Нет партии – нет проблемы "Альтернатива для Германии" – под прессом абсурдных обвинений, - Д.Седов

06:41 19.08.2023

19.08.2023 | ДМИТРИЙ СЕДОВ



Есть партия – есть проблемы. Нет партии – нет проблемы

"Альтернатива для Германии" – под прессом абсурдных обвинений



Замечательный пример расцвета европейской демократии наблюдает немецкая общественность на примере открытого преследования политической партии со стороны местных спецслужб. И это не микроскопическая группка людей, объявивших себя политиками, а представленная в бундестаге АдГ (Альтернатива для Германии), занимающая сегодня второе место в рейтинге политических партий страны.



Контрразведка БФФ открывает процесс против офицера бундесвера Томаса Х., который якобы занимался шпионажем в пользу России и одновременно являлся симпатизантом (уж не членом ли?!) АдГ. Какой вывод следует из этой невнятной увязки? Вывод потрясает сознание. Контрразведка считает, что АдГ представляет угрозу для немецкой демократии, потому что разжигает ненависть по отношению к национальным меньшинствам, в частности мусульманам, а также практикует скрытый антисемитизм. Это приводит к тому, что сторонники АдГ начинают, по всей очевидности, шпионить в пользу России.



В подтверждение своей бдительности БФФ сообщает, что уже давно внесла АдГ в реестр правоэкстремистских сил и разрабатывает ее оперативными методами. Она установила, что в АдГ числится примерно 10.200 членов партии с "экстремистским потенциалом", то есть около одной трети всего ее состава. Именно поэтому возрастает количество "требований от общественности" запретить АдГ.



Какие события поджидают Германию? Исходя из того, что здесь не какая-нибудь недоразвитая территория с самоопределившимися деревнями, а древняя система политического устройства, любые отклонения от заданной линии движения будут подвергаться подозрению, отслеживанию и ликвидации. При том что линия задается в Вашингтоне, о чем прямо свидетельствует деятельность группы активистов немецкого правительства О.Шольца, Б.Писториуса, Р.Хабека и А.Бербок. Группа не слабая - канцлер, вице-канцлер, министр обороны и министр иностранных дел. Собственно говоря, именно она теперь нуждается в защите путем ликвидации противника. А противник действительно опасный. АдГ зовут в Германии рассерженными гражданами.



Изначально главная цель при основании АдГ в 2013 г. заключалась в изменении экономической политики ФРГ и возвращении собственной национальной валюты – марки. Безоговорочное участие ФРГ в еврозоне в партии считают неприемлемым. В АдГ заранее назвали ошибкой "спасение грязных денег российских олигархов".



Партия выступает за отмену Германией введенных против России экономических санкций и поддерживает Россию по СВО на Украине и ее политику в Сирии.



Согласно результатам регулярного исследования общественного мнения в Германии, в июне с. г АдГ находилась на одном уровне с СДПГ – обе партии получили по 18% голосов, а в июле она уже получила 22%, став второй по популярности партией Германии после ХДС. Таким образом, это лучший показатель АдГ. Именно сейчас в Германии впервые ощутили, к чему привели санкции, веденные из-за российской спецоперации на Украине. Цены растут, постоянно идет речь о надвигающемся энергетическом кризисе, люди беспокоятся о замерзании в собственных домах и отключении электричества.



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АдГ стала партией, которая громче всех заявляет, что немцы не должны страдать за украинцев.



Может быть, именно это так озаботило местную контрразведку, что она объявила парламентскую партию угрозой для демократии? Как тут не вспомнить, что именно открытая позиция спецслужб уже спасала немецкую демократию от больших неприятностей. Ведь именно по их настоянию в 1972 году бундестаг принял закон "О запрете на профессии", по которому всем "радикалам" (коммунистам, левым социал-демократам и другим "красным") запрещалась работа в образовательных и смежных заведениях, а при поступлении на такую работу любой кандидат проходил спецпроверку в БФФ. По статистике, более 2 млн. кандидатур были отвергнуты этим ведомством.



Похоже, надвигается возвращение к этой практике в сложившейся ситуации. Только запрет будет налагаться не на профессии, а на партийную принадлежность. Ведь 10.200 потенциальных агентов российских спецслужб в АдГ – это страшная опасность для Германии.



Рост популярности АдГ указывает на то, что прежняя железобетонно проамериканская линия правительства дает опасные трещины. Выход видится либо в изменении этой линии, либо в изменении популярности АдГ. Правительство выбирает второй вариант. Подходит время, когда светоч европейской демократии приступит к процессу запрещения АдГ как опасного конкурента для всей остальной компании "слуг народа".