США сколачивают "мини-НАТО" в Азии, - В.Скосырев

00:54 19.08.2023

К сплочению Вашингтон, Токио и Сеул подталкивает страх перед Китаем

Владимир Скосырев

17.08.2023



Все статьи по теме "Специальная военная операция в Украине"

сша, япония, южная корея, трехсторонний альянс, военная помощь, украина, китай, россия Встреча в Кэмп-Дэвиде может стать прелюдией к созданию военно-политического альянса.



В пятницу в Кэмп-Дэвиде, загородной резиденции президентов США, состоится встреча хозяина Белого дома Джозефа Байдена, премьера Японии Фумио Кисиды и президента Южной Кореи Юн Сок Еля. Вашингтон хочет создать постоянные институты для неформального трехстороннего альянса в Восточной Азии. Хотя три страны не возьмут на себя обязательств защищать друг друга, они укрепят взаимодействие между своими армиями. Оно будет направлено в первую очередь против Китая и КНДР. Но Байден будет также добиваться от партнеров увеличения военной помощи Украине.

С точки зрения администрации Байдена, одна из главных задач состоит в том, чтобы сцементировать сближение между двумя союзниками США в Азии – Японией и Южной Кореей. Это, как указывают в Вашингтоне, равносильно сдвигу сейсмических масштабов. Ведь Токио и Сеул в течение многих десятилетий не доверяли друг другу, более того, публично выдвигали обвинения против соседа. Подоплекой их служило колониальное господство Японии над Кореей, которое длилось 35 лет.



На этой неделе Республика Корея отметила день освобождения от японского правления в 1945 году. Но, как передает Reuters, президент Юн Сок Ель в своей речи не акцентировал внимания на жестокости колониальных властей и страданиях корейского народа. Вместо этого лидер Южной Кореи подчеркнул, что Япония теперь партнер, который привержен тем же ценностям, что и его страна. Поскольку как Сеул, так и Токио испытывают тревогу из-за так называемой ядерной угрозы со стороны КНДР, Юн предпочел возложить вину за эту неприятность на "коммунистическую агрессию".



В Вашингтоне понимают переживания граждан Южной Кореи, но рассматривают вопрос с учетом своих глобальных обязательств. Расчет состоит в том, что саммит придаст ускорение процессу сдерживания Китая и поможет Америке оборонять Тайвань. Подразумевается, что если Китай применит силу ради воссоединения Тайваня с родиной, то США будут воевать не в одиночку, а при поддержке Японии и Южной Кореи.



Деннис Уайлдер, профессор Университета Джорджтаун, а ранее сотрудник администрации президента США, сказал, что саммит в Кэмп-Дэвиде сродни чуду. Ведь ранее американцам с трудом удавалось заманить лидеров Японии и Южной Кореи в одну комнату. А теперь именно Кисида и Юн стали инициаторами улучшения отношений по линии Сеул–Токио.



Но за это оба лидера могут дорого заплатить. Нет никаких свидетельств того, что граждане Японии и Южной Кореи считают японо-южнокорейскую разрядку чем-то важным. Лишь 4 из 10 избирателей, согласно опросам, одобряют правление Кисиды и Юна.



Еще серьезней ситуация в США. 80-летний Байден в 2024 году будет добиваться переизбрания. Для него часы уже отсчитывают время, оставшееся до выборов. Учитывая, что Байден может проиграть гонку, его администрация хочет затруднить отказ от трехстороннего неформального альянса при другом президенте. Поэтому Вашингтон добивается установления регулярной кооперации между Японией и Южной Кореей в сфере военных учений, противоракетной обороны, научных и технологических исследований.



Но разрядку по линии Сеул–Токио оказалось непросто наладить. В тот день, когда Юн похвалил партнерские отношения с Японией, Кисида разозлил южнокорейцев. Он послал в храм Ясукуни, где хранятся таблички с именами японских солдат, погибших за Японию в войнах, подношение. Дело в том, что там находятся и таблички с именами военных преступников, осужденных за деяния во время Второй мировой войны. Китай осудил эту акцию Кисиды.



Ни один из членов треугольника не желает провоцировать Пекин. Но Пекин полагает, что США хотят подвергнуть его дипломатической изоляции и окружить сетью враждебных военных союзников. Газета Global Times, издаваемая Коммунистической партией, пишет, что встреча в Кэмп-Дэвиде имеет целью сформировать "мини-НАТО". Это будет иметь разрушительное воздействие на регион, породит новые конфликты в Восточной Азии.



Ли Хайдун, профессор Китайского университета международных отношений, говорит: "Механизм "мини-НАТО" цинично играет на беспокойстве, порожденном ядерными и ракетными угрозами, возникшими на Корейском полуострове. Но разрешить эту проблему треугольник не желает. Наоборот, США хотят использовать эту реальную опасность для закрепления своей доминирующей роли в регионе".



В беседе с "НГ" Александр Воронцов, руководитель отдела Кореи и Монголии в Институте востоковедения РАН, отметил: "Об этом треугольнике политики толковали и раньше. Но военная составляющая была слабой. А при Байдене и Юне военное сотрудничество стали налаживать стремительным темпом. Учения ВМС приобрели регулярный характер. Цель, на мой взгляд, состоит в том, чтобы выковать военно-политический союз.



Что касается прямых поставок летального оружия Украине, то Южная Корея и Япония пока уклоняются от этого. Но США хотят придать треугольнику и антироссийскую направленность. США будут усиливать давление на двух своих союзников".