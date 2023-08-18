 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Пятница, 18.08.2023
14:32  Мосгорсуд ликвидировал "Сахаровский центр"
12:51  Двух экс-губернаторов вилоятов (областей) Туркмении Аннабердиева и Гурбанова посадили на 25 лет каждого
12:41  Администрацию Шавката Мирзиеева возглавит, де-факто, Саида Мирзиеева?
12:02  Что нам готовят новые хозяева мира: предсмертный рев уходящего класса, - Андрей Фурсов
11:45  "Мы не можем продавать нефть и газ, нам самим нужно", - Ш.Мирзиеев
11:38  Арман Мангитов стал главой скандально-криминального Jusan Bank (Казахстан)
11:23  Эпоха дешевой нефти закончилась. Совсем! - Мухаммед аль-Асуми

11:19  "Мы не можем выплатить им $40 млн". Президент Садыр Жапаров о передаче 4 пансионатов Узбекистану на 49 лет
10:36  Рахмон объявил 21-й век - "столетием развития и прогресса ГБАО"!
10:33  Талибы запретили деятельность всех политических партий в Афганистане
10:18  В Кибрайском районе Ташкентской области разом уволены все VIP-чиновники. Они - "грязные"
09:55  Украина в наглую прорвала российскую блокаду зерновозов. Путин опять боится обидеть "друзей" и "партнеров"
09:05  В российских городах стали строить музейно-мемориальные "Сталин-центры"
07:44  Куда нас послал Токаев... И куда мы пришли, - Данияр Ашимбаев
07:39  Qazaq Air выставили на приватизацию
07:36  Трагедия на шахте "Казахстанская": растет число погибших, выявлено 168 нарушений!
01:28  Саммит БРИКС в 2023 году: программа и участники
01:05  США в Центральной Азии: политика "немягкой силы"
00:41  В Казахстане заблокирован доступ к сайту Царьград
00:40  Newsweek: Провал контрнаступления расколол украинское правительство
00:37  Кашаган обманутых надежд. Как Казахстану спасти свою нефтедобывающую отрасль? - А.Фролов
00:29  Четыре всадника Апокалипсиса, или Как проект "Украина" уничтожит Польшу
00:26  Токаев дал поручения в связи с ЧП на шахте "Казахстанская" и пригрозил иностранным собственникам
00:18  Украину превращают в центр европейской порно-индустрии
Четверг, 17.08.2023
22:24  Кыргызстан привлек китайскую TВEA к строительству каскада ГЭС на реке Сары-Джаз
22:06  Уволен одиозный глава Комитета по развитию шелководства и каракулеводства Узбекистана Бахром Шарипов
21:32  Наконец-то! Украина сама стопорнула экспорт российского газа в Европу, - МК
21:28  В Администрации президента Узбекистана упразднена должность руководителя администрации
20:39  Фонды Джорджа Сороса сворачивают свою деятельность в странах Евросоюза
20:30  Власти Швеции боятся терактов из-за сожжений Корана, но разрешили новую акцию
20:26  Турецко-венгерский альянс набирает силу
12:59  Как Запад вредит росту китайской экономики, - "Взгляд"
12:51  Зарево над Дунаем. Российские ракеты по умному разносят дунайские порты Украины, - МК
12:21  Любимый наследник Сороса перераспределяет папины гранты по-своему
11:49  Постсоветская идеология ЦентрАзии: насильники над историей, - Сергей Кожемякин
11:18  У кыргызов национальная идея продавать воду в Казахстан – Данияр Ашимбаев
10:03  Турция арендовала на 99 лет ливийский порт Хомс, где разместит военную базу
09:56  Казахстан узаконивает языковые патрули и строит заставы на границе с Россией, - Айнур Курманов
09:42  В Караганде снова горит "арселоровская" угольная шахта
09:39  Разборки КирСиловиков. ГКНБ задержал группу оперативников СБНОН
08:07  Строительство АЭС в Казахстане: стало известно, когда пройдут публичные обсуждения
07:33  Моссадык и шахиншах: лабиринты противостояния или потенциальный альянс (история), - Д.Нефедов
04:38  Токаевские воровайки. Экс-первый замакима ЗКО Балтаев отделался штрафом за коррупцию
03:55  Киргизия занялась нравственностью несовершеннолетних, - "Къ"
02:21  В США началась "война без перчаток", - Владимир Можегов
02:19  Украинский сценарий буксует в Нигере, - Тимофей Бордачев
01:01  Пакистан меняет взгляд на российскую нефть: Не такая уж она хорошая
00:58  Случится ли отток мигрантов из России из-за слабого рубля
00:46  Красная армия не "захватывала" Курильские острова, а именно освобождала
00:09  Китай и Индия помирились только на словах, - Вл.Скосырев
00:08  Бишкеку опять придется брать в долг у Пекина, - В.Панфилова
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Эпоха дешевой нефти закончилась. Совсем! - Мухаммед аль-Асуми
11:23 18.08.2023

Al Ittihad
ОАЭ
18 августа 2023

Цены на нефть продолжают расти, и ОПЕК+ собирается удерживать их на высоком уровне, пишет Al Ittihad. Это идет вразрез с интересами ее конкурентов, например, США. Зима близко, запасы "черного золота" нужно пополнять. И делать это придется за немалые деньги, отмечает автор статьи.

