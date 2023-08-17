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Каспий отступает от берега в Туркменбаши все дальше
16:14 18.08.2023

12 августа в своем выступлении на конференции по случаю Дня Каспийского моря глава МИД Туркменистана Рашид Мередов выразил обеспокоенность резким снижением уровня воды в море. В последние 25 лет он снизился почти на 2 метра, море ушло от берегов на сотни метров. Особенно это заметно в его северной части.



Как сообщают корреспонденты "Хроники Туркменистана", в Туркменбаши воды Каспия уходят все дальше от берегов, обнажая дно и лежавший там мусор.

Ранее об этой проблеме сообщали казахстанские СМИ, по информации которых на ноябрь 2022 года, уровень воды в Каспийском море упал на 10 см ниже исторического минимума и составлял минус 29,1 метра.

Издание "Метеожурнал" рассказало, что из-за снижения уровня воды на Каспии в Челекено-Огурчинском проливе снова появился скрытый ранее под водой остров Михайлова.

Сравнивая фото прибрежных зон со спутника, можно заметить масштаб сокращения воды Каспия. Например, от находившегося 16 лет назад непосредственно у берега моря города Хазар вода местами отступила на 800 метров.

По данным Turkmen news, в Авазе начали переносить ближе к морю пирсы, из-под которых ушла вода.

Источник - Хроника Туркменистана
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