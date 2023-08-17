 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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РосАрхеологи продолжают раскопки Мангупской крепости в Крыму
06:46 19.08.2023

Археологи раскопали 180 метров линии обороны крупнейшей в Крыму византийской крепости

Крепость была построена еще в начале VI века и просуществовала до XVI столетия.
Мангупская археологическая экспедиция Крымского федерального университета (КФУ) за сезон 2023 года раскопала и изучила 180 метров главной линии обороны Мангупской крепости, которая считается крупнейшей византийской крепостью на территории полуострова. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на и.о. декана исторического факультета Таврической академии КФУ Валерия Науменко.

- Мы изучали большой участок внешней, главной, линии обороны крепости, построенной еще в начале VI века и просуществовавшей до XVI столетия, претерпевшей несколько крупных ремонтов. Самое, наверное, главное, что мы смогли открыть целый узел протяженностью почти 180 метров. Представляете, за один сезон экспедиция смогла открыть и изучить, причем полностью, включая и непосредственно раскопки, такой большой участок оборонительной линии. Ситуация абсолютно уникальная, потому что, как правило, оборонительная система - это всегда очень трудоемкая работа, и все изучают всегда точечно, на небольшой площади. А мы открыли ее полностью, - цитирует информагентство ученого.

Как сообщалось ранее, три древних захоронения и два святилища обнаружили археологи в Адыгее. Специалисты извлекли из земли фрагменты керамической посуды, скифскую бляшку, колхидскую фибулу и другие ценные артефакты.

Напомним, древнейшую синагогу обнаружили на Кубани. Находка позволили археологам подтвердить информацию о том, что на территории Таманского полуострова существовала крупная еврейская община.

Источник - kubnews.ru
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