В начале августа цены на нефть достигли самого высокого уровня за четыре месяца ввиду многих факторов. Главным из них является периодический рост спроса на топливо в третьем квартале для поплнения его запасов в преддверии зимы. Наблюдается улучшение экономических условий во многих основных странах – потребителях нефти. Также есть несколько сообщений из некоторых специализированных источников об объеме спроса до конца этого и следующего годов.

ОПЕК недавно подтвердила свой прогноз по росту мирового спроса на нефть на 2,3 миллиона баррелей в сутки в течение текущего года и следующих двух лет. Напротив, добыча нефти стран – членов организации снизилась в течение апреля прошлого года до 28,6 миллиона баррелей в сутки. Согласно ежемесячному отчету ОПЕК, добыча "черного золота" вновь снизилась в июле на 836 тысяч баррелей в сутки, достигнув 27,3 миллиона баррелей. Таких показателей удалось достичь благодаря приверженности членов организации квотам на добычу нефти и большому добровольному сокращению со стороны Саудовской Аравии.

Международное энергетическое агентство также сообщило в своем августовском отчете, что средний объем спроса на нефть в этом году достигнет 102,2 миллиона баррелей в сутки. Это позволило сбалансировать спрос и предложение несмотря на увеличение добычи "черного золота" в некоторых странах, таких как Бразилия, Казахстан и Соединенные Штаты. Похоже, Америка пересмотрела подход к добыче сланцевой нефти, на что повлияла политика нынешней администрации в отношении экологии.

Сейчас конкурирующие страны занимаются перетягиванием каната из-за цен на нефть: одни пытаются их снизить, другие – сохранить высокую стоимость барреля "черного золота". Изменение цены на нефть – стратегически значимый товар – будет иметь огромные геополитические последствия в дополнение к экономическим.
Поэтому важно знать направление рынков и цен в предстоящий период. Особенно с усилением глобальной напряженности во многих зонах конфликтов, поскольку траектории ценовых трендов будут зависеть от силы как стран ОПЕК+, так и их конкурентов, стремящихся снизить цены на нефть. У каждого из них есть свои собственные инструменты и источники силы. Если мы начнем с группы ОПЕК+, то ее мощь заключается в ее единстве. На долю страны – производителей нефти приходится 40% ее добычи и 60% ее запасов, а это означает, что утрата консенсуса среди них может привести к серьезным последствиям из-за возможности обвала цен. Это и есть главная слабость ОПЕК+.

Что касается ее конкурентов, то их центр силы заключается в их влиянии и доминировании над торговыми рынками и финансовыми операциями, включая манипуляции посредством спекуляций. Несмотря на многочисленные недостатки, их добыча нефти не является впечатляющей, а внутреннее потребление превышает производство. В это же время их экспорт носит технический характер, связанный с качеством добываемой там нефти, которое не всегда устраивает их нефтеперерабатывающие заводы. Их производство может сократиться в ближайшие годы из-за ограниченных запасов, что в конечном итоге приведет к усилению зависимости от стран ОПЕК+.

Это краткое изложение показывает, куда движутся нефтяные рынки и цены в ближайшие годы, поскольку баланс сил склоняется в пользу ОПЕК+. А это означает, что эпоха дешевой нефти может закончиться безвозвратно при условии сохранения сплоченности членов группы, чтобы избежать ослабления, угрожающего ее интересам.

Тем не менее колебания цен будут сопровождать рынки в предстоящий период в результате конкуренции, на которую мы указали, но общий индекс сохранит цены на относительно высоком уровне и будет отвечать интересам и потребностям стран – членов ОПЕК+. Это позитивное событие, которое равнозначно важности ценового бума в середине 1970-х годов, будет иметь последствия для экономики этих государств, их государственных финансов и годовых бюджетов, а также откроет путь для дальнейшего экономического роста и диверсификации.

Автор: Мухаммед аль-Асуми (د. محمد العسومي)

Источник - inosmi.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1692346980


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Алихан Смаилов потребовал ускорить запуск важных проектов в сфере энергетики в Мангистауской области
- К итогам прошлого послания
- Серик Жумангарин провел встречу с секретарем парткома провинции Шаньдун
- Высшая аудиторская палата РК завершила государственный аудит эффективности финансово-хозяйственной деятельности РГП "Казводхоз"
- Кадровые перестановки
- Тамара Дуйсенова провела совещание по вопросам профилактики бытового насилия
- Заявление касательно включения компании "Defence Engineering" в санкционный список США
- Рейтинги казахстанского АО "Нурбанк" подтверждены на уровне "В-/В" на фоне продолжающегося восстановления качества активов; прогноз – "Стабильный"
- Алихан Смаилов встретился с правительственной делегацией Башкортостана в Астане
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  