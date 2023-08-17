 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Арман Мангитов стал главой скандально-криминального Jusan Bank (Казахстан)
11:38 18.08.2023

Арман Мангитов стал главой Jusan Bank
На этой должности он сменил Нурдаулета Айдосова

Автор: Меруерт Сарсенова

Председателем правления Jusan bank назначен Арман Мангитов. Такое решение было принято советом директоров банка. Об этом передает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на Казахстанскую фондовую биржу (KASE). Данную новость также подтвердили в пресс-службе финансового института. Кроме того, правление Jusan bank покинула Галия Маханова, занимавшая должность заместителя председателя правления.  На текущий момент правление Jusan Bank сформировано из следующих участников: Армана Мангитова, Ирины Мерзляковой и Аскара Хамидуллина. Отметим, что Нурдаулет Айдосов, ранее возглавлявший Jusan Bank, решением совета директоров от 10 августа был исключен из состава СД , тогда же он перестал значиться и в правлении банка.  Известно, что Арман Ахтуреевич Мангитов имеет высшее математическое образование, степень магистра экономики, а также является обладателем международной квалификации финансового аналитика СFA (Chartered Financial Analyst). Более 15 лет проработал в крупнейших международных финансовых институтах, из
них 6 лет в Группе ВТБ, 2 года - в ДБ АО HSBC Банк Казахстан и 8 лет в АО "Ситибанк Казахстан", где курировал такие направления, как корпоративный бизнес, инвестиционный банкинг, казначейство, глобальные рынки,
риск-менеджмент и комплаенс.
https://kapital.kz/naznacheniya/118028/arman-mangitov-stal-glavoy-jusan-bank.html

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - kapital.kz
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