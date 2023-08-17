Двух экс-губернаторов вилоятов (областей) Туркмении Аннабердиева и Гурбанова посадили на 25 лет каждого

12:51 18.08.2023

В Туркменистане приговорены к 25 годам лишения свободы бывший хяким Марыйского велаята Довранберди Аннабердиев и бывший хяким Ахалского велаята Язмухаммет Гурбанов. Об этом сообщает turkmen.news.



Приговор обоим экс-хякимам вынесли 7 августа. Аннабердиев попал под суд из-за прорыва Каракумского канала, случившегося минувшей зимой. Причина уголовного преследования Гурбанова неизвестна, но уволили его в июле текущего года "за серьезные недостатки в работе" на том же расширенном совещании, что и Аннабердиева и многих других чиновников.



О задержании Аннабердиева в начале августа сообщало радио "Азатлык". Источники издания заявили, что родным экс-хякима порекомендовали не появляться на публике. Также отмечалось, что из-за ареста пострадали дехкане, платившие взятки за право высаживать овощи и бахчевые на арендованных у государства полях, предназначенных для выращивания хлопка и пшеницы. Новый хяким Бегенчмырат Оразов заставил выкорчевать все посадки.