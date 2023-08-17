"Мы не можем продавать нефть и газ, нам самим нужно", - Ш.Мирзиеев

11:45 18.08.2023

"Мы не можем продавать нефть и газ, нам самим нужно" - президент

Узбекистан не может обеспечить высокий экономический рост за счет продажи нефти и газа, сказал президент. "У нас нет таких ресурсов. А те, что есть, - нужны нам, поскольку население растет", - заявил Шавкат Мирзиеев. Он также отметил работу в сфере энергетики, которую "народ почувствует зимой".

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Узбекистан не может обеспечить высокий уровень экономического роста за счет продажи нефти и газа. Об этом на встрече с предпринимателями 18 августа заявил президент Шавкат Мирзиеев, передает корреспондент "Газеты.uz".



"Мы не можем обеспечить высокий экономический рост за счет продажи нефтегазовых ресурсов, как некоторые страны. У нас нет таких ресурсов. А те, что есть, - нужны нам, поскольку население увеличивается. Мы не можем продавать. Мы в этом направлении делаем многое. Дай Бог, в этом году зимой население почувствует проделанную работу. Еще раз скажу: мы не можем обеспечить высокий экономический рост за счет продажи нефти и газа", - сказал он.



"Наша нефть и газ - это качественные продукты высокой стоимости, которые создаются из сырья инициативными и предприимчивыми предпринимателями. У нас нет возможности продавать газ и нефть, нам самим нужно. Мы же создаем добавленную стоимость из хлопка", - заявил глава государства.



По его словам, в Узбекистане ведется работа над созданием добавленной стоимости из сырья и ресурсов. "Если взять каолин, мы сейчас завозим каолиновую продукцию. У нас берут каолин и продают нам обратно как продукт. Мы завозим уголь, хотя у нас в резервах есть и уголь, и каолин. Но мы этим не занимались до недавнего времени… В этой сфере будут созданы большие возможности, средство, условия, реализованы крупные проекты", - сказал президент.



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Как мы сообщали ранее, за шесть первых месяцев года добыча газа в Узбекистане упала на 9,6%, или на 2,51 млрд кубометров, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. На этом фоне в июне страна увеличила экспорта природного газа в Китай. В стоимостном выражении поставки выросли до 85,3 млн долларов, что на 9,1% больше, чем в мае.



По данным Агентства статистики, в января-июне Узбекистан импортировал газ на 200 млн долларов, что в 2,6 раза больше, чем за первую половину прошлого года. Газ покупается по контрактной цене и реализуется населению по сниженной стоимости. Для покрытия этой разницы в 2023 году из госбюджета запланировано выделение 14,2 трлн сумов.