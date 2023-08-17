Россия не падет перед Западом на колени, и вот почему, - Беньямин Биддер

16:05 18.08.2023

Der Spiegel

Германия



Запад должен, наконец, серьезно отнестись к своим санкциям



ЕС ввел уже одиннадцать пакетов санкций против России, однако ее экономика по-прежнему развивается, причем очень неплохо, пишет Der Spiegel. Автор статьи объяснил, почему Москва не встанет на колени перед Западом.



Слабый рубль не поставит российскую экономику на колени. Важно добиться того, чтобы санкции против России действительно соблюдались.



За последние дни российская валюта сильно упала в цене. Теперь за один доллар платят более ста рублей (оригинальная статья была опубликована на сайте Der Spiegel 17 августа в 9:10. На момент публикации статьи на сайте ИноСМИ 18 августа курс доллара опустился до 93 рублей. - Прим. ИноСМИ.). Значит ли это, что Россия под давлением западных санкций в экономическом отношении опускается на колени? А может быть, скоро придет конец конфликту на Украине?



Думать так – опасное заблуждение. Россию нельзя недооценивать. Признаки ее ослабления отвлекают внимание от главной проблемы: Запад не может добиться соблюдения своих же санкций, и украинцы каждый день расплачиваются за это своими жизнями.



То, что обменные курсы нельзя рассматривать индикаторами стабильности власти в государстве, знает каждый, кто следит за политикой Турции. За последние годы турецкая лира потеряла 400% своей стоимости, но Реджеп Тайип Эрдоган – все еще президент страны. Курс рубля с начала года опустился в цене всего на 25%. Кроме того, Россия значительно лучше подготовлена к валютным кризисам, чем Турция. Страна располагает большими валютными резервами. К тому же Москва справлялась и с более серьезными проблемами рубля.



Помимо этого, Путин в последнее время получает и хорошие новости о состоянии экономики своей страны: Международный валютный фонд только что более чем вдвое улучшил прогноз роста российской экономики – до 1,5%. А на сырьевых рынках растут цены на нефть, что также крайне важно для российского лидера. Дефицит бюджета, который еще в начале года стремительно увеличивался, сейчас вновь взят под контроль.



Горькая правда такова: конфликт на Украине в скором времени не завершится, даже если экономика России потерпит крах. Завершить спецоперацию в короткие сроки не удалось, так что Путин настроился на долговременные военные действия. Этим объясняется и то, почему он по своему усмотрению их наращивает.



Согласно оценкам британского журнала Economist, ведение боевых действий на Украине обходится России не более чем в три процента ВВП. Это немало, но далеко недостаточно для обескровливания страны. Путин знает, что в долгосрочной перспективе он добьется победы над Украиной только в том случае, если стабильность в России не будет подорвана.



Страны, помогающие Украине, облегчают ему работу. После первоначального рвения сейчас Запад ведет экономическую борьбу с Россией на удивление вяло. Вводятся все новые и новые пакеты санкций, но никто не собирается серьезно следить за их соблюдением.



Один из приоритетов европейской внешней политики – поддержка Украины в ее конфликте с Россией. Пока преимущественно активисты и журналисты выясняют, какими путями западные товары попадают в Россию. Но лучше бы официальные ведомства – например, таможня – преодолели свою бюрократическую рутину и сами занялись подобными расследованиями. Для этого необходимо провести реорганизацию их персонала. Но военное противостояние на Украине сейчас важнее, чем борьба с нелегальной трудовой деятельностью.



Необходимо также как следует подчистить санкционные списки, содержащие тысячи позиций. Конечно, никогда нельзя будет полностью предотвратить обход санкций. Но следователи и контролеры просто обязаны сконцентрировать все внимание на продуктах, имеющих непосредственное отношение к ведению военных действий на Украине. В "черных списках" оказались и предметы роскоши, в том числе брендовые бюстгальтеры и теннисные ракетки, так как кому-то хотелось показать, что наказана и российская элита. На подобные символические жесты напрасно тратятся силы, а окончания боевых действий они не приблизят.



Автор: Беньямин Биддер (Benjamin Bidder)



Комментарии читателей Der Spiegel:



Jens-zxG7fND7R

Насколько я знаю, Россия – самый большой поставщик энергоносителей в мире. Поэтому воздействовать на нее санкциями невозможно. Так же как не имеют смысла и санкции против США. Вводить ограничения в отношении великих держав сложно, если вообще возможно.



Buchbinder_Wanniger

Резервы России в любом отношении неизмеримы, а если ей чего-то и не будет хватает, то на помощь охотно придут Китай, Индия, южноамериканские или африканские страны. До сих пор санкциями еще никогда не удавалось изменить мышление, а тем более поведение санкционируемых. Напротив, очень удобно объяснять санкциями перебои в снабжении, укреплять сплоченность населения и настраивать его против санкционирующих. Зачем нам, немцам, наносить непоправимый вред нашей экономике подобными бессмысленными мерами?



RMuanN4

Большей наивности и переоценки своих возможностей трудно себе представить!

Уже после первого пакета санкций российская экономика должна была обрушиться. Сегодня же – после одиннадцатого пакета санкций – она находится в лучшем состоянии, чем немецкая.



Nimreen

Мечтающим об изоляции России:

Недавно состоялся форум "Россия – Африка". 49 из 52 африканских государств прислали своих представителей (Нигер не прислал, но наверняка сделал бы это сегодня).

Сейчас в Россия проходит конференция по безопасности. Там представлено 70 государств.

Мир отказывается изолировать Россию.



Marx_Staedter

"Запад должен, наконец, серьезно отнестись к своим санкциями"?

Неверно! Запад должен, наконец, понять, что самое большое государство на Земле, с протяженностью внешней границы в 22 407 километров, даже тысячью санкционных пакетов нельзя поставить на колени.

Вред наносится, в том числе в Германии, преимущественно своей собственной экономике, и граждане должны за это расплачиваться.

Четыре дня назад экономист Вероника Гримм настроила население на тяжелые времена и сказала, что граждане должны приготовиться к "реальным потерям".