Мосгорсуд ликвидировал "Сахаровский центр"

14:32 18.08.2023

Мосгорсуд ликвидировал Сахаровский центр по иску Минюста



Мосгорсуд ликвидировал Сахаровский центр (признан иностранным агентом) по иску Минюста, передает корреспондент "РИА Новости" из зала суда.



"Исковые требования о ликвидации региональной общественной организации "Общественная комиссия по сохранению наследия Академика Сахарова" удовлетворить", - огласил решение судья Вячеслав Полыга.