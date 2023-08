Украинское "контрнаступление" как путь на кладбище, - В.Овчинский

06:53 19.08.2023 по оценке американской разведки русские проявили "жестокое мастерство" по его срыву

Владимир Овчинский

Юрий Жданов



17 августа 2023 года The Washington Post в статье "Разведка США заявляет, что Украине не удастся достичь ключевой цели наступления" пишет, что "согласно оценке американской разведки, украинские войска, подорванные минными полями, не достигнут юго-восточного города Мелитополь, жизненно важного российского транзитного узла".



Разведывательное сообщество США оценивает, что контрнаступление Украины не достигнет ключевого города на юго-востоке Мелитополя, сообщили The Washington Post люди, знакомые с засекреченным прогнозом. Вывод, который, если он окажется верным, будет означать, что Киев не выполнит свою главную цель - перерезать российский сухопутный мост в Крым в ходе наступления в 2023 году.



Мрачная оценка основана на жестоком мастерстве России в защите территории с помощью фаланги минных полей и траншей, и, вероятно, заставит Киев и западные столицы указать пальцем на то, почему контрнаступление, на которое было потрачено западное оружие и военная техника на десятки миллиардов долларов, не достигло своих целей.



Украинские силы, которые продвигаются к Мелитополю из города Роботино, расположенного более чем в 50 милях, останутся в нескольких милях от города, заявили официальные лица США (Официальные лица правительства США, Запада и Украины, опрошенные для этого отчета, говорили на условиях анонимности, чтобы обсудить чувствительные военные операции. Офис директора национальной разведки отказался от комментариев).



Мелитополь имеет решающее значение для контрнаступления Украины, потому что он считается воротами в Крым. Город находится на пересечении двух важных автомагистралей и железнодорожной линии, которые позволяют России перебрасывать военный персонал и технику с полуострова на другие территории на юге Украины.



Украина начала контрнаступление в начале июня 2023 года, надеясь повторить свой ошеломляющий успех в прорыве прошлой осенью через Харьковскую область.



Но в первую неделю боевых действий Украина понесла серьезные потери от хорошо подготовленной обороны России, несмотря на наличие целого ряда недавно приобретенной западной техники, включая американские боевые машины Bradley, танки Leopard 2 немецкого производства и специализированные машины для разминирования.



Совместные военные учения, проведенные американскими, британскими и украинскими военными, предполагали такие потери, но предполагали, что Киев примет потери как цену прорыва главной оборонительной линии России, заявили официальные лица США и Запада.



Но Украина предпочла сократить потери на поле боя и переключиться на тактику, полагаясь на меньшие подразделения для продвижения вперед на разных участках фронта. Киев недавно перебросил на фронт больше резервов, включая подразделения Stryker и Challenger, но не прорвал главную линию обороны России.



Путь к Мелитополю чрезвычайно сложен, и даже отбить более близкие города, такие как Токмак, будет непросто, сказал Роб Ли, военный аналитик из Института исследований внешней политики.



"У России там есть три основные оборонительные линии, а затем укрепленные города", - сказал он. "Вопрос не только в том, сможет ли Украина прорвать один или два из них, но и в том, смогут ли они прорвать все три и иметь достаточно сил после истощения, чтобы добиться чего-то более значительного, например, взятия Токмака или чего-то еще".



Мрачные перспективы, о которых проинформировали некоторых республиканцев и демократов на Капитолийском холме, уже вызвали игру обвинений на закрытых встречах. Некоторые республиканцы сейчас отказываются выполнить просьбу президента Байдена о выделении Украине дополнительных 20,6 миллиардов долларов помощи, учитывая скромные результаты наступления. Другие республиканцы и, в меньшей степени, ястребиные демократы обвинили администрацию в том, что она раньше не отправила Украине более мощное оружие.



Официальные лица США отвергают критику, что истребители F-16 или ракетные системы большей дальности, такие как ATACMS, привели бы к другому результату. "Проблема остается в прорыве главной оборонительной линии России, и нет никаких доказательств, что эти системы были бы панацеей", - сказал высокопоставленный представитель администрации.



В интервью на этой неделе генерал Марк А. Милли, председатель Объединенного комитета начальников штабов, сказал, что Соединенные Штаты четко осознали трудную задачу, стоящую перед Украиной.



"Я говорил пару месяцев назад, что это наступление будет долгим, оно будет кровавым, оно будет медленным", - сказал он The Post. "И это именно то, чем оно является: долгое, кровавое и медленное, и это очень, очень трудный бой".



Официальные лица США заявили, что Пентагон неоднократно рекомендовал Украине сосредоточить большую массу сил в одной точке прорыва. Хотя Украина выбрала другую стратегию, официальные лица заявили, что это был выбор Киева, учитывая огромные жертвы, которые украинские войска приносили на поле боя.



Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 17 августа 2023 года признал медленные темпы контрнаступления Украины, но заявил, что Киев не прекратит боевые действия, пока вся его территория не будет отвоевана. "Нас не волнует, сколько времени это займет", - сказал он информационному агентству Agence France-Presse.



Украинские официальные лица в частном порядке заявили, что сроки зависят от того, как быстро силы смогут проникнуть через минные поля - сложный процесс, который истощил ресурсы военных по разминированию на обширной территории.



Аналитики говорят, что вызовы, с которыми столкнулась Украина, многогранны, но почти все согласны с тем, что Россия превзошла ожидания, когда дело доходит до ее мастерства в защите территории.



