А это означает, что эпоха дешевой нефти может закончиться безвозвратно при условии сохранения сплоченности членов группы, чтобы избежать ослабления, угрожающего ее интересам.



Тем не менее колебания цен будут сопровождать рынки в предстоящий период в результате конкуренции, на которую мы указали, но общий индекс сохранит цены на относительно высоком уровне и будет отвечать интересам и потребностям стран – членов ОПЕК+. Это позитивное событие, которое равнозначно важности ценового бума в середине 1970-х годов, будет иметь последствия для экономики этих государств, их государственных финансов и годовых бюджетов, а также откроет путь для дальнейшего экономического роста и диверсификации.



Автор: Мухаммед аль-Асуми (د. محمد العسومي)