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Ликвидация "халифа" аль-Курайши вбила клин в отношения США и Турции
00:58 19.08.2023

17.08.2023 2
Белый дом оспаривает заслуги своего ближневосточного союзника
Игорь Субботин
Обозреватель-международник при главном редакторе НГ

Представители Национальной разведывательной организации Турции (на фото – ее штаб-квартира) непричастны к устранению высокопоставленного боевика, считают в США.
Администрация президента США Джозефа Байдена поставила под сомнение заявление Турции об устранении лидера группировки "Исламское государство" (ИГ, признано в России террористическим и запрещено) Абу Хусейна аль-Курайши. Вашингтон уверен, что руку к ликвидации "халифа" приложила не Анкара, а джихадистская организация "Хайят Тахрир аш-Шам" (ХТШ, признана в России террористической и запрещена), действующая в турецкой зоне ответственности в Сирии. По словам экспертов, это попытка Белого дома не только преуменьшить усилия союзника по НАТО, но и легализовать "бренд" ХТШ.
Заявление по поводу "авторства" операции против аль-Курайши американские официальные лица сделали в анонимной беседе с порталом Al-Monitor. "Турция солгала", – категорично заявил один из источников издания, комментируя сделанное президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом объявление об успешном устранении главаря ИГ. Другой источник Al-Monitor, работающий в Пентагоне, выразил уверенность, что больше всего заслуживает доверия версия о том, что за смертью аль-Курайши стоит джихадистская организация ХТШ. Она действует главным образом в сирийской провинции Идлиб, которая неподконтрольна центральному правительству в Дамаске и находится в подответственной Анкаре зоне деэскалации.

Заявление Эрдогана прозвучало в апреле этого года. Он сообщил, что смерть "халифа", которого ИГ объявило своим лидером в ноябре 2022 года, – результат успешной операции Национальной разведывательной организации (MIT) Турции, долгое время следившей за главарем. На этом фоне турецкий президент пообещал, что его страна продолжит противостояние с террористическими элементами, не делая для них каких-либо исключений. Однако ИГ позже выступило против этой версии. В сообщении о гибели своего главаря террористическая организация заявила, что аль-Курайши был убит в результате нападения со стороны ХТШ. Группировки находятся в состоянии конфронтации и выступают прямыми конкурентами в Сирии.

Cирийские локальные источники, на которых ссылаются арабские издания, уточнили, что рейд против аль-Курайши был организован в городе Джандарис на севере Сирии. Он контролируется поддерживаемыми Турцией оппозиционными формированиями и представляет собой одно из наиболее пострадавших от февральского землетрясения мест Арабской Республики. Американские исследователи называют устранение главаря ИГ "заранее спланированным, четко организованным точечным рейдом", который предполагал блокировку дорог и коммуникаций в оперативной зоне. По их словам, такие действия, даже если они проведены местными группировками, не могли бы пройти без соответствующей поддержки MIT.

В свою очередь, факт высказываний официальных лиц США в поддержку версии об ответственности ХТШ за ликвидацию "халифа" западные эксперты считают исключительно политическим явлением. В последние годы ХТШ пытается нарастить усилия по легализации своего "бренда" на региональной арене, несмотря на откровенно террористический характер ее деятельности. Джихадистская группировка находится в многочисленных санкционных списках, и ее долгосрочная цель, как говорят наблюдатели, заключается в том, чтобы выйти из-под этих ограничительных мер. Несмотря на то что "делистинг" – чрезвычайно сложный процесс, на продвижение которого могут уйти годы, ограниченные контакты ХТШ с США возможны.

В разговоре с "НГ" эксперт Российского совета по международным делам Кирилл Семенов назвал заявления США по поводу "авторства" в ликвидации аль-Курайши попыткой не только преуменьшить вклад Турции, но и фактически "открыто поддержать террористов ХТШ в качестве важного элемента противодействия ИГ". Аналитик обратил внимание на то, что с июня заметно вырос уровень противоречий между Анкарой и высшим звеном ХТШ. Причиной, предполагает Семенов, стало укрепление контактов между джихадистской группировкой и Демократическими силами Сирии (ДСС). Это многонациональный альянс с преобладанием курдов, контролирующий северо-восточные районы. Турция считает организацию террористической.

Собеседник "НГ" обратил внимание на то, что посредством развития контактов между ДСС и ХТШ налаживается опосредованная связь между ХТШ и США, с учетом того что последние – важная опора и гарант прокурдского альянса.

Пока очевидно, что устранение "халифов" не особо мешает потенциалу ИГ. В разговоре с западными СМИ один из американских чиновников в начале этого месяца заявил, что последователи группировки, в том числе многие из 10 тыс. боевиков, содержащихся в тюрьмах на северо-востоке Сирии под надзором ДСС, не потеряли интереса к возвращению контроля над некогда захваченной ими территорией. "Если вы посмотрите на эти места содержания под стражей в Сирии, охраняемые ДСС, вы увидите, что они представляют собой самую большую концентрацию террористов на земле", – сказал он, уточнив, что в одной из тюрем на территории провинции Хасеке содержится около 5 тыс. представителей былого "актива" ИГ.

Одна хорошо скоординированная попытка побега из этих тюрем "может быстро восстановить ряды" джихадистской группировки, подчеркивает чиновник.

Источник - НГ
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