"Наиболее определяющим фактором того, как это наступление зашло до сих пор, является качество российской обороны", - сказал Ли, отметив использование Россией траншей, мин и авиации. "У них было много времени, и они очень хорошо подготовились ... и очень затруднили продвижение Украины".



Также были подняты вопросы о том, как Украина ввела свои войска и в каких районах.



Украинцы в течение нескольких месяцев вкладывали огромные ресурсы в Бахмут, включая солдат, боеприпасы и время, но они потеряли контроль над городом и добились лишь скромных успехов в захвате территории вокруг него. И хотя ближний бой на линии окопов в Бахмуте отличается от проблемы мин на юге, сосредоточенность на нем заставила некоторых в администрации Байдена обеспокоиться тем, что чрезмерная активность на востоке, возможно, подорвала эффективность контрнаступления на юге.



Новая оценка разведки совпадает с секретным прогнозом США от февраля 2023 года, указывающим , что нехватка оборудования и численности вооруженных сил может означать, что контрнаступление "значительно не дотянет" до цели Украины - перерезать сухопутный мост в Крым к августу 2023 году. Оценка, подробно изложенная в секретном документе, попавшем в приложение для социальных сетей Discord, определила Мелитополь или Мариуполь в качестве целей, "чтобы лишить Россию сухопутного доступа в Крым".



Официальные лица США заявили, что Вашингтон по-прежнему открыт для Киева, удивляя скептиков и преодолевая трудности. Один представитель министерства обороны США сказал, что, возможно, Украина может нарушить исторические нормы и продолжить контрнаступление зимой, когда все, включая обеспечение солдат теплом и продовольствием и боеприпасами, становится намного сложнее.



Но это будет зависеть от нескольких важных факторов, таких как количество отдыха, необходимого войскам после тяжелого сезона боев. Это также будет зависеть от того, сколько специализированного оборудования и одежды для холодной погоды у них есть под рукой, сказал представитель Пентагона. Но Москва также может превзойти их в ходе зимних военных операций.



"Известно, что русские способны сражаться в холодную погоду", - сказал чиновник.



14 августа 2023 года Бранко Марчетич в Responsible Statecraft (издание аналитического центра "Институт ответственного госуправления Куинси в Вашингтоне") написал:



"Даже крупные американские СМИ, включая телеканал CNN и газеты Washington Post и New York Times, будучи явно на стороне Украины, рисуют весьма мрачную картину на местах. Как ранее утверждала Washington Post, американские официальные лица сообщили президенту Владимиру Зеленскому, что для достижения как можно больших успехов у него есть время до конца лета. После этого готовность США продолжать оказание военной помощи иссякнет - и украинскому лидеру придется начинать переговоры.



В то же время Белый дом настаивает на том, что будет поддерживать военные усилия союзника "столько, сколько потребуется", а некий неназванный высокопоставленный чиновник заявил, что они не знают, "как долго продлится этот конфликт", однако Белый дом "не постесняется вернуться в Конгресс за дополнительными средствами после первого квартала следующего года", если им покажется, "что это необходимо".



"Возможно, администрация просто хочет продемонстрировать свою решимость. Но не исключено, что это нечто большее, чем игра на публику", - пишет Марчетич.



С помощью риторических преувеличений, которыми Белый дом и его союзники по НАТО подчеркивали срочность военной помощи, общественности внушали, что исход конфликта жизненно важен не только для Киева, но и для безопасности самих Соединенных Штатов, всего нынешнего миропорядка и даже демократии как таковой. Таким образом, для выхода США из этой опосредованной войны необходимо, чтобы администрация отказалась от утверждений, что само будущее глобального мира и демократии зависит от поражения России - или, как заявил президент Байден в ходе визита в Польшу в феврале 2023 года, что "на карту поставлена не только Украина, но и свобода".



Однако этот максимализм уже стал частью традиционного мышления в политическом ландшафте Соединенных Штатов. Кандидат в президенты от республиканцев Крис Кристи недавно заявил, что если США "смоются" с Украины, то это неминуемо спровоцирует китайское вторжение на Тайвань, после чего Америке неизбежно придется отправить "своих мужчин и женщин" на борьбу с войсками Поднебесной, а дружественные правительства Ближнего Востока откажутся от Вашингтона и выберут Пекин. Кроме того, есть и другие мотивы поддерживать Киев - это престиж Вашингтона и Североатлантического альянса и доверие к ним.



Любые успехи России будут считаться политически неприемлемыми или даже унизительными для руководства НАТО, не говоря уже о том, что они вскроют замалчивавшиеся доселе разногласия. Не стоит забывать и о грядущих президентских выборах в США.



Таким образом, заключает автор материала, Белый дом может оказаться в затруднительном положении: прекращение вооруженных действий на условиях, гораздо менее выгодных Киеву, чем обещалось ранее, чревато шквалом критики, аналогичным тому, что обрушился на США вслед за выводом войск из Афганистана. Продолжение же конфликта в надежде на дальнейший успех еще сильнее ухудшит общественные настроения и тоже подорвет шансы Байдена на переизбрание.



"Одно можно сказать наверняка: чем дольше администрация будет медлить с тем, чтобы заложить основу для дипломатического урегулирования (будь то прилюдно или и за кулисами), тем труднее в конечном счете будет это сделать - и тяжелейшее бремя ляжет на плечи украинского народа. Будем же надеяться, что если план Б и существует, то Белый дом предпочитает его не афишировать и не раскрывать свои карты", - заключает Бранко Марчетич.



Вл.Овчинский

https://centrasia.org/newsA.php?st=1692417180





