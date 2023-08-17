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|Мосгорсуд ликвидировал "Сахаровский центр"
14:32 18.08.2023
Мосгорсуд ликвидировал Сахаровский центр по иску Минюста
Мосгорсуд ликвидировал Сахаровский центр (признан иностранным агентом) по иску Минюста, передает корреспондент "РИА Новости" из зала суда.
"Исковые требования о ликвидации региональной общественной организации "Общественная комиссия по сохранению наследия Академика Сахарова" удовлетворить", - огласил решение судья Вячеслав Полыга.