Администрацию Шавката Мирзиеева возглавит, де-факто, Саида Мирзиеева?

12:41 18.08.2023

В Администрации президента Узбекистана упразднена должность руководителя администрации. Соответствующий указ подписал президент Шавкат Мирзиеев.



Указом президента Умурзаков Сардор Уктамович освобожден от должности рукапа и назначен на должность советника президента по особым поручениям.



В новой иерархии в администрации президента высшей должностью станет первый помощник президента.



Как сообщает радио "Озодлик" со ссылкой на неназванные источники в правительстве Узбекистана, на эту должность будет назначена Саида Мирзиеева.



Сейчас она занимает должность заведующего сектором по коммуникациям и информационной политике администрации президента.



"Озодлик" также сообщает, что ранее в редакцию поступали сообщения о разногласиях между Саидой Мирзиеевой и Сардором Умурзаковым.