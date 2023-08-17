Администрацию Шавката Мирзиеева возглавит, де-факто, Саида Мирзиеева?

|22:24 Кыргызстан привлек китайскую TВEA к строительству каскада ГЭС на реке Сары-Джаз
22:06 Уволен одиозный глава Комитета по развитию шелководства и каракулеводства Узбекистана Бахром Шарипов
21:32 Наконец-то! Украина сама стопорнула экспорт российского газа в Европу, - МК
21:28 В Администрации президента Узбекистана упразднена должность руководителя администрации
20:39 Фонды Джорджа Сороса сворачивают свою деятельность в странах Евросоюза
20:30 Власти Швеции боятся терактов из-за сожжений Корана, но разрешили новую акцию
20:26 Турецко-венгерский альянс набирает силу
12:59 Как Запад вредит росту китайской экономики, - "Взгляд"
12:51 Зарево над Дунаем. Российские ракеты по умному разносят дунайские порты Украины, - МК
12:21 Любимый наследник Сороса перераспределяет папины гранты по-своему
11:49 Постсоветская идеология ЦентрАзии: насильники над историей, - Сергей Кожемякин
11:18 У кыргызов национальная идея продавать воду в Казахстан – Данияр Ашимбаев
10:03 Турция арендовала на 99 лет ливийский порт Хомс, где разместит военную базу
09:56 Казахстан узаконивает языковые патрули и строит заставы на границе с Россией, - Айнур Курманов
09:42 В Караганде снова горит "арселоровская" угольная шахта
09:39 Разборки КирСиловиков. ГКНБ задержал группу оперативников СБНОН
08:07 Строительство АЭС в Казахстане: стало известно, когда пройдут публичные обсуждения
07:33 Моссадык и шахиншах: лабиринты противостояния или потенциальный альянс (история), - Д.Нефедов
04:38 Токаевские воровайки. Экс-первый замакима ЗКО Балтаев отделался штрафом за коррупцию
03:55 Киргизия занялась нравственностью несовершеннолетних, - "Къ"
02:21 В США началась "война без перчаток", - Владимир Можегов
02:19 Украинский сценарий буксует в Нигере, - Тимофей Бордачев
01:01 Пакистан меняет взгляд на российскую нефть: Не такая уж она хорошая
00:58 Случится ли отток мигрантов из России из-за слабого рубля
00:46 Красная армия не "захватывала" Курильские острова, а именно освобождала
00:09 Китай и Индия помирились только на словах, - Вл.Скосырев
00:08 Бишкеку опять придется брать в долг у Пекина, - В.Панфилова
|Администрацию Шавката Мирзиеева возглавит, де-факто, Саида Мирзиеева?
12:41 18.08.2023
В Администрации президента Узбекистана упразднена должность руководителя администрации. Соответствующий указ подписал президент Шавкат Мирзиеев.
Указом президента Умурзаков Сардор Уктамович освобожден от должности рукапа и назначен на должность советника президента по особым поручениям.
В новой иерархии в администрации президента высшей должностью станет первый помощник президента.
Как сообщает радио "Озодлик" со ссылкой на неназванные источники в правительстве Узбекистана, на эту должность будет назначена Саида Мирзиеева.
Сейчас она занимает должность заведующего сектором по коммуникациям и информационной политике администрации президента.
"Озодлик" также сообщает, что ранее в редакцию поступали сообщения о разногласиях между Саидой Мирзиеевой и Сардором Умурзаковым.