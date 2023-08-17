Каспий отступает от берега в Туркменбаши все дальше

16:14 18.08.2023

12 августа в своем выступлении на конференции по случаю Дня Каспийского моря глава МИД Туркменистана Рашид Мередов выразил обеспокоенность резким снижением уровня воды в море. В последние 25 лет он снизился почти на 2 метра, море ушло от берегов на сотни метров. Особенно это заметно в его северной части